https://ria.ru/20230913/mkkk-1896183245.html

МККК отказался комментировать слова Подоляка о фиктивности организации

МККК отказался комментировать слова Подоляка о фиктивности организации - РИА Новости, 13.09.2023

МККК отказался комментировать слова Подоляка о фиктивности организации

Международный Комитет Красного Креста (МККК) принципиально не комментирует политические заявления, заявили РИА Новости в пресс-службе организации в ответ на... РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T18:20

2023-09-13T18:20

2023-09-13T18:29

специальная военная операция на украине

в мире

украина

михаил подоляк

международный комитет красного креста (мккк)

ситуация в днр и лнр

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ЖЕНЕВА, 13 сен - РИА Новости. Международный Комитет Красного Креста (МККК) принципиально не комментирует политические заявления, заявили РИА Новости в пресс-службе организации в ответ на просьбу комментировать слова советника главы офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка, назвавшего организацию фиктивной. "МККК принципиально не комментирует политические заявления, организация сосредоточена на своей гуманитарной работе", - заявили в организации. Подоляк накануне назвал ООН "конторой по зарабатыванию денег на хорошую старость", а МАГАТЭ и Красный Крест - "фиктивными организациями, которые засоряют наше сознание мусорными оценками". МККК оказывает гуманитарную помощь населению на Украине, а также занимается вопросами, касающимися военнопленных, как в России, так и на Украине. Эта организация заявляет о своем нейтралитете во время конфликтов и конфиденциальности в своих диалогах со сторонами в конфликте.

https://ria.ru/20230912/kritika-1895961166.html

украина

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Кирилл Волков

в мире, украина, михаил подоляк, международный комитет красного креста (мккк), ситуация в днр и лнр