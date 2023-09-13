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Военврач рассказала об отношении к военным на освобожденных территориях
Военврач рассказала об отношении к военным на освобожденных территориях - РИА Новости, 13.09.2023
Военврач рассказала об отношении к военным на освобожденных территориях
Местные жители недавно освобожденных населенных пунктов на Угледарском направлении положительно относятся к российским военным и обращаются к ним за помощью,... РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T06:34
2023-09-13T06:34
2023-09-13T06:34
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы рф
общество
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ДОНЕЦК, 13 сен - РИА Новости. Местные жители недавно освобожденных населенных пунктов на Угледарском направлении положительно относятся к российским военным и обращаются к ним за помощью, рассказала РИА Новости военный медик Надежда. "Местное население относится к нам очень доброжелательно, изначально они (военные) помогали им поселяться, предоставляли любую помощь, рассказывали, где что найти... Население в принципе здесь пророссийское, то есть они абсолютно адекватно относятся к приезжим. Пока на данный момент негатива мы в свой адрес не встречали, местное население очень переживает, если вдруг что-то изменится в другую сторону", - рассказала собеседница агентства. Она также отметила, что местные довольно часто обращаются к военным медикам за помощью не только в бытовых ситуациях, но и после ранений от украинских обстрелов. "Чаще всего приходят с маленькими детьми, также обращаются за помощью лежачим пациентам... и обязательно помощь раненым гражданским, так как в этих селах часто попадают под обстрелы со стороны Украины", - добавила Надежда.
https://ria.ru/20230913/plennyy-1895994981.html
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россия, вооруженные силы рф, общество
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы РФ, Общество
Военврач рассказала об отношении к военным на освобожденных территориях
Военврач: местные жители на освобожденных территориях хорошо относятся к военным