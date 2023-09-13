https://ria.ru/20230913/investitsii-1896062709.html
Санкции подорвали доверие к международным инвестициям, заявил Греф
Санкции подорвали доверие к международным инвестициям, заявил Греф - РИА Новости, 13.09.2023
Санкции подорвали доверие к международным инвестициям, заявил Греф
Санкции против РФ, введенные в прошлом году, подорвали доверие российских розничных инвесторов к международным инвестициям и вложениям в иностранные крупные... РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T11:48
2023-09-13T11:48
2023-09-13T11:48
герман греф
экономика
россия
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Санкции против РФ, введенные в прошлом году, подорвали доверие российских розничных инвесторов к международным инвестициям и вложениям в иностранные крупные компании, а фондовый рынок такой, какой есть: одни зарабатывают, а другие проигрывают, заявил глава Сбербанка Герман Греф в интервью на канале "Россия 24"."Это не подрыв доверия к рынку, это подрыв доверия к тем эмитентам, или к тем странам, которые ввели совершенно, на мой взгляд, нечеловеческие санкции против людей. ... То, как поступили с простыми инвесторами, с простыми людьми, которые проинвестировали в бумаги, доверили свои деньги крупнейшим международным компаниям, на мой взгляд, это за гранью добра и зла", - сказал он в интервью Наиле Аскер-заде. "Я бы сказал, доверие к вот такого рода международным инвестициям и крупным компаниям, и политике, наверное, крупнейших государств – вот это, наверное, точно пострадало", - добавил он. При этом Греф подчеркнул, что к фондовому рынку вряд ли можно подорвать доверие. "Он какой есть, такой и будет, со всеми своими плюсами и минусами – волатильностью, на которой одни зарабатывают, другие проигрывают. Другого способа заработка для большинства инвесторов в мире не существует. Поэтому все-таки фондовый рынок будет играть очень большую роль", - отметил банкир. Глава Сбербанка посоветовал тем, кто что-то потерял на фондовом рынке, посмотреть и разобраться, что было сделано не так. Скорее всего, человек либо сам неквалифицированный инвестор, который взял на себя много риска и не смог с ним справиться, или доверил свои средства "недостаточно квалифицированным" управляющим, добавил Греф.
https://ria.ru/20230911/sanktsii-1895678554.html
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герман греф, экономика, россия
Герман Греф, Экономика, Россия
Санкции подорвали доверие к международным инвестициям, заявил Греф
Греф: антироссийские санкции подорвали доверие к международным инвестициям
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости.
Санкции против РФ, введенные в прошлом году, подорвали доверие российских розничных инвесторов к международным инвестициям и вложениям в иностранные крупные компании, а фондовый рынок такой, какой есть: одни зарабатывают, а другие проигрывают, заявил глава Сбербанка Герман Греф в интервью
на канале "Россия 24".
"Это не подрыв доверия к рынку, это подрыв доверия к тем эмитентам, или к тем странам, которые ввели совершенно, на мой взгляд, нечеловеческие санкции против людей. ... То, как поступили с простыми инвесторами, с простыми людьми, которые проинвестировали в бумаги, доверили свои деньги крупнейшим международным компаниям, на мой взгляд, это за гранью добра и зла", - сказал он в интервью Наиле Аскер-заде.
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"Я бы сказал, доверие к вот такого рода международным инвестициям и крупным компаниям, и политике, наверное, крупнейших государств – вот это, наверное, точно пострадало", - добавил он.
При этом Греф подчеркнул, что к фондовому рынку вряд ли можно подорвать доверие. "Он какой есть, такой и будет, со всеми своими плюсами и минусами – волатильностью, на которой одни зарабатывают, другие проигрывают. Другого способа заработка для большинства инвесторов в мире не существует. Поэтому все-таки фондовый рынок будет играть очень большую роль", - отметил банкир.
Глава Сбербанка посоветовал тем, кто что-то потерял на фондовом рынке, посмотреть и разобраться, что было сделано не так. Скорее всего, человек либо сам неквалифицированный инвестор, который взял на себя много риска и не смог с ним справиться, или доверил свои средства "недостаточно квалифицированным" управляющим, добавил Греф.
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