https://ria.ru/20230913/peregovory-1896013773.html
В переговорах Путина и Ким Чен Ына участвуют Лавров и Шойгу
В переговорах Путина и Ким Чен Ына участвуют Лавров и Шойгу - РИА Новости, 13.09.2023
В переговорах Путина и Ким Чен Ына участвуют Лавров и Шойгу
Российские вице-премьеры Марат Хуснуллин и Алексей Оверчук, вице-премьер - министр промышленности РФ Денис Мантуров, а также глава МИД РФ Сергей Лавров, министр РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T08:39
2023-09-13T08:39
2023-09-13T08:39
россия
политика
сергей шойгу
сергей лавров
марат хуснуллин
кндр (северная корея)
ким чен ын
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КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ (Амурская обл.), 13 сен - РИА Новости. Российские вице-премьеры Марат Хуснуллин и Алексей Оверчук, вице-премьер - министр промышленности РФ Денис Мантуров, а также глава МИД РФ Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу и министр транспорта Виталий Савельев примут участие во встрече лидеров России и КНДР Владимира Путина и Ким Чен Ына. Встреча проходит на космодроме Восточный. Ранее сообщалось, что лидеры пообщаются с участием членов делегаций, а при необходимости продолжат общение тет-а-тет. В переговорах с участием делегаций с российской стороны участвуют пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, глава МИД РФ Сергей Лавров, вице-премьер - министр промышленности РФ Денис Мантуров, министр обороны России Сергей Шойгу, вице-премьер Алексей Оверчук, вице-премьер Марат Хуснуллин, министр транспорта РФ Виталий Савельев, министр природных ресурсов Александр Козлов.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, политика, сергей шойгу, сергей лавров, марат хуснуллин, кндр (северная корея), ким чен ын
Россия, Политика, Сергей Шойгу, Сергей Лавров, Марат Хуснуллин, КНДР (Северная Корея), Ким Чен Ын
В переговорах Путина и Ким Чен Ына участвуют Лавров и Шойгу
В переговорах Путина и Ким Чен Ына участвуют Лавров, Шойгу, Оверчук и Хуснуллин
КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ (Амурская обл.), 13 сен - РИА Новости. Российские вице-премьеры Марат Хуснуллин и Алексей Оверчук, вице-премьер - министр промышленности РФ Денис Мантуров, а также глава МИД РФ Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу и министр транспорта Виталий Савельев примут участие во встрече лидеров России и КНДР Владимира Путина и Ким Чен Ына.
Встреча проходит на космодроме Восточный. Ранее сообщалось, что лидеры пообщаются с участием членов делегаций, а при необходимости продолжат общение тет-а-тет.
В переговорах с участием делегаций с российской стороны участвуют пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, глава МИД РФ Сергей Лавров, вице-премьер - министр промышленности РФ Денис Мантуров, министр обороны России Сергей Шойгу, вице-премьер Алексей Оверчук, вице-премьер Марат Хуснуллин, министр транспорта РФ Виталий Савельев, министр природных ресурсов Александр Козлов.
Начались переговоры Путина и Ким Чен Ына с участием делегаций