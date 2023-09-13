https://ria.ru/20230913/podmoskove-1896080243.html
Свыше 40 километров высокоинтенсивных трасс отремонтировали в Подмосковье
Свыше 40 километров высокоинтенсивных трасс отремонтировали в Подмосковье - РИА Новости, 13.09.2023
Свыше 40 километров высокоинтенсивных трасс отремонтировали в Подмосковье
Дорожные службы Подмосковья обновили свыше 40 километров покрытия на высокоинтенсивных региональных шоссе, сообщает пресс-служба Минтранса Московской области. РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T12:47
2023-09-13T12:47
2023-09-13T12:47
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
алексей гержик
автомобильные дороги
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Дорожные службы Подмосковья обновили свыше 40 километров покрытия на высокоинтенсивных региональных шоссе, сообщает пресс-служба Минтранса Московской области. Работы были организованы в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги". Зампред правительства Подмосковья - министр транспорта региона Алексей Гержик отметил, что качество покрытия высокоинтенсивных трасс важно для безопасного и комфортного движения. Ведь они являются выездами на федеральные трассы, а также связывают населенные пункты. "Поэтому мы поддерживаем наши вылетные трассы и дороги с интенсивным трафиком в нормативном состоянии. В рамках этого ремонтного сезона на сегодняшний день отремонтировали 11 шоссе общей протяженностью свыше 40 километров. Дорожные службы также применяли и новые асфальтобетонные смеси", – сказал Гержик, его слова приводит пресс-служба. Как отмечается в сообщении, ремонтные работы были организованы в десяти муниципалитетах. Так, в Мытищах работы провели на Осташковском шоссе, в Чехове обновили покрытие на Старосимферопольском шоссе, в Орехово-Зуеве и Егорьевске – на Егорьевском шоссе. В Солнечногорске отремонтировали участок Пятницкого шоссе, в Химках – на Международном шоссе, а в Балашихе – на Носовихинском шоссе. Кроме того, покрытие на высокоинтенсивных подмосковных дорогах было заменено в Люберцах, Серпухове и Подольске. На данный момент работы продолжаются на территории Красногорска и Истры на Волоколамском шоссе, в Одинцове - на Можайском шоссе и в Дзержинском - на Дзержинском шоссе. До конца ремонтного сезона также будут отремонтированы Можайское шоссе в одноименном округе и Носовихинское шоссе в Раменском. Покрытие на региональной сети ремонтируют с применением новой асфальтобетонной смеси для продления срока службы асфальта. Кроме того, чтобы повысить качество и износоустойчивость технологических стыков и швов применяется полимерно-битумная лента.
https://ria.ru/20230912/m-12-1895866256.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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московская область (подмосковье), алексей гержик, автомобильные дороги
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Алексей Гержик, Автомобильные дороги