https://ria.ru/20230913/kuvshinnikov-1896127315.html

Кувшинников анонсировал новую волну градсоветов в муниципалитетах

Кувшинников анонсировал новую волну градсоветов в муниципалитетах - РИА Новости, 13.09.2023

Кувшинников анонсировал новую волну градсоветов в муниципалитетах

Власти Вологодской области в конце 2023 года начнут четвертую волну градсоветов для определения новых объектов для ремонта и строительства с учетом мнения... РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T15:24

2023-09-13T15:24

2023-09-13T15:24

вологодская область

олег кувшинников

жкх

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ВОЛОГДА, 13 сен – РИА Новости. Власти Вологодской области в конце 2023 года начнут четвертую волну градсоветов для определения новых объектов для ремонта и строительства с учетом мнения жителей муниципалитетов, сообщил губернатор Олег Кувшинников в ходе прямого эфира в соцсетях. "Мы начнем формировать структуру четвертой волны градсоветов с опорой на мнение жителей для на развития опорных населенных пунктов, точек роста для создания комфортных условий для молодежи, работающего населения, ветеранов. Вскоре после подведения итогов третьей волны будет принято решение о старте четвертой", - сказал Кувшинников. Предварительные итоги проекта будут подведены 5 октября на всероссийском форуме Общественной палаты России, который пройдет в Вологде. Там власти региона расскажут о результатах реализации региональных проектов "Народный бюджет" и "Градсовет", в которых активное участие принимало население и сельских, и городских муниципалитетов области. По словам главы региона, с 2014 года он лично провел 86 градостроительных советов во всех муниципалитетах Вологодской области. По итогам этих советов на ремонт и строительство социальных объектов, дорожной и инженерной инфраструктуры в муниципалитетах были выделены значительные средства из регионального и федерального бюджетов. "Это 2,5 тысячи объектов, на которые были выделены более 170 миллиардов рублей. Это очень большой объем, который был направлен на развитие городов, сел, муниципалитетов нашей большой Вологодской области", - сказал Кувшинников.

https://ria.ru/20230906/avtobusy-1894489689.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

олег кувшинников, жкх