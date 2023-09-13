https://ria.ru/20230913/mosbirzha-1896034529.html

Мосбиржа назвала причину приостановки торгов

Мосбиржа назвала причину приостановки торгов - РИА Новости, 13.09.2023

Мосбиржа назвала причину приостановки торгов

Торги на срочном рынке Московской биржи приостановлены из-за нештатной работы торгово-клиринговой системы этого рынка, биржа проводит диагностику, рассказали... РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T10:13

2023-09-13T10:13

2023-09-13T10:14

экономика

россия

московская биржа

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Торги на срочном рынке Московской биржи приостановлены из-за нештатной работы торгово-клиринговой системы этого рынка, биржа проводит диагностику, рассказали РИА Новости в пресс-службе торговой площадки. "Из-за нештатной работы торгово-клиринговой системы срочного рынка в утреннюю торговую сессию было принято решение о приостановке торгов с 9.30. Проводится диагностика системы, о возобновлении торгов будет сообщено дополнительно", - сказали в пресс-службе. Срочный рынок Московской биржи – ведущая площадка по торговле производными финансовыми инструментами в России и странах Восточной Европы. Сегодня на рынке деривативов Московской биржи торгуются 27 опционов на акции, 3 опциона на валюты, 104 фьючерсных контракта и 55 опционов на них, базисными активами которых выступают фондовые индексы, акции, валютные пары, драгоценные и промышленные металлы, нефть, газ и другие товары, процентные ставки. Объем торгов на срочном рынке Московской биржи по итогам августа 2023 года составил 9 триллионов рублей. Это является максимальным значением с февраля 2022 года.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, московская биржа