https://ria.ru/20230913/mkkk-1896183245.html
МККК отказался комментировать слова Подоляка о фиктивности организации
МККК отказался комментировать слова Подоляка о фиктивности организации - РИА Новости, 13.09.2023
МККК отказался комментировать слова Подоляка о фиктивности организации
Международный Комитет Красного Креста (МККК) принципиально не комментирует политические заявления, заявили РИА Новости в пресс-службе организации в ответ на... РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T18:20
2023-09-13T18:20
2023-09-13T18:29
специальная военная операция на украине
в мире
украина
михаил подоляк
международный комитет красного креста (мккк)
ситуация в днр и лнр
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ЖЕНЕВА, 13 сен - РИА Новости. Международный Комитет Красного Креста (МККК) принципиально не комментирует политические заявления, заявили РИА Новости в пресс-службе организации в ответ на просьбу комментировать слова советника главы офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка, назвавшего организацию фиктивной. "МККК принципиально не комментирует политические заявления, организация сосредоточена на своей гуманитарной работе", - заявили в организации. Подоляк накануне назвал ООН "конторой по зарабатыванию денег на хорошую старость", а МАГАТЭ и Красный Крест - "фиктивными организациями, которые засоряют наше сознание мусорными оценками". МККК оказывает гуманитарную помощь населению на Украине, а также занимается вопросами, касающимися военнопленных, как в России, так и на Украине. Эта организация заявляет о своем нейтралитете во время конфликтов и конфиденциальности в своих диалогах со сторонами в конфликте.
https://ria.ru/20230912/kritika-1895961166.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, михаил подоляк, международный комитет красного креста (мккк), ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Михаил Подоляк, Международный комитет Красного Креста (МККК), Ситуация в ДНР и ЛНР
МККК отказался комментировать слова Подоляка о фиктивности организации
МККК заявил, что не комментирует политические заявления, включая слова Подоляка