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Оппозиция раскритиковала высылку главы Sputnik Молдова из страны

Оппозиция раскритиковала высылку главы Sputnik Молдова из страны - РИА Новости, 13.09.2023

Оппозиция раскритиковала высылку главы Sputnik Молдова из страны

Решение о высылке руководителя Sputnik Молдова Виталия Денисова - очередная антироссийская акция властей Молдавии по указанию Запада, подобные действия в... РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T10:16

2023-09-13T10:16

2023-09-13T10:26

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КИШИНЕВ, 13 сен - РИА Новости. Решение о высылке руководителя Sputnik Молдова Виталия Денисова - очередная антироссийская акция властей Молдавии по указанию Запада, подобные действия в отношении журналистов продолжатся, заявил РИА Новости депутат парламента от оппозиционного блока коммунистов и социалистов Богдан Цырдя. Ранее Денисов сообщил РИА Новости, что его депортируют из Молдавии, выдано предписание о 10-летнем запрете на въезд в страну, поскольку он якобы представляет угрозу для национальной безопасности. "Все эти истеричные, неадекватные решения властей Молдавии полностью вписываются в политику Вашингтона и коллективного Запада, которая состоит в отмене России, ее изоляции, очернении и демонизации. Поэтому все колониальные режимы вроде Молдавии периодически заставляют делать антироссийские заявления, антироссийские демарши, антироссийские акции, чтобы провоцировать Россию, чтобы в той или иной мере выставлять РФ в позиции государства-изгоя", - заявил Цырдя. Он отметил, что Россия предпринимала множество усилий для сохранения хороших отношений с Молдавией - давала скидку за газ, открывала рынок, продлевала срок погашения долгов, - но все это не дает результата, поскольку Кишинев "просто выполняет указания извне". По словам депутата, у действующей власти нет реальных достижений в социально-экономическом плане, поэтому она делает ставку на русофобию, рассчитывая "победить на парламентских и особенно президентских выборах на фоне оголтелой пещерной русофобии". "У нас практически остановили вещание оппозиционных и почти всех русскоязычных каналов, у нас закрыли около 15-20 интернет-порталов, задержали некоторых оппозиционных журналистов, в Молдавию не пускают журналистов из России, даже граждан не пускают, в Молдавии запретили вещание всех новостных каналов из России. Молдавия расторгла соглашение о вещании телеканала "МИР", приняли закон о фейках, который фактически запрещает даже репост новостей из РФ. Нагнетание ситуации по отношению к российским и русскоязычным журналистам, которые находятся в оппозиции к власти, будут идти по нарастающей, удивляться этому не стоит", - отметил депутат. В Молдавии в августе вступил в силу закон о создании центра стратегических коммуникаций и борьбы с дезинформацией. Президент Майя Санду заявляла, что работа нового ведомства будет направлена против России, которую власти обвинили в информационных атаках, а также "изменников родины", блокирующих курс на евроинтеграцию. Прежде президент заявила об опасности государственного переворота и выступила за предоставление дополнительных полномочий спецслужбам и другим правоохранительным органам. Также в августе, по решению властей Молдавии, Кишинев покинули 45 сотрудников посольства России. Сокращение численности российских дипломатов в Молдавии является продолжением недружественных действий Кишинева по отношению к Москве, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, Кишинев сознательно заводит отношения с РФ в очень жалкое состояние, руководство Молдавии рубит все канаты, но не находит поддержки населения. Действия Кишинева не останутся без взаимных шагов со стороны России, добавил он.

https://ria.ru/20230913/vysylkua-1896012117.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, молдавия, sputnik молдова, в мире, высылка главы sputnik молдова