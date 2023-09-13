Александра Митяева: изучая монеты, мы изучаем историю
© РИА НовостиИсторик и куратор выставки "На вес золота. Люди. Финансы. Эпохи" в Музее Международного нумизматического клуба Александра Митяева
Как повлияет на будущее нумизматики виртуальность современных денег, какой гонорар был у Шерлока Холмса, когда появилась раритетная монета российского императора, которого никогда не было, а также о художественном замысле экскурсии-путешествия во времени от античности до современной России рассказала в интервью РИА Новости историк и куратор выставки "На вес золота. Люди. Финансы. Эпохи" в Музее Международного нумизматического клуба Александра Митяева. Беседовала Мария Полякова.
– Александра Викторовна, название проекта включает сразу три таких фундаментальных понятия: люди, финансы, эпохи. Кто же всё-таки главный герой этой выставки – человек или его деньги?
– Знаете, это как раз главное отличие от наших обычных выставок: как правило, у нас главные герои – это монеты. Здесь мы минимум рассказываем о деньгах. В основном, о ценах: что сколько стоило, кто сколько зарабатывал, как тратили. Все-таки это люди и их финансы, а главный герой на выставке – человек. У нас был специально создан мультфильм на экране, который иллюстрирует основную идею выставки, – путешествие во времени и понимание, что значили деньги в древности.
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВыставка-приключение "На вес золота. Люди. Финансы. Эпохи"
Выставка-приключение "На вес золота. Люди. Финансы. Эпохи"
– Сколько времени заняла подготовка выставки?
– Выставка готовилась довольно долго – года два. Порядка года Яков Моисеевич Миркин – известный экономист, который занимается вопросами макроэкономики, по нашей просьбе отвечал на вопросы: какие были цены, как они складывались, как их можно перевести в современные деньги. Эта работа у него заняла порядка 11-12 месяцев. Затем он сдал нам свой экономический труд, и уже на основе его материалов мы делали эту выставку.
– Выставка охватывает практически всю мировую историю – от Древней Греции и Рима до современной России. Какой экспонат самый древний, а какой наоборот, самый "свежий"?
– Самая старая монета в экспозиции – монета персидского царя Дария, номинал "дарик" по имени царя, пятый-четвертый век до нашей эры. Это была месячная зарплата греческого воина гоплита, который служил наемником у царя Дария. Самые новые монеты – выпуски Центробанка 2012-2013 годов. Мы не ставили цель найти экземпляр именно 2023-го года. Эти инвестиционные монеты выпускаются Центробанком каждый год: монеты с Георгием-Победоносцем выходят определенным тиражом.
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЭкспонаты "Ауреус 251-253г." и "Ауреус 217г." на выставке-приключении "На вес золота. Люди. Финансы. Эпохи"
Экспонаты "Ауреус 251-253г." и "Ауреус 217г." на выставке-приключении "На вес золота. Люди. Финансы. Эпохи"
– В мифах Древней Греции умершие должны были заплатить перевозчику Харону за переправу через реку Стикс в Царство мертвых. Сколько им приходилось отдавать?
– Харон брал один обол – он у нас представлен. Это самый маленький номинал греческих монет. Были серебряные и медные оболы. Много не давали. Всем нужно было переправиться, но не все имели возможность разбрасываться деньгами.
– В ходе экскурсии посетителям рассказывают о финансах Викторианской Англии. Названия некоторых монет известны российскому читателю по произведениям английских авторов. Но их было так много, что можно запутаться!
– Да, номиналы Великобритании – не десятеричная система, и это запутывает. Непростые люди были эти англичане. Мы постарались представить все номиналы: фунт, соверен, гинея, шиллинг, крона, флорин, пенсы и фартинги. Самая дорогая – гинея, в ней был 21 шиллинг, а в соверене и фунте – 20.
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЭкспонаты "Пять фунтов 1887г." и "Соверен 1908г." на выставке-приключении "На вес золота. Люди. Финансы.
Экспонаты "Пять фунтов 1887г." и "Соверен 1908г." на выставке-приключении "На вес золота. Люди. Финансы.
– Как же англичане во всем этом разбирались?
– Они с этим взрастали, как с молоком матери. Все еще связано с экономической системой. Удивительная консервативность англичан, которые это сохранили.
– Вы также подсчитали сколько получал за свои расследования знаменитый Шерлок Холмс?
– Да, гонорар Шерлока Холмса составлял около тысячи фунтов.
– Какие исторические российские монеты могут увидеть посетители?
– На выставке представлены монеты Российской империи 19 века, а также начала 20-го – до 1916 года.
– Какова стоимость самых дорогих монет, представленных на выставке?
– Порядка 150-200 тысяч долларов стоят самые редкие и древние монеты, которые здесь находятся. Однако нами они ценятся как исторический памятник, хотя, безусловно, можно говорить и об инвестициях в нумизматику. Люди вкладываются в ценные бумаги, металл, но есть коллекционеры – любители истории, которые инвестируют свои средства в древние монеты. Ведь их не становится больше, и они со временем только дорожают.
