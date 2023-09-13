https://ria.ru/20230913/peregovory-1896089711.html

В Кремле назвали переговоры Путина и Ким Чен Ына содержательными

В Кремле назвали переговоры Путина и Ким Чен Ына содержательными - РИА Новости, 13.09.2023

В Кремле назвали переговоры Путина и Ким Чен Ына содержательными

КНДР интересуется возможностью сотрудничать с Россией в области авиации, транспорта и инфраструктуры, прошедшие переговоры были очень содержательными, заявил... РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T13:19

2023-09-13T13:19

2023-09-13T14:53

ким чен ын

владимир путин

дмитрий песков

россия

в мире

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. КНДР интересуется возможностью сотрудничать с Россией в области авиации, транспорта и инфраструктуры, прошедшие переговоры были очень содержательными, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."В целом переговоры были очень важные, очень содержательные", - сказал Песков в эфире Первого канала, отметив, что уже сам визит лидера КНДР в РФ - важное событие.

https://ria.ru/20230913/kndr-1896014394.html

россия

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

ким чен ын, владимир путин, дмитрий песков, россия, в мире