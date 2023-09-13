https://ria.ru/20230913/latviya-1895835864.html

На грани катастрофы. Для русских в Прибалтике наступили тяжелые времена

На грани катастрофы. Для русских в Прибалтике наступили тяжелые времена - РИА Новости, 13.09.2023

На грани катастрофы. Для русских в Прибалтике наступили тяжелые времена

Латвийские власти продолжают притеснения по национальному признаку. Те, кто хотят остаться, теперь должны подчиниться жестким языковым правилам. Несогласных... РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T08:00

2023-09-13T08:00

2023-09-13T08:02

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прибалтика

политика

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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости, Виктор Жданов. Латвийские власти продолжают притеснения по национальному признаку. Те, кто хотят остаться, теперь должны подчиниться жестким языковым правилам. Несогласных вышлют из страны. О последствиях такой политики — в материале РИА Новости.Экзамен или депортацияПо закону об иммиграции срок действия временного вида на жительство (ВНЖ) для россиян истекает в сентябре. Дальше необходимо подать заявку на ПМЖ с сертификатом о знании государственного языка на уровне А2. Если такого нет — депортация через 90 дней.Уровень А2 — это надо уметь общаться простыми фразами на различные темы, писать, читать и понимать несложные тексты, заполнять стандартные документы, воспринимать четко произнесенные в обычном темпе предложения. Чтобы получить сертификат, нужно сдать экзамен.Задача не для всехБольшинство русскоязычных, записавшихся на тестирование по латышскому языку, не прошли его с первого раза, сообщила руководитель Государственного центра содержания образования Латвии Лиене Вороненко. На экзамен, проводившийся с 11 апреля по 29 августа, явилось меньше соискателей, чем зарегистрировалось: вместо 13 тысяч — чуть более 11, добавила она. Повторных заявок — 6,5 тысячи.Экзамен состоит из четырех частей: восприятие на слух, чтение, письмо и разговор. Средние результаты — 71 процент, 73, 56, 67 соответственно. Нужно минимум 60.Тест многие провалили. Однако депортировать столько людей сразу в парламенте сочли нецелесообразным. Поэтому приняли в первом чтении поправки к иммиграционному закону, дающие отсрочку — два года.Без повода для оптимизмаСергей Грачев из Риги экзамен сдал. Однако родственникам грозит высылка. "Даже среди тех, кто живет в Латвии с советских времен, не все достаточно знают латышскую грамматику. С 1990-х так или иначе основные фразы, чтобы хоть как-то изъясняться, выучили и даже способны прочесть что-то несложное. Теперь же мы все обязаны уметь писать и чуть ли не думать по-латышски. Это очень трудно, особенно для пожилых. Дали отсрочку для пересдачи. Но люди все равно боятся. Властям никто не верит", — объясняет он РИА Новости.По его словам, в первую очередь русскоязычные не хотят терять работу и стабильный доход. Пенсионеры переживают, что могут оказаться по разные стороны границы с детьми и внуками."Всех вряд ли депортируют. Народу тут не так много. Кто-то должен работать и платить налоги. Но притеснения сильные. Мы их сейчас особенно остро воспринимаем. Если куда-то обращаешься — только латышский. Говорить, заполнять бумаги. Детей русскому не учат. Тех, кто протестует, выдворяют. А остальных интегрируют по собственным правилам. Наше мнение никто не учитывает и не собирается", — подчеркивает Сергей.Специалист по странам Балтии Андрей Стариков отмечает, что россияне в Латвии деморализованы, у кого есть возможность уехать, уже пакуют чемоданы. "Отсрочка с правовой точки ничего не меняет. Пока идет речь о десятках депортированных. Сразу было ясно, что "столыпинские вагоны" в сторону Пскова не поедут. Власти боятся такой картинки, реакции международных институтов и Москвы. Массовая высылка не планировалась. А тех, на кого точили зуб, и раньше выгоняли", — уточняет эксперт.Это проблема прежде всего людей в возрасте. Провалившие экзамен — преимущественно одинокие пенсионеры, жизненно зависящие от социального обеспечения, особенно медицинской помощи. За деньги старики лечиться не могут: посещение врача — от 50 евро, а пенсия — 300-350. Бесплатного обслуживания и лекарств они лишаются. Как и субсидирования ЖКХ: муниципалитеты помогали с квартплатой, если та превышала пенсию."Чтобы русскоязычных заставить уехать, надо сделать их существование невыносимым. Непонятно, как пенсионеры переживут зиму с колоссальными счетами за отопление", — добавляет Стариков.Ситуация на грани гуманитарной катастрофы, полагает он. Людей законодательно поставили в безвыходные условия — только потому, что они русские.

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латвия, россия, прибалтика, политика