https://ria.ru/20230913/kuvshinnikov-1896127315.html
Кувшинников анонсировал новую волну градсоветов в муниципалитетах
Кувшинников анонсировал новую волну градсоветов в муниципалитетах - РИА Новости, 13.09.2023
Кувшинников анонсировал новую волну градсоветов в муниципалитетах
Власти Вологодской области в конце 2023 года начнут четвертую волну градсоветов для определения новых объектов для ремонта и строительства с учетом мнения... РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T15:24
2023-09-13T15:24
2023-09-13T15:24
вологодская область
олег кувшинников
жкх
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ВОЛОГДА, 13 сен – РИА Новости. Власти Вологодской области в конце 2023 года начнут четвертую волну градсоветов для определения новых объектов для ремонта и строительства с учетом мнения жителей муниципалитетов, сообщил губернатор Олег Кувшинников в ходе прямого эфира в соцсетях. "Мы начнем формировать структуру четвертой волны градсоветов с опорой на мнение жителей для на развития опорных населенных пунктов, точек роста для создания комфортных условий для молодежи, работающего населения, ветеранов. Вскоре после подведения итогов третьей волны будет принято решение о старте четвертой", - сказал Кувшинников. Предварительные итоги проекта будут подведены 5 октября на всероссийском форуме Общественной палаты России, который пройдет в Вологде. Там власти региона расскажут о результатах реализации региональных проектов "Народный бюджет" и "Градсовет", в которых активное участие принимало население и сельских, и городских муниципалитетов области. По словам главы региона, с 2014 года он лично провел 86 градостроительных советов во всех муниципалитетах Вологодской области. По итогам этих советов на ремонт и строительство социальных объектов, дорожной и инженерной инфраструктуры в муниципалитетах были выделены значительные средства из регионального и федерального бюджетов. "Это 2,5 тысячи объектов, на которые были выделены более 170 миллиардов рублей. Это очень большой объем, который был направлен на развитие городов, сел, муниципалитетов нашей большой Вологодской области", - сказал Кувшинников.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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олег кувшинников, жкх
Вологодская область, Олег Кувшинников, ЖКХ
ВОЛОГДА, 13 сен – РИА Новости. Власти Вологодской области в конце 2023 года начнут четвертую волну градсоветов для определения новых объектов для ремонта и строительства с учетом мнения жителей муниципалитетов, сообщил губернатор Олег Кувшинников в ходе прямого эфира в соцсетях.
"Мы начнем формировать структуру четвертой волны градсоветов с опорой на мнение жителей для на развития опорных населенных пунктов, точек роста для создания комфортных условий для молодежи, работающего населения, ветеранов. Вскоре после подведения итогов третьей волны будет принято решение о старте четвертой", - сказал Кувшинников.
Вологодская область закупит новые автобусы для пригородного сообщения
Предварительные итоги проекта будут подведены 5 октября на всероссийском форуме Общественной палаты России
, который пройдет в Вологде
. Там власти региона расскажут о результатах реализации региональных проектов "Народный бюджет" и "Градсовет", в которых активное участие принимало население и сельских, и городских муниципалитетов области.
По словам главы региона, с 2014 года он лично провел 86 градостроительных советов во всех муниципалитетах Вологодской области. По итогам этих советов на ремонт и строительство социальных объектов, дорожной и инженерной инфраструктуры в муниципалитетах были выделены значительные средства из регионального и федерального бюджетов.
"Это 2,5 тысячи объектов, на которые были выделены более 170 миллиардов рублей. Это очень большой объем, который был направлен на развитие городов, сел, муниципалитетов нашей большой Вологодской области", - сказал Кувшинников.