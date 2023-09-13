https://ria.ru/20230913/peregovory-1896089711.html
В Кремле назвали переговоры Путина и Ким Чен Ына содержательными
В Кремле назвали переговоры Путина и Ким Чен Ына содержательными - РИА Новости, 13.09.2023
В Кремле назвали переговоры Путина и Ким Чен Ына содержательными
КНДР интересуется возможностью сотрудничать с Россией в области авиации, транспорта и инфраструктуры, прошедшие переговоры были очень содержательными, заявил... РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T13:19
2023-09-13T13:19
2023-09-13T14:53
ким чен ын
владимир путин
дмитрий песков
россия
в мире
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. КНДР интересуется возможностью сотрудничать с Россией в области авиации, транспорта и инфраструктуры, прошедшие переговоры были очень содержательными, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."В целом переговоры были очень важные, очень содержательные", - сказал Песков в эфире Первого канала, отметив, что уже сам визит лидера КНДР в РФ - важное событие.
https://ria.ru/20230913/kndr-1896014394.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ким чен ын, владимир путин, дмитрий песков, россия, в мире
Ким Чен Ын, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Россия, В мире
В Кремле назвали переговоры Путина и Ким Чен Ына содержательными
Песков назвал переговоры Путина и Ким Чен Ына очень важными и содержательными
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. КНДР интересуется возможностью сотрудничать с Россией в области авиации, транспорта и инфраструктуры, прошедшие переговоры были очень содержательными, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"В целом переговоры были очень важные, очень содержательные", - сказал Песков в эфире Первого канала, отметив, что уже сам визит лидера КНДР в РФ - важное событие.
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