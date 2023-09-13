ВСУ обстреляли Донецк, Макеевку и Ясиноватский район
ВСУ выпустили 22 снаряда по Донецку, Макеевке и Ясиноватскому району
Фрагмент разорвавшегося снаряда ВСУ. Архивное фото
ДОНЕЦК, 13 сен - РИА Новости. Украинские войска выпустили 22 снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Донецку, Макеевке и Ясиноватскому району, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
" Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 18.30 - населенный пункт Семёновка - Ясиноватский район: выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 18.40 - населенный пункт Семёновка - Ясиноватский район: выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 19.05 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в телеграм-канале.
Кроме того, с 19.25 до 20.20 ВСУ подвергали обстрелу Кировский и Киевский районы Донецка, а также Макеевку, выпустив по ним в общей сложности 12 снарядов из "натовской" артиллерии.
Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Куйбышевский - на западе Донецка, а Киевский - в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.