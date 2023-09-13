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ВСУ обстреляли Донецк, Макеевку и Ясиноватский район - РИА Новости, 13.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
20:38 13.09.2023 (обновлено: 20:39 13.09.2023)
https://ria.ru/20230913/obstrel-1896208731.html
ВСУ обстреляли Донецк, Макеевку и Ясиноватский район
ВСУ обстреляли Донецк, Макеевку и Ясиноватский район - РИА Новости, 13.09.2023
ВСУ обстреляли Донецк, Макеевку и Ясиноватский район
Украинские войска выпустили 22 снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Донецку, Макеевке и Ясиноватскому району, сообщили в представительстве ДНР в... РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T20:38
2023-09-13T20:39
специальная военная операция на украине
донецк
макеевка
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
сцкк
нато
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ДОНЕЦК, 13 сен - РИА Новости. Украинские войска выпустили 22 снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Донецку, Макеевке и Ясиноватскому району, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). " Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 18.30 - населенный пункт Семёновка - Ясиноватский район: выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 18.40 - населенный пункт Семёновка - Ясиноватский район: выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 19.05 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в телеграм-канале. Кроме того, с 19.25 до 20.20 ВСУ подвергали обстрелу Кировский и Киевский районы Донецка, а также Макеевку, выпустив по ним в общей сложности 12 снарядов из "натовской" артиллерии. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Куйбышевский - на западе Донецка, а Киевский - в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
донецк
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РИА Новости
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
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донецк, макеевка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, сцкк, нато
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Макеевка, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, СЦКК, НАТО
ВСУ обстреляли Донецк, Макеевку и Ясиноватский район

ВСУ выпустили 22 снаряда по Донецку, Макеевке и Ясиноватскому району

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда ВСУ
Фрагмент разорвавшегося снаряда ВСУ - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Фрагмент разорвавшегося снаряда ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 13 сен - РИА Новости. Украинские войска выпустили 22 снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Донецку, Макеевке и Ясиноватскому району, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
" Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 18.30 - населенный пункт Семёновка - Ясиноватский район: выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 18.40 - населенный пункт Семёновка - Ясиноватский район: выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 19.05 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в телеграм-канале.
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Кроме того, с 19.25 до 20.20 ВСУ подвергали обстрелу Кировский и Киевский районы Донецка, а также Макеевку, выпустив по ним в общей сложности 12 снарядов из "натовской" артиллерии.
Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Куйбышевский - на западе Донецка, а Киевский - в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкМакеевкаДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныСЦККНАТО
 
 
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