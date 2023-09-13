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Гладков рассказал о поддержке военнослужащих в Белгородской области - РИА Новости, 13.09.2023
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Белгородская область
Белгородская область
 
20:18 13.09.2023
https://ria.ru/20230913/podderzhka-1896206953.html
Гладков рассказал о поддержке военнослужащих в Белгородской области
Гладков рассказал о поддержке военнослужащих в Белгородской области - РИА Новости, 13.09.2023
Гладков рассказал о поддержке военнослужащих в Белгородской области
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в ходе прямой линии в социальных сетях рассказал о том, что военнослужащие из белгородской области обеспечены... РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T20:18
2023-09-13T20:18
белгородская область
белгородская область
вячеслав гладков
общество
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БЕЛГОРОД, 13 сен - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в ходе прямой линии в социальных сетях рассказал о том, что военнослужащие из белгородской области обеспечены всем необходимым в зоне СВО, однако желающие могут передать дополнительную помощь, это можно сделать через глав районов или приемную правительства области. "Мы регулярно находимся на связи с бойцами, которые воюют под руководством человека, который занимал должность заместителя министра в правительстве Белгородской области. У них есть своё обмундирование, не может быть даже мысли, что они им не обеспечены", - сказал губернатор. Он подчеркнул, что если жители хотят что-то передать дополнительно – это можно сделать через главу района округа или города, в котором проживают. Также помощь можно передать через приемную губернатора. "Мы формируем гуманитарный груз для наших парней – они попросили подготовить кое-какое снаряжение, и в течение ближайших недель отправим им ещё одну партию гуманитарного груза", – сказал глава региона.
https://ria.ru/20230623/pomosch-1879958422.html
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белгородская область, вячеслав гладков, общество
Белгородская область, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Общество
Гладков рассказал о поддержке военнослужащих в Белгородской области

Гладков рассказал о поддержке военнослужащих в Белгородской области

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкВячеслав Гладков
Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
© РИА Новости / Антон Вергун
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Вячеслав Гладков
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БЕЛГОРОД, 13 сен - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в ходе прямой линии в социальных сетях рассказал о том, что военнослужащие из белгородской области обеспечены всем необходимым в зоне СВО, однако желающие могут передать дополнительную помощь, это можно сделать через глав районов или приемную правительства области.
"Мы регулярно находимся на связи с бойцами, которые воюют под руководством человека, который занимал должность заместителя министра в правительстве Белгородской области. У них есть своё обмундирование, не может быть даже мысли, что они им не обеспечены", - сказал губернатор.
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Он подчеркнул, что если жители хотят что-то передать дополнительно – это можно сделать через главу района округа или города, в котором проживают. Также помощь можно передать через приемную губернатора.
"Мы формируем гуманитарный груз для наших парней – они попросили подготовить кое-какое снаряжение, и в течение ближайших недель отправим им ещё одну партию гуманитарного груза", – сказал глава региона.
 
Белгородская областьБелгородская областьВячеслав ГладковОбщество
 
 
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