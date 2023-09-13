https://ria.ru/20230913/kurs-1896145473.html
Официальный курс доллара на четверг составил 95,98 рубля
Официальный курс доллара на четверг составил 95,98 рубля - РИА Новости, 13.09.2023
Официальный курс доллара на четверг составил 95,98 рубля
Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, повысился на 22,13 копейки - до 13,1735 рубля, курс доллара - на 1,28 рубля, до 95,9794 рубля,... РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T16:20
2023-09-13T16:20
2023-09-13T16:20
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
московская биржа
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, повысился на 22,13 копейки - до 13,1735 рубля, курс доллара - на 1,28 рубля, до 95,9794 рубля, курс евро - на 1,54 рубля, до 103,1066 рубля, следует из данных Банка России. ЦБ РФ устанавливает официальные курсы валют в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), московская биржа
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Московская биржа
Официальный курс доллара на четверг составил 95,98 рубля
Официальный курс доллара на четверг вырос до 95,98 рубля