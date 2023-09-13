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Ливни в Крыму и Севастополе могут вызвать наводнения - РИА Новости, 13.09.2023
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02:52 13.09.2023 (обновлено: 03:30 13.09.2023)
https://ria.ru/20230913/navodneniya-1895989130.html
Ливни в Крыму и Севастополе могут вызвать наводнения
Ливни в Крыму и Севастополе могут вызвать наводнения - РИА Новости, 13.09.2023
Ливни в Крыму и Севастополе могут вызвать наводнения
Прогнозируемые в конце этой недели сильные дожди могут вызвать наводнения местности на территории Крыма и Севастополя, предупреждает Всероссийский... РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T02:52
2023-09-13T03:30
севастополь
республика крым
северо-кавказский федеральный округ
внии гочс
происшествия
россия
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Прогнозируемые в конце этой недели сильные дожди могут вызвать наводнения местности на территории Крыма и Севастополя, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС). "В конце текущей недели из-за ожидаемых сильных дождей прогнозируется подтопление низменных мест в Республике Крым и городе Севастополь", - говорится в сообщении на сайте ВНИИ ГОЧС. Отмечается, что аналогичные риски также ожидаются на всей территории Северо-Кавказского федерального округа, за исключением Ставропольского края и северных районов Дагестана. "В горных районах повышаются риски схода селевых потоков с перекрытием участков автомобильных дорог", - резюмирует ВНИИ ГОЧС.
https://ria.ru/20230912/pogoda-1895705626.html
севастополь
республика крым
северо-кавказский федеральный округ
россия
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севастополь, республика крым, северо-кавказский федеральный округ, внии гочс, происшествия, россия
Севастополь, Республика Крым, Северо-Кавказский Федеральный округ, ВНИИ ГОЧС, Происшествия, Россия
Ливни в Крыму и Севастополе могут вызвать наводнения

ВНИИ ГОЧС: в Крыму и Севастополе ливни могут вызвать наводнения на этой неделе

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкДевушка переходит дорогу во время дождя
Девушка переходит дорогу во время дождя - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Девушка переходит дорогу во время дождя. Архивное фото
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Прогнозируемые в конце этой недели сильные дожди могут вызвать наводнения местности на территории Крыма и Севастополя, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).
«
"В конце текущей недели из-за ожидаемых сильных дождей прогнозируется подтопление низменных мест в Республике Крым и городе Севастополь", - говорится в сообщении на сайте ВНИИ ГОЧС.
Отмечается, что аналогичные риски также ожидаются на всей территории Северо-Кавказского федерального округа, за исключением Ставропольского края и северных районов Дагестана.
"В горных районах повышаются риски схода селевых потоков с перекрытием участков автомобильных дорог", - резюмирует ВНИИ ГОЧС.
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СевастопольРеспублика КрымСеверо-Кавказский Федеральный округВНИИ ГОЧСПроисшествияРоссия
 
 
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