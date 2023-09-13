https://ria.ru/20230913/mityaeva-1896046605.html

Александра Митяева: изучая монеты, мы изучаем историю

Александра Митяева: изучая монеты, мы изучаем историю - РИА Новости, 13.09.2023

Александра Митяева: изучая монеты, мы изучаем историю

Как повлияет на будущее нумизматики виртуальность современных денег, какой гонорар был у Шерлока Холмса, когда появилась раритетная монета российского... РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T11:00

2023-09-13T11:00

2023-09-13T11:01

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Как повлияет на будущее нумизматики виртуальность современных денег, какой гонорар был у Шерлока Холмса, когда появилась раритетная монета российского императора, которого никогда не было, а также о художественном замысле экскурсии-путешествия во времени от античности до современной России рассказала в интервью РИА Новости историк и куратор выставки "На вес золота. Люди. Финансы. Эпохи" в Музее Международного нумизматического клуба Александра Митяева. Беседовала Мария Полякова.– Александра Викторовна, название проекта включает сразу три таких фундаментальных понятия: люди, финансы, эпохи. Кто же всё-таки главный герой этой выставки – человек или его деньги?– Знаете, это как раз главное отличие от наших обычных выставок: как правило, у нас главные герои – это монеты. Здесь мы минимум рассказываем о деньгах. В основном, о ценах: что сколько стоило, кто сколько зарабатывал, как тратили. Все-таки это люди и их финансы, а главный герой на выставке – человек. У нас был специально создан мультфильм на экране, который иллюстрирует основную идею выставки, – путешествие во времени и понимание, что значили деньги в древности.– Сколько времени заняла подготовка выставки?– Выставка готовилась довольно долго – года два. Порядка года Яков Моисеевич Миркин – известный экономист, который занимается вопросами макроэкономики, по нашей просьбе отвечал на вопросы: какие были цены, как они складывались, как их можно перевести в современные деньги. Эта работа у него заняла порядка 11-12 месяцев. Затем он сдал нам свой экономический труд, и уже на основе его материалов мы делали эту выставку.– Выставка охватывает практически всю мировую историю – от Древней Греции и Рима до современной России. Какой экспонат самый древний, а какой наоборот, самый "свежий"?– Самая старая монета в экспозиции – монета персидского царя Дария, номинал "дарик" по имени царя, пятый-четвертый век до нашей эры. Это была месячная зарплата греческого воина гоплита, который служил наемником у царя Дария. Самые новые монеты – выпуски Центробанка 2012-2013 годов. Мы не ставили цель найти экземпляр именно 2023-го года. Эти инвестиционные монеты выпускаются Центробанком каждый год: монеты с Георгием-Победоносцем выходят определенным тиражом.– В мифах Древней Греции умершие должны были заплатить перевозчику Харону за переправу через реку Стикс в Царство мертвых. Сколько им приходилось отдавать?– Харон брал один обол – он у нас представлен. Это самый маленький номинал греческих монет. Были серебряные и медные оболы. Много не давали. Всем нужно было переправиться, но не все имели возможность разбрасываться деньгами.– В ходе экскурсии посетителям рассказывают о финансах Викторианской Англии. Названия некоторых монет известны российскому читателю по произведениям английских авторов. Но их было так много, что можно запутаться!– Да, номиналы Великобритании – не десятеричная система, и это запутывает. Непростые люди были эти англичане. Мы постарались представить все номиналы: фунт, соверен, гинея, шиллинг, крона, флорин, пенсы и фартинги. Самая дорогая – гинея, в ней был 21 шиллинг, а в соверене и фунте – 20.– Как же англичане во всем этом разбирались?– Они с этим взрастали, как с молоком матери. Все еще связано с экономической системой. Удивительная консервативность англичан, которые это сохранили.– Вы также подсчитали сколько получал за свои расследования знаменитый Шерлок Холмс?– Да, гонорар Шерлока Холмса составлял около тысячи фунтов.– Какие исторические российские монеты могут увидеть посетители?– На выставке представлены монеты Российской империи 19 века, а также начала 20-го – до 1916 года.– Какова стоимость самых дорогих монет, представленных на выставке?– Порядка 150-200 тысяч долларов стоят самые редкие и древние монеты, которые здесь находятся. Однако нами они ценятся как исторический памятник, хотя, безусловно, можно говорить и об инвестициях в нумизматику. Люди вкладываются в ценные бумаги, металл, но есть коллекционеры – любители истории, которые инвестируют свои средства в древние монеты. Ведь их не становится больше, и они со временем только дорожают.