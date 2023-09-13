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Глава МИД Мьянмы проведет переговоры с Лавровым, заявили в МИД - РИА Новости, 13.09.2023
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08:48 13.09.2023 (обновлено: 08:57 13.09.2023)
https://ria.ru/20230913/myanma-1896014814.html
Глава МИД Мьянмы проведет переговоры с Лавровым, заявили в МИД
Глава МИД Мьянмы проведет переговоры с Лавровым, заявили в МИД - РИА Новости, 13.09.2023
Глава МИД Мьянмы проведет переговоры с Лавровым, заявили в МИД
Глава МИД Мьянмы посетит Россию 13-15 сентября, 14 сентября проведет переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым, сообщила на брифинге официальный... РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T08:48
2023-09-13T08:57
в мире
мьянма
россия
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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ВЛАДИВОСТОК, 13 сен - РИА Новости. Глава МИД Мьянмы посетит Россию 13-15 сентября, 14 сентября проведет переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым, сообщила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."С 13 по 15 сентября Россию, непосредственно Москву посетит, заместитель премьер-министра, министр иностранных дел Мьянмы. Это будет рабочий визит", - сказала она, добавив, что "14 сентября запланированы его переговоры с российским коллегой - Сергеем Викторовичем Лавровым"."Стороны намерены, обсудить состояние и перспективы продвижения всего комплекса двухсторонних связей, включая, политический диалог, торгово-экономическое сотрудничество, взаимодействие в области обороны, безопасности, гуманитарные контакты, также будут рассмотрены актуальные вопросы региональной и международной повестки дня", -пояснила она.
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в мире, мьянма, россия, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Мьянма, Россия, Сергей Лавров, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Глава МИД Мьянмы проведет переговоры с Лавровым, заявили в МИД

Глава МИД Мьянмы посетит Россию 13-15 сентября и встретится с Лавровым

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 13 сен - РИА Новости. Глава МИД Мьянмы посетит Россию 13-15 сентября, 14 сентября проведет переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым, сообщила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"С 13 по 15 сентября Россию, непосредственно Москву посетит, заместитель премьер-министра, министр иностранных дел Мьянмы. Это будет рабочий визит", - сказала она, добавив, что "14 сентября запланированы его переговоры с российским коллегой - Сергеем Викторовичем Лавровым".
"Стороны намерены, обсудить состояние и перспективы продвижения всего комплекса двухсторонних связей, включая, политический диалог, торгово-экономическое сотрудничество, взаимодействие в области обороны, безопасности, гуманитарные контакты, также будут рассмотрены актуальные вопросы региональной и международной повестки дня", -пояснила она.
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В миреМьянмаРоссияСергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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