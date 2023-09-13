https://ria.ru/20230913/peregovory-1896013773.html

В переговорах Путина и Ким Чен Ына участвуют Лавров и Шойгу

В переговорах Путина и Ким Чен Ына участвуют Лавров и Шойгу - РИА Новости, 13.09.2023

В переговорах Путина и Ким Чен Ына участвуют Лавров и Шойгу

Российские вице-премьеры Марат Хуснуллин и Алексей Оверчук, вице-премьер - министр промышленности РФ Денис Мантуров, а также глава МИД РФ Сергей Лавров, министр РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T08:39

2023-09-13T08:39

2023-09-13T08:39

россия

политика

сергей шойгу

сергей лавров

марат хуснуллин

кндр (северная корея)

ким чен ын

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КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ (Амурская обл.), 13 сен - РИА Новости. Российские вице-премьеры Марат Хуснуллин и Алексей Оверчук, вице-премьер - министр промышленности РФ Денис Мантуров, а также глава МИД РФ Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу и министр транспорта Виталий Савельев примут участие во встрече лидеров России и КНДР Владимира Путина и Ким Чен Ына. Встреча проходит на космодроме Восточный. Ранее сообщалось, что лидеры пообщаются с участием членов делегаций, а при необходимости продолжат общение тет-а-тет. В переговорах с участием делегаций с российской стороны участвуют пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, глава МИД РФ Сергей Лавров, вице-премьер - министр промышленности РФ Денис Мантуров, министр обороны России Сергей Шойгу, вице-премьер Алексей Оверчук, вице-премьер Марат Хуснуллин, министр транспорта РФ Виталий Савельев, министр природных ресурсов Александр Козлов.

https://ria.ru/20230913/peregovory-1896011942.html

россия

кндр (северная корея)

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, политика, сергей шойгу, сергей лавров, марат хуснуллин, кндр (северная корея), ким чен ын