– Также я слышала, что в музее находится самая дорогая монета, не входящая в программу выставки – знаменитый "Константиновский рубль"?– Это как раз история про коллекционеров: учредитель нашего музея – коллекционер нумизматики. У него одна из самых лучших коллекций среди частных золотых коллекций по России – монет Российской империи. Но среди этих золотых монет есть одно яркое исключение – серебряный рубль Константина I, монета с именем императора, которого в России никогда не было. Это связано с известным эпизодом в истории России: после смерти Александра I ему должен был наследовать его брат Константин, который отрекся от престола, но об этом было мало кому известно. Престол должен был перейти к Николаю – младшему брату. Министр финансов Канкрин немного поспешил, чтобы сделать приятно новому потенциальному императору: в кратчайшие сроки на монетном дворе были подготовлены штемпели и отчеканены несколько пробных экземпляров с портретом Константина. Но произошло Декабристское восстание, Константин подтвердил свое отречение, и наличие этого рубля компрометировало его изготовителя. Поэтому эти штемпели и монеты были спрятаны на много лет в тайном сейфе министра финансов. Сейф был вскрыт только в 70-е годы, когда всех действующих лиц уже не было в живых.– И какая судьба ожидала эти монеты?– Несколько экземпляров разошлись по членам семьи императора: один экземпляр попал в коллекцию Эрмитажа, один – в Исторический музей. Представленный у нас рубль попал на антикварный рынок. Относительно недавно, по-моему, в 2020 году эта монета была выставлена на продажу за рубежом из коллекции японского нумизмата. Мы участвовали в аукционе и таким образом привезли ее на родину.– Сколько таких монет всего?– Всего их шесть. Это редчайший раритет: он сохранился в Эрмитаже, в Историческом музее, в Вашингтоне в Смитсоновском институте и в частных коллекциях. Теперь есть еще и в Музее нумизматики.– В наше время все чаще используется цифровая валюта, наличные почти никто не носит с собой. Как вы считаете, как это повлияет на нумизматику?– Она будет скорее всего уходить в коллекционирование, сохранение этих монет, которые были в денежном обращении. Конечно, сейчас это уже не очень удобно: мы стали виртуальными, нам удобно все держать в одном телефоне. На стенде современной валюты наша художница как раз изобразила телефон, из которого веером вылетают все деньги и расходы. Да, мы переходим в эпоху виртуальных денег. А те, которые сохранились, они уйдут в музеи и коллекции. Ведь на самом деле этот кусочек металла – это уникальный случай, источник, который позволяет исследовать историю, погружаться в эпоху, узнавать связанных с ним фактов. В нашем музее есть лозунг: изучая монеты, изучаем историю. Ты берешь маленькую монетку любого царя и видишь его политику, торговлю, экономику.– Нужны ли особые условия для хранения экспонатов?– Метал долговечен, особенно ценный. К тому же, он очень компактный. Монеты из драгоценных металлов – не буду говорить про медь и брозну, они капризны, например, золото особенно легко хранить. Серебро окисляется, поэтому мы следим за температурным режимом.– Выставка так необычно оформлена: витрины в виде чемоданов, иллюстрации, интерактив. Кто занимался оформлением экспозиции?– Молодая талантливая художница Анна Алямова. Она на самом деле из семьи Поленовых, у нее прекрасные корни. Она придумала историю передвижения по эпохам, как символ взяла чемодан, нашла человека, который изготовил эти витрины в форме чемоданов, отрисовала оформление стендов, работала с мультипликатором. Анна сделала максимум для того, чтобы выставка была нескучной и запоминающейся. Думаю, что чемоданы многие запомнят – этот образ соответствует цели проекта, и на самом деле это гениальная находка.– Планируете ли вы развивать идеи взаимоотношений людей и их финансов?– В ходе этих исследований мы многих известных людей узнали с другой стороны. Например, про Пушкина и его жену. Мы даже подумали, что про финансы великих людей сделаем отдельную выставку. Мы знаем, как творил Пушкин, а как он выкручивался из долгов? Или, например, художники. Одни были коммерчески успешными, а другие – нищими. И это тоже очень интересно, потому что мы видим только внешнюю сторону творчества – верхушку айсберга. А какова была их мотивация – известно не всегда.

https://ria.ru/20230908/moneta-1894901757.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

интервью, интервью - авторы, россия, российская империя, история