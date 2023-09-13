https://ria.ru/20230913/khudozhniki-1896000138.html

На ВЭФ представили Китай ХХ века в картинах художников русского зарубежья

На ВЭФ представили Китай ХХ века в картинах художников русского зарубежья - РИА Новости, 13.09.2023

На ВЭФ представили Китай ХХ века в картинах художников русского зарубежья

Выставку работ русских художников-эмигрантов "Китай в творчестве художников русского зарубежья" из коллекции Сергея и Ирины Беляевых представила Приморская... РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T06:44

2023-09-13T06:44

2023-09-13T07:06

китай

владивосток

циндао

иван герасимов

дальневосточный федеральный университет

вэф-2023

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ВЛАДИВОСТОК, 13 сен - РИА Новости. Выставку работ русских художников-эмигрантов "Китай в творчестве художников русского зарубежья" из коллекции Сергея и Ирины Беляевых представила Приморская картинная галерея в рамках культурной программы Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке. В рамках выставки представлено творчество 24 художников "восточной ветви" эмиграции, всего 60 работ, на которых "оживают" картины Китая середины XX века. "Озеро с пагодой "(1935 год) Антонина Сунгурова, "Шанхай"(середина ХХ века) Владимира Борегара (Болгарского), "Озеро в Пекине" (1933 год) Виктора Подгурского, "Портрет китайца"(1939 год) Ивана Герасимова и другие пронизаны неспешным ритмом того времени. По словам директора Приморской картинной галереи Алены Даценко, этот проект открывает не столь известные страницы русской эмиграции художников "восточной ветви". "Эта выставка уникальна, потому что она открывает имена, которые большинству неизвестны (кроме узкого круга специалистов - ред.), хотя русских художников в Китае было достаточно много: в разных городах они открывали художественные школы, преподавали, выступали оформителями спектаклей... И именно они принесли в Китай прошлого века европейскую культуру", - сказала Даценко. Она добавила, что многие современные китайские художники, например из Циндао, где на высоком уровне развито искусство и, в частности, акварель, обладают традициями художественной базы почти со столетней историей, не забывают о вкладе, который внесли русские художники-эмигранты. "Китайские художники старшего поколения, преподаватели, отмечают важность появления в начале XX столетия русских художников-эмигрантов, которые заложили основу, "привезли" в Китай европейское искусство. И, по мнению многих китайских художников, это позволило им развиваться и вырасти в больших мастеров", - отметила собеседница агентства. Выставка "Китай в творчестве художников русского зарубежья" организована совместно с Фондом наследия русского зарубежья при поддержке государственной корпорации развития ВЭБ.РФ. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.

https://ria.ru/20230913/razvitie-1895998403.html

https://ria.ru/20230912/vef-2023-1895747376.html

китай

владивосток

циндао

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китай, владивосток, циндао, иван герасимов, дальневосточный федеральный университет, вэф-2023