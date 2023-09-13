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Таубер выразила беспокойство из-за ограничений для избирателей в Молдавии - РИА Новости, 13.09.2023
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20:30 13.09.2023
https://ria.ru/20230913/moldavia-1896208309.html
Таубер выразила беспокойство из-за ограничений для избирателей в Молдавии
Таубер выразила беспокойство из-за ограничений для избирателей в Молдавии - РИА Новости, 13.09.2023
Таубер выразила беспокойство из-за ограничений для избирателей в Молдавии
Большая часть граждан Молдавии, проживающих и работающих за рубежом, не смогут участвовать в местных выборах 5 ноября, заявила в среду депутат от оппозиции... РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T20:30
2023-09-13T20:30
в мире
молдавия
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КИШИНЕВ, 13 сен – РИА Новости. Большая часть граждан Молдавии, проживающих и работающих за рубежом, не смогут участвовать в местных выборах 5 ноября, заявила в среду депутат от оппозиции Марина Таубер в своем Telegram-канале. Местные выборы в Молдавии запланированы на 5 ноября, жители страны будут выбирать руководителей населенных пунктов. Накануне власти Молдавии внесли ряд поправок в Избирательный кодекс, среди них и ограничения на участие в голосовании для тех тех, кто сменил место жительство за три месяца до первого тура голосования. "Конституционный Суд отклонил как неприемлемое представленное мной обращение о проверке конституционности некоторых ограничений положений Избирательного кодекса, которыми все граждане, изменившие место жительства в течение последних трех месяцев перед выборами, были лишены права голосовать на местных выборах… Таким образом, на местных выборах 5 ноября 2023 года сотни, а то и тысячи граждан, по объективным причинам поменявших место жительства в течение последних 3 месяцев, полностью будут лишены права голоса не только по месту жительства, но и по месту пребывания… Суд косвенно признал, что наша диаспора и все граждане, многие годы работающие за границей, из-за потери связи с Родиной, могут быть ограничены в избирательном праве", - написала Таубер. Таубер баллотировалась в парламент от оппозиционной партии "Шор", где являлась ее вице-председателем. Летом этого года власти Молдавии признали политсилу антиконституционной, обвинив ее в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела в отношении ее лидеров. Согласно вердикту Конституционного суда, партия считается распущенной, а минюсту поручено создать комиссию по ее ликвидации и исключению из государственного реестра. Представлявшие партию депутаты остались в парламенте, но считаются независимыми, не имея права присоединиться к другим политическим силам. Кроме того, лицам, находившимся в рядах партии "Шор" запрещено участвовать в выборах в течение 3-5 лет.
https://ria.ru/20230806/moldaviya-1887964609.html
https://ria.ru/20230831/moldaviya-1893202760.html
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в мире, молдавия
В мире, Молдавия
Таубер выразила беспокойство из-за ограничений для избирателей в Молдавии

Тайбер: молдаване за рубежом не смогут участвовать в выборах из-за новых правил

© Sputnik / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкВице-председатель партии "Шор" Марина Таубер
Вице-председатель партии Шор Марина Таубер - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
© Sputnik / Дмитрий Осматеско
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Вице-председатель партии "Шор" Марина Таубер. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 13 сен – РИА Новости. Большая часть граждан Молдавии, проживающих и работающих за рубежом, не смогут участвовать в местных выборах 5 ноября, заявила в среду депутат от оппозиции Марина Таубер в своем Telegram-канале.
Местные выборы в Молдавии запланированы на 5 ноября, жители страны будут выбирать руководителей населенных пунктов. Накануне власти Молдавии внесли ряд поправок в Избирательный кодекс, среди них и ограничения на участие в голосовании для тех тех, кто сменил место жительство за три месяца до первого тура голосования.
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"Конституционный Суд отклонил как неприемлемое представленное мной обращение о проверке конституционности некоторых ограничений положений Избирательного кодекса, которыми все граждане, изменившие место жительства в течение последних трех месяцев перед выборами, были лишены права голосовать на местных выборах… Таким образом, на местных выборах 5 ноября 2023 года сотни, а то и тысячи граждан, по объективным причинам поменявших место жительства в течение последних 3 месяцев, полностью будут лишены права голоса не только по месту жительства, но и по месту пребывания… Суд косвенно признал, что наша диаспора и все граждане, многие годы работающие за границей, из-за потери связи с Родиной, могут быть ограничены в избирательном праве", - написала Таубер.
Таубер баллотировалась в парламент от оппозиционной партии "Шор", где являлась ее вице-председателем. Летом этого года власти Молдавии признали политсилу антиконституционной, обвинив ее в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела в отношении ее лидеров. Согласно вердикту Конституционного суда, партия считается распущенной, а минюсту поручено создать комиссию по ее ликвидации и исключению из государственного реестра. Представлявшие партию депутаты остались в парламенте, но считаются независимыми, не имея права присоединиться к другим политическим силам. Кроме того, лицам, находившимся в рядах партии "Шор" запрещено участвовать в выборах в течение 3-5 лет.
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