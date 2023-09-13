https://ria.ru/20230913/kompensatsiya-1896178465.html
Житель Уфы отсудил 31 миллион рублей за ошибочное тюремное заключение
Житель Уфы отсудил 31 миллион рублей за ошибочное тюремное заключение - РИА Новости, 13.09.2023
Житель Уфы отсудил 31 миллион рублей за ошибочное тюремное заключение
Ленинский районный суд Уфы взыскал с государства 31 миллион рублей в пользу местного жителя, который отсидел в колонии 13 лет за убийство, которое не совершал,... РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T18:02
2023-09-13T18:02
2023-09-13T18:02
происшествия
уфа
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УФА, 13 сен - РИА Новости. Ленинский районный суд Уфы взыскал с государства 31 миллион рублей в пользу местного жителя, который отсидел в колонии 13 лет за убийство, которое не совершал, сообщили в объединенной пресс-службе судов Башкирии. "Ленинский районный суд города Уфы рассмотрел гражданское дело по исковому заявлению Фатхуллы Исхакова к министерству финансов Российской Федерации о компенсации морального вреда, причиненного незаконным уголовным преследованием", - говорится в сообщении. В ходе судебных разбирательств истец указывал, что в период с 23 мая 1959 года по 14 июня 1972 года он подвергся незаконному уголовному преследованию по обвинению в покушении на убийство двух и более лиц. Уголовное преследование включало стадии досудебного производства, рассмотрения уголовного дела в суде и отбывание наказания в исправительном учреждении. При этом истец все это время находился под стражей, информирует пресс-служба. По данным пресс-службы, определением Верховного Суда Российской Федерации от 25 мая 2023 года обвинительный приговор народного суда от 19 октября 1959 года в отношении Исхакова был отменен, уголовное преследование прекращено за непричастностью к совершению преступления. "Решением Ленинского районного суда Уфы исковые требования Фатхуллы Исхакова удовлетворены частично. Постановлено взыскать с Российской Федерации в лице Министерства финансов Российской Федерации за счет казны Российской Федерации в пользу Исхакова в возмещение морального вреда 31 650 800 рублей", - уточняет пресс-служба. В удовлетворении остальной части иска отказано. Решение суда не вступило в законную силу, добавили в суде.
https://ria.ru/20230302/otravlenie-1855301058.html
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происшествия, уфа
Житель Уфы отсудил 31 миллион рублей за ошибочное тюремное заключение
Житель Уфы по ошибке отсидел 13 лет за убийство и отсудил 31 миллион рублей
УФА, 13 сен - РИА Новости. Ленинский районный суд Уфы взыскал с государства 31 миллион рублей в пользу местного жителя, который отсидел в колонии 13 лет за убийство, которое не совершал, сообщили в объединенной пресс-службе судов Башкирии.
"Ленинский районный суд города Уфы рассмотрел гражданское дело по исковому заявлению Фатхуллы Исхакова к министерству финансов Российской Федерации о компенсации морального вреда, причиненного незаконным уголовным преследованием", - говорится в сообщении.
В ходе судебных разбирательств истец указывал, что в период с 23 мая 1959 года по 14 июня 1972 года он подвергся незаконному уголовному преследованию по обвинению в покушении на убийство двух и более лиц. Уголовное преследование включало стадии досудебного производства, рассмотрения уголовного дела в суде и отбывание наказания в исправительном учреждении. При этом истец все это время находился под стражей, информирует пресс-служба.
По данным пресс-службы, определением Верховного Суда Российской Федерации от 25 мая 2023 года обвинительный приговор народного суда от 19 октября 1959 года в отношении Исхакова был отменен, уголовное преследование прекращено за непричастностью к совершению преступления.
"Решением Ленинского районного суда Уфы исковые требования Фатхуллы Исхакова удовлетворены частично. Постановлено взыскать с Российской Федерации в лице Министерства финансов Российской Федерации за счет казны Российской Федерации в пользу Исхакова в возмещение морального вреда 31 650 800 рублей", - уточняет пресс-служба.
В удовлетворении остальной части иска отказано. Решение суда не вступило в законную силу, добавили в суде.
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