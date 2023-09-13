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МККК отказался комментировать слова Подоляка о фиктивности организации - РИА Новости, 13.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:20 13.09.2023 (обновлено: 18:29 13.09.2023)
https://ria.ru/20230913/mkkk-1896183245.html
МККК отказался комментировать слова Подоляка о фиктивности организации
МККК отказался комментировать слова Подоляка о фиктивности организации - РИА Новости, 13.09.2023
МККК отказался комментировать слова Подоляка о фиктивности организации
Международный Комитет Красного Креста (МККК) принципиально не комментирует политические заявления, заявили РИА Новости в пресс-службе организации в ответ на... РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T18:20
2023-09-13T18:29
специальная военная операция на украине
в мире
украина
михаил подоляк
международный комитет красного креста (мккк)
ситуация в днр и лнр
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ЖЕНЕВА, 13 сен - РИА Новости. Международный Комитет Красного Креста (МККК) принципиально не комментирует политические заявления, заявили РИА Новости в пресс-службе организации в ответ на просьбу комментировать слова советника главы офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка, назвавшего организацию фиктивной. "МККК принципиально не комментирует политические заявления, организация сосредоточена на своей гуманитарной работе", - заявили в организации. Подоляк накануне назвал ООН "конторой по зарабатыванию денег на хорошую старость", а МАГАТЭ и Красный Крест - "фиктивными организациями, которые засоряют наше сознание мусорными оценками". МККК оказывает гуманитарную помощь населению на Украине, а также занимается вопросами, касающимися военнопленных, как в России, так и на Украине. Эта организация заявляет о своем нейтралитете во время конфликтов и конфиденциальности в своих диалогах со сторонами в конфликте.
https://ria.ru/20230912/kritika-1895961166.html
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в мире, украина, михаил подоляк, международный комитет красного креста (мккк), ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Михаил Подоляк, Международный комитет Красного Креста (МККК), Ситуация в ДНР и ЛНР
МККК отказался комментировать слова Подоляка о фиктивности организации

МККК заявил, что не комментирует политические заявления, включая слова Подоляка

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаг на здании Международного комитета Красного Креста (МККК) в Женеве
Флаг на здании Международного комитета Красного Креста (МККК) в Женеве - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаг на здании Международного комитета Красного Креста (МККК) в Женеве. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 13 сен - РИА Новости. Международный Комитет Красного Креста (МККК) принципиально не комментирует политические заявления, заявили РИА Новости в пресс-службе организации в ответ на просьбу комментировать слова советника главы офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка, назвавшего организацию фиктивной.
"МККК принципиально не комментирует политические заявления, организация сосредоточена на своей гуманитарной работе", - заявили в организации.
Подоляк накануне назвал ООН "конторой по зарабатыванию денег на хорошую старость", а МАГАТЭ и Красный Крест - "фиктивными организациями, которые засоряют наше сознание мусорными оценками".
МККК оказывает гуманитарную помощь населению на Украине, а также занимается вопросами, касающимися военнопленных, как в России, так и на Украине. Эта организация заявляет о своем нейтралитете во время конфликтов и конфиденциальности в своих диалогах со сторонами в конфликте.
Флаг ООН на территории Дворца мира в Гааге - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
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12 сентября, 20:27
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаМихаил ПодолякМеждународный комитет Красного Креста (МККК)Ситуация в ДНР и ЛНР
 
 
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