https://ria.ru/20230913/podderzhka-1896206953.html

Гладков рассказал о поддержке военнослужащих в Белгородской области

Гладков рассказал о поддержке военнослужащих в Белгородской области - РИА Новости, 13.09.2023

Гладков рассказал о поддержке военнослужащих в Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в ходе прямой линии в социальных сетях рассказал о том, что военнослужащие из белгородской области обеспечены... РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T20:18

2023-09-13T20:18

2023-09-13T20:18

белгородская область

белгородская область

вячеслав гладков

общество

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БЕЛГОРОД, 13 сен - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в ходе прямой линии в социальных сетях рассказал о том, что военнослужащие из белгородской области обеспечены всем необходимым в зоне СВО, однако желающие могут передать дополнительную помощь, это можно сделать через глав районов или приемную правительства области. "Мы регулярно находимся на связи с бойцами, которые воюют под руководством человека, который занимал должность заместителя министра в правительстве Белгородской области. У них есть своё обмундирование, не может быть даже мысли, что они им не обеспечены", - сказал губернатор. Он подчеркнул, что если жители хотят что-то передать дополнительно – это можно сделать через главу района округа или города, в котором проживают. Также помощь можно передать через приемную губернатора. "Мы формируем гуманитарный груз для наших парней – они попросили подготовить кое-какое снаряжение, и в течение ближайших недель отправим им ещё одну партию гуманитарного груза", – сказал глава региона.

https://ria.ru/20230623/pomosch-1879958422.html

белгородская область

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белгородская область, вячеслав гладков, общество