Рейтинг@Mail.ru
Санкции подорвали доверие к международным инвестициям, заявил Греф - РИА Новости, 13.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:48 13.09.2023
https://ria.ru/20230913/investitsii-1896062709.html
Санкции подорвали доверие к международным инвестициям, заявил Греф
Санкции подорвали доверие к международным инвестициям, заявил Греф - РИА Новости, 13.09.2023
Санкции подорвали доверие к международным инвестициям, заявил Греф
Санкции против РФ, введенные в прошлом году, подорвали доверие российских розничных инвесторов к международным инвестициям и вложениям в иностранные крупные... РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T11:48
2023-09-13T11:48
герман греф
экономика
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0f/1878279025_0:55:3072:1783_1920x0_80_0_0_c06e6850a145f6e32fb29cf81f00a7fa.jpg
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Санкции против РФ, введенные в прошлом году, подорвали доверие российских розничных инвесторов к международным инвестициям и вложениям в иностранные крупные компании, а фондовый рынок такой, какой есть: одни зарабатывают, а другие проигрывают, заявил глава Сбербанка Герман Греф в интервью на канале "Россия 24"."Это не подрыв доверия к рынку, это подрыв доверия к тем эмитентам, или к тем странам, которые ввели совершенно, на мой взгляд, нечеловеческие санкции против людей. ... То, как поступили с простыми инвесторами, с простыми людьми, которые проинвестировали в бумаги, доверили свои деньги крупнейшим международным компаниям, на мой взгляд, это за гранью добра и зла", - сказал он в интервью Наиле Аскер-заде. "Я бы сказал, доверие к вот такого рода международным инвестициям и крупным компаниям, и политике, наверное, крупнейших государств – вот это, наверное, точно пострадало", - добавил он. При этом Греф подчеркнул, что к фондовому рынку вряд ли можно подорвать доверие. "Он какой есть, такой и будет, со всеми своими плюсами и минусами – волатильностью, на которой одни зарабатывают, другие проигрывают. Другого способа заработка для большинства инвесторов в мире не существует. Поэтому все-таки фондовый рынок будет играть очень большую роль", - отметил банкир. Глава Сбербанка посоветовал тем, кто что-то потерял на фондовом рынке, посмотреть и разобраться, что было сделано не так. Скорее всего, человек либо сам неквалифицированный инвестор, который взял на себя много риска и не смог с ним справиться, или доверил свои средства "недостаточно квалифицированным" управляющим, добавил Греф.
https://ria.ru/20230911/sanktsii-1895678554.html
https://ria.ru/20230909/kitay-1895139602.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0f/1878279025_214:0:2945:2048_1920x0_80_0_0_c1fc14a1bed056e3ddce478adfe3fabc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
герман греф, экономика, россия
Герман Греф, Экономика, Россия
Санкции подорвали доверие к международным инвестициям, заявил Греф

Греф: антироссийские санкции подорвали доверие к международным инвестициям

© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкГерман Греф
Герман Греф - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
© РИА Новости / Фотохост-агентство
Перейти в медиабанк
Герман Греф. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Санкции против РФ, введенные в прошлом году, подорвали доверие российских розничных инвесторов к международным инвестициям и вложениям в иностранные крупные компании, а фондовый рынок такой, какой есть: одни зарабатывают, а другие проигрывают, заявил глава Сбербанка Герман Греф в интервью на канале "Россия 24".
"Это не подрыв доверия к рынку, это подрыв доверия к тем эмитентам, или к тем странам, которые ввели совершенно, на мой взгляд, нечеловеческие санкции против людей. ... То, как поступили с простыми инвесторами, с простыми людьми, которые проинвестировали в бумаги, доверили свои деньги крупнейшим международным компаниям, на мой взгляд, это за гранью добра и зла", - сказал он в интервью Наиле Аскер-заде.
Вид с Большого Москворецкого моста на Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
В Кремле назвали санкции против России незаконными
11 сентября, 20:19
"Я бы сказал, доверие к вот такого рода международным инвестициям и крупным компаниям, и политике, наверное, крупнейших государств – вот это, наверное, точно пострадало", - добавил он.
При этом Греф подчеркнул, что к фондовому рынку вряд ли можно подорвать доверие. "Он какой есть, такой и будет, со всеми своими плюсами и минусами – волатильностью, на которой одни зарабатывают, другие проигрывают. Другого способа заработка для большинства инвесторов в мире не существует. Поэтому все-таки фондовый рынок будет играть очень большую роль", - отметил банкир.
Глава Сбербанка посоветовал тем, кто что-то потерял на фондовом рынке, посмотреть и разобраться, что было сделано не так. Скорее всего, человек либо сам неквалифицированный инвестор, который