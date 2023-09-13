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В переговорах Путина и Ким Чен Ына участвуют Лавров и Шойгу - РИА Новости, 13.09.2023
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08:39 13.09.2023
https://ria.ru/20230913/peregovory-1896013773.html
В переговорах Путина и Ким Чен Ына участвуют Лавров и Шойгу
В переговорах Путина и Ким Чен Ына участвуют Лавров и Шойгу - РИА Новости, 13.09.2023
В переговорах Путина и Ким Чен Ына участвуют Лавров и Шойгу
Российские вице-премьеры Марат Хуснуллин и Алексей Оверчук, вице-премьер - министр промышленности РФ Денис Мантуров, а также глава МИД РФ Сергей Лавров, министр РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T08:39
2023-09-13T08:39
россия
политика
сергей шойгу
сергей лавров
марат хуснуллин
кндр (северная корея)
ким чен ын
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КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ (Амурская обл.), 13 сен - РИА Новости. Российские вице-премьеры Марат Хуснуллин и Алексей Оверчук, вице-премьер - министр промышленности РФ Денис Мантуров, а также глава МИД РФ Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу и министр транспорта Виталий Савельев примут участие во встрече лидеров России и КНДР Владимира Путина и Ким Чен Ына. Встреча проходит на космодроме Восточный. Ранее сообщалось, что лидеры пообщаются с участием членов делегаций, а при необходимости продолжат общение тет-а-тет. В переговорах с участием делегаций с российской стороны участвуют пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, глава МИД РФ Сергей Лавров, вице-премьер - министр промышленности РФ Денис Мантуров, министр обороны России Сергей Шойгу, вице-премьер Алексей Оверчук, вице-премьер Марат Хуснуллин, министр транспорта РФ Виталий Савельев, министр природных ресурсов Александр Козлов.
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россия
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россия, политика, сергей шойгу, сергей лавров, марат хуснуллин, кндр (северная корея), ким чен ын
Россия, Политика, Сергей Шойгу, Сергей Лавров, Марат Хуснуллин, КНДР (Северная Корея), Ким Чен Ын
В переговорах Путина и Ким Чен Ына участвуют Лавров и Шойгу

В переговорах Путина и Ким Чен Ына участвуют Лавров, Шойгу, Оверчук и Хуснуллин

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын на космодроме Восточный
Президент РФ Владимир Путин и председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын на космодроме Восточный - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын на космодроме Восточный
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КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ (Амурская обл.), 13 сен - РИА Новости. Российские вице-премьеры Марат Хуснуллин и Алексей Оверчук, вице-премьер - министр промышленности РФ Денис Мантуров, а также глава МИД РФ Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу и министр транспорта Виталий Савельев примут участие во встрече лидеров России и КНДР Владимира Путина и Ким Чен Ына.
Встреча проходит на космодроме Восточный. Ранее сообщалось, что лидеры пообщаются с участием членов делегаций, а при необходимости продолжат общение тет-а-тет.
В переговорах с участием делегаций с российской стороны участвуют пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, глава МИД РФ Сергей Лавров, вице-премьер - министр промышленности РФ Денис Мантуров, министр обороны России Сергей Шойгу, вице-премьер Алексей Оверчук, вице-премьер Марат Хуснуллин, министр транспорта РФ Виталий Савельев, министр природных ресурсов Александр Козлов.
Президент России Владимир Путин и председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын на космодроме Восточный - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
Начались переговоры Путина и Ким Чен Ына с участием делегаций
08:30
 
РоссияПолитикаСергей ШойгуСергей ЛавровМарат ХуснуллинКНДР (Северная Корея)Ким Чен Ын
 
 
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