https://ria.ru/20230913/kolupaev-1896079107.html

Роман Колупаев: Югра инвестирует в инновации

Роман Колупаев: Югра инвестирует в инновации - РИА Новости, 13.09.2023

Роман Колупаев: Югра инвестирует в инновации

Вот уже не первый год Ханты-Мансийский автономный округ (Югра) уверенно держится в топ-10 Национального инвестиционного рейтинга, который оценивает усилия... РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T12:44

2023-09-13T12:44

2023-09-13T12:44

ханты-мансийский автономный округ

интервью

интервью - авторы

югра

роман колупаев

восточный экономический форум (вэф)

вэф-2023

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Вот уже не первый год Ханты-Мансийский автономный округ (Югра) уверенно держится в топ-10 Национального инвестиционного рейтинга, который оценивает усилия региональных властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса и выявляет лучшие практики, а его результаты стимулируют конкуренцию в борьбе за инвестиции на региональном уровне. О том, во что инвестирует Югра, найдется ли место креативным индустриям среди промышленных гигантов и как заключить выгодные контракты с инвесторами рассказал в интервью РИА Новости на полях VIII Восточного экономического форума генеральный директор Фонда развития Югры Роман Колупаев. - Роман Геннадьевич, с чем вы приехали на ВЭФ? Какие у вас здесь задачи? - Вообще здесь - форум креативных предпринимателей. Для нас очень интересны площадки по развитию беспилотных авиационных систем. Особый интерес к пленарной сессии. Большое впечатление произвела сессия по развитию туризма. Дальний Восток для нас – регион понятный по развитию. Мы тоже удалены от федерального центра. Мы должны брать опыт, перенимать те решения, которые внедряются. Мы подсматриваем и все записываем, чтобы внедрить у себя в Югре. Очень много интересных для нас партнеров приехало, с которыми мы проговариваем конструктивные проекты. - Как вы оцениваете инвестиционный климат Югры на сегодняшний день? - Интегрально наш показатель вырос. В Национальном инвестиционном рейтинге мы находимся в топ-10, и это важно – знать, что мы закрепились в десятке регионов, которые показывают лучшие результаты. Очень сильно растет конкуренция, поэтому мы за коллегами всегда наблюдаем. Сейчас мы принимаем участие в улучшении инвестиционного климата. Мы понимаем, где наши сильные и слабые стороны, то, что сегодня требует улучшения. Приведу пример. Мы улучшили инвестиционные карты, но мы понимаем, что другие регионы, перенимая наш опыт, добавляя что-то новое, становятся лучшими, а нам нельзя останавливаться на достигнутом. Нам нужно постоянно, по каждому направлению, проводить улучшения. Это и работа с муниципальными образованиями. Очень важно формировать муниципальные команды, потому что инвестор всегда приходит на "землю", в муниципалитет. И важно, что на благо инвестиционного климата работает целая команда. Существует специальный проект по улучшению показателей инвестклимата. Мы берем пример лучших, пишем дорожную карту, как достичь этих показателей, и, конечно, берем для себя ориентиры – Татарстан, Москва. - Есть ли в регионе лидеры по работе с инвестициями? - Бессменный лидер – Сургутский район, и другие регионы под него подстраиваются, создают здоровую конкуренцию. А что касается инвестиционного климата, то ситуация будет только улучшаться, потому что наша основная региональная отрасль – топливно-энергетический комплекс – сейчас, наверное, наиболее открыта к сотрудничеству. Из всех периодов времени, сколько я работаю в этом направлении (больше десяти лет) сейчас эта отрасль наиболее востребована субъектами малого и среднего бизнеса, которые по-разному называют: технологическими "газелями", "черными лебедями", несущими в отрасль инновации. В итоге мы уходим, как сказал президент РФ Владимир Путин, в экономику предложений. Создана первая промышленная офсетная площадка в Когалыме, где инвесторы со встречными инвестиционными обязательствами предлагают крупным компаниям товар, который будет создан в будущем, и крупные компании уже покупают этот товар, еще не имея его в наличии, но понимая, какую он решит задачу. В настоящее время Когалым – очень хорошая площадка для инвестиций и инноваций. Мы зашли в настоящий мегапроект - особую экономическую зону с очень высоким инвестиционным потенциалом. Там только наших югорских крупных компаний планируется разместить три. Это значительные цифры в промышленности, которая не связана с топливно-энергетическим комплексом. - Каков общий объем инвестиций? - Семь миллиардов рублей – инвестиционная емкость тех проектов высокой стадии, которые защитили свои инвестиционные программы. Сейчас проходят переговоры с компаниями, которые ведут свою деятельность в сфере ЖКХ (производство труб и вентильного оборудования). У них – еще больше потенциал, потому что сфера – практически безграничная. И инвестиционный научно-технологический центр, в котором измерить емкость инвестиций вообще сложно, потому что там, как правило, предлагаются инвестиционные решения. - А каков предполагается объем производства? - Калибр производства – разный. Предполагается создавать крупные инфраструктурные проекты. Но мы понимаем, что не обойтись и без мелких кластеров для субъектов МСП, которые будут создавать инновационную продукцию. Там сейчас конкуренция острая, и можно "словить иксы", то есть вложить немного, а получить много. Это и тема с электромоторами, которые сейчас очень востребованы. Поэтому какие-то задачи будут решаться за счет крупных инфраструктурных решений, а какие-то – за счет создания кластерной системы, когда малый бизнес будет производить высокотехничную продукцию, которая создает конкуренцию, отвечают за технологическую безопасность, суверенитет, что, в свою очередь, позволит двигать вперед отрасль в целом. - В августе Фонд развития Югры заявил, что его кредитный портфель преодолел рубеж в два миллиарда рублей, и что только за нынешний год выдано более 300 миллионов рублей льготных займов. Какие проекты в приоритете, и как экспертный совет решает, кому давать деньги? - Наши возможности, конечно, не безграничны. Сейчас у нас заявок на кредитование больше, чем на один миллиард рублей. Все зависит от степени проработанности проектов. Потому что мы все-таки стараемся поддерживать сильные, перспективные проекты высокой степени организации. Для рискованных проектов есть другие механизмы – это венчурное финансирование, долгосрочные высокорискованные инвестиции. А что касается займов, приоритет – это промышленность. Учитывая запрос топливно-энергетического комплекса, это технологические ответы, которые направлены на решение задач суверенитета наших нефтяных и нефтесервисных компаний. Это и туризм, который ставит перед нами очень важную задачу по формированию и переоборудованию гостиничного номерного фонда. Он действительно устарел. Мы работаем с различными вариантами решений. В том числе концессии и займы частных компаний, которые переоборудуют свое пространство. Сельское хозяйство для нас – тоже один из приоритетов. - В регионе, соседствующем с крайним Севером? Это и дикоросы, и переработка различной продукции –есть примеры. Мы по направлению МСП продвигали офсетные контракты. Так, компания из Урая по производству молока заключила первый в России офсетный контракт с муниципальным предприятием по поставке кисломолочной продукции. Сначала они производили около ста единиц продукции. А будут производить полторы тысячи. Вот этот рост мы обеспечили за счет наших заемных средств. Они заказали оборудование. Оно полностью российское. И они недавно увеличили свои мощности кратно – в десять раз. Это перспектива, мы будем по этому пути двигаться. - Правда ли, что в Югре уделяется большое внимание креативным индустриям? - Я – как раз автор закона о креативных индустриях. Во-первых, мы очертили, что это такое. На сегодня в реестр креативных индустрий входит порядка 350 предпринимателей. Мы понимаем, кто они, формируем для них адресные меры поддержки. Это все-таки ближе к урбанистике, развитие территории третьего порядка, где мы проводим время вне работы и дома. Создание комфортных условий для населения – это очень востребовано. Действительно, северные города, где все друг друга знают, хотят, чтобы дети занимались в хороших секциях. У нас есть блоки социального и креативного предпринимательства. По