– Также я слышала, что в музее находится самая дорогая монета, не входящая в программу выставки – знаменитый "Константиновский рубль"?
– Это как раз история про коллекционеров: учредитель нашего музея – коллекционер нумизматики. У него одна из самых лучших коллекций среди частных золотых коллекций по России – монет Российской империи. Но среди этих золотых монет есть одно яркое исключение – серебряный рубль Константина I, монета с именем императора, которого в России никогда не было. Это связано с известным эпизодом в истории России: после смерти Александра I ему должен был наследовать его брат Константин, который отрекся от престола, но об этом было мало кому известно. Престол должен был перейти к Николаю – младшему брату. Министр финансов Канкрин немного поспешил, чтобы сделать приятно новому потенциальному императору: в кратчайшие сроки на монетном дворе были подготовлены штемпели и отчеканены несколько пробных экземпляров с портретом Константина. Но произошло Декабристское восстание, Константин подтвердил свое отречение, и наличие этого рубля компрометировало его изготовителя. Поэтому эти штемпели и монеты были спрятаны на много лет в тайном сейфе министра финансов. Сейф был вскрыт только в 70-е годы, когда всех действующих лиц уже не было в живых.
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЭкспонат "Рубль 1906г." на выставке-приключении "На вес золота. Люди. Финансы. Эпохи"
Экспонат "Рубль 1906г." на выставке-приключении "На вес золота. Люди. Финансы. Эпохи"
– И какая судьба ожидала эти монеты?
– Несколько экземпляров разошлись по членам семьи императора: один экземпляр попал в коллекцию Эрмитажа, один – в Исторический музей. Представленный у нас рубль попал на антикварный рынок. Относительно недавно, по-моему, в 2020 году эта монета была выставлена на продажу за рубежом из коллекции японского нумизмата. Мы участвовали в аукционе и таким образом привезли ее на родину.
– Сколько таких монет всего?
– Всего их шесть. Это редчайший раритет: он сохранился в Эрмитаже, в Историческом музее, в Вашингтоне в Смитсоновском институте и в частных коллекциях. Теперь есть еще и в Музее нумизматики.
– В наше время все чаще используется цифровая валюта, наличные почти никто не носит с собой. Как вы считаете, как это повлияет на нумизматику?
– Она будет скорее всего уходить в коллекционирование, сохранение этих монет, которые были в денежном обращении. Конечно, сейчас это уже не очень удобно: мы стали виртуальными, нам удобно все держать в одном телефоне. На стенде современной валюты наша художница как раз изобразила телефон, из которого веером вылетают все деньги и расходы. Да, мы переходим в эпоху виртуальных денег. А те, которые сохранились, они уйдут в музеи и коллекции. Ведь на самом деле этот кусочек металла – это уникальный случай, источник, который позволяет исследовать историю, погружаться в эпоху, узнавать связанных с ним фактов. В нашем музее есть лозунг: изучая монеты, изучаем историю. Ты берешь маленькую монетку любого царя и видишь его политику, торговлю, экономику.
– Нужны ли особые условия для хранения экспонатов?
– Метал долговечен, особенно ценный. К тому же, он очень компактный. Монеты из драгоценных металлов – не буду говорить про медь и брозну, они капризны, например, золото особенно легко хранить. Серебро окисляется, поэтому мы следим за температурным режимом.
– Выставка так необычно оформлена: витрины в виде чемоданов, иллюстрации, интерактив. Кто занимался оформлением экспозиции?
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПосетители на выставке-приключении "На вес золота. Люди. Финансы. Эпохи" в московском Музее Международного нумизматического клуба
Посетители на выставке-приключении "На вес золота. Люди. Финансы. Эпохи" в московском Музее Международного нумизматического клуба
– Молодая талантливая художница Анна Алямова. Она на самом деле из семьи Поленовых, у нее прекрасные корни. Она придумала историю передвижения по эпохам, как символ взяла чемодан, нашла человека, который изготовил эти витрины в форме чемоданов, отрисовала оформление стендов, работала с мультипликатором. Анна сделала максимум для того, чтобы выставка была нескучной и запоминающейся. Думаю, что чемоданы многие запомнят – этот образ соответствует цели проекта, и на самом деле это гениальная находка.
– Планируете ли вы развивать идеи взаимоотношений людей и их финансов?
– В ходе этих исследований мы многих известных людей узнали с другой стороны. Например, про Пушкина и его жену. Мы даже подумали, что про финансы великих людей сделаем отдельную выставку. Мы знаем, как творил Пушкин, а как он выкручивался из долгов? Или, например, художники. Одни были коммерчески успешными, а другие – нищими. И это тоже очень интересно, потому что мы видим только внешнюю сторону творчества – верхушку айсберга. А какова была их мотивация – известно не всегда.