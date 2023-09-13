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ВСУ обстреляли Донецк, Макеевку и Ясиноватский район

ВСУ обстреляли Донецк, Макеевку и Ясиноватский район - РИА Новости, 13.09.2023

ВСУ обстреляли Донецк, Макеевку и Ясиноватский район

Украинские войска выпустили 22 снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Донецку, Макеевке и Ясиноватскому району, сообщили в представительстве ДНР в... РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T20:38

2023-09-13T20:38

2023-09-13T20:39

специальная военная операция на украине

донецк

макеевка

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

сцкк

нато

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ДОНЕЦК, 13 сен - РИА Новости. Украинские войска выпустили 22 снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Донецку, Макеевке и Ясиноватскому району, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). " Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 18.30 - населенный пункт Семёновка - Ясиноватский район: выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 18.40 - населенный пункт Семёновка - Ясиноватский район: выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 19.05 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в телеграм-канале. Кроме того, с 19.25 до 20.20 ВСУ подвергали обстрелу Кировский и Киевский районы Донецка, а также Макеевку, выпустив по ним в общей сложности 12 снарядов из "натовской" артиллерии. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Куйбышевский - на западе Донецка, а Киевский - в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

донецк

макеевка

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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донецк, макеевка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, сцкк, нато