цифрам – это 0,5% от валового регионального продукта. Но в пересчете на деньги это - больше 40 миллиардов рублей. Сюда же входит и туризм. - Какие условия созданы для инвестирования в сферу туризма? - Волею случая я проработал в сфере туризма около семи лет. И для нас там была очень интересная рубежная цифра – 500 тысяч туристов в год. В 2010 году мы ее перешагнули. А в этом году мы полмиллиона сделали за полгода. Сейчас у нас как раз начинается туристический сезон, и мы надеемся, что до конца года к нам приедет один миллион туристов. Мы видим, что российские туристы начинают путешествовать по стране. У нас есть, что показать. Югра располагает многими "местами силы". Это и слияние двух крупных рек – Обь и Иртыш. Это и приполярный Урал, где Европа переходит в Азию. Это огромные месторождения, где качается нефть – это тоже очень интересно для туристов. Ну, и наши природные заповедники. Мы хорошо знаем курорты Тайланда, а вот наши города зачастую ничем не хуже. - Ваши заемщики – преимущественно крупный бизнес? Какое соотношение сегодня между займами для больших предприятий и предприятиями МСП? - Действительно, за последние несколько лет мы приняли решение и сделали несколько шагов в сторону малого бизнеса. Раньше займы были от 100 миллионов рублей. Сейчас мы выдаем от пяти. Некоторые портфели формируются нами впервые, потому что нет такого на рынке, нет таких продуктов для таких направлений. И, наверное, 30% предпринимателей являются полноценными субъектами МСП. Но соотношение, конечно, больше в сторону крупных компаний. - Ранее фонд заявлял о том, что разрабатывает новые финансовые продукты для расширения линейки программ льготной поддержки промышленности региона. О чем речь, и есть ли уже результат? - Мы всегда оперативно отвечали на возникшие потребности предпринимателей. Когда случилась пандемия, были приняты специальные меры, которые позволяли предпринимателям быстро и оперативно запустить производство на оборотные средства. Сейчас, наверное, самый крупный проект, над которым мы работаем, – это специальный продукт для реализации офсетных контрактов. Этого пока нигде нет, мы изучаем опыт Москвы, Московской области. Консультируемся с банками, которые пока занимают выжидательную позицию. Но в целом – это самый перспективный проект по реализации офсетных контрактов. - Чем этот проект выгоден промышленным предприятиям? - Здесь получается, в принципе, ситуация win-win (победить-победить). Для крупных компаний-заказчиков – это "выращивание" собственного поставщика. Сейчас это решается за счет конкурсной процедуры. Мы понимаем, что на некоторых направлениях конкурса просто не существует, и его необходимо создавать. То есть, заказчик формирует номенклатуру продукции, требования к поставщику, а поставщик выступает со встречными обязательствами. То есть, это принцип обоюдовыгодности. Один формирует для себя понятного поставщика, который будет в долгосрочной перспективе снабжать его продукцией, обеспечивать его технологический суверенитет. А второй понимает, что у него с крупной компанией долгосрочные контракты, и у него теперь есть стратегическое мышление – куда двигаться и как развиваться. Это очень важно для компаний формата технологических "газелей", у которых элемент инвестиций – НИОКРы и инновации. То есть, мы понимаем, что сейчас, за свой счет компании решают научно-исследовательские работы. Где-то на коленках, где-то зачастую без лабораторных исследований. Если это будет отрегулировано и сопровождаться в рамках контракта-заказа, что в стоимость продукции включено, для компании это – понятный вектор по развитию. Мы можем за несколько лет от идеи до готового бизнеса "упаковать" и разместить на площадке, и уже готовую продукцию поставлять. А она в процессе подготовки будет тестироваться, проверяться какие-то гипотезы.

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https://ria.ru/20230831/stroitelstvo-1893495860.html

https://ria.ru/20230904/yugra-1894012867.html

https://ria.ru/20230824/yugra-1892037894.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

интервью, интервью - авторы, югра, роман колупаев, восточный экономический форум (вэф), вэф-2023