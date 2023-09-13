https://ria.ru/20230913/kurs-1896145473.html

Официальный курс доллара на четверг составил 95,98 рубля

Официальный курс доллара на четверг составил 95,98 рубля - РИА Новости, 13.09.2023

Официальный курс доллара на четверг составил 95,98 рубля

Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, повысился на 22,13 копейки - до 13,1735 рубля, курс доллара - на 1,28 рубля, до 95,9794 рубля,... РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T16:20

2023-09-13T16:20

2023-09-13T16:20

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

московская биржа

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, повысился на 22,13 копейки - до 13,1735 рубля, курс доллара - на 1,28 рубля, до 95,9794 рубля, курс евро - на 1,54 рубля, до 103,1066 рубля, следует из данных Банка России. ЦБ РФ устанавливает официальные курсы валют в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.

https://ria.ru/20230910/valyuta-1895063340.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), московская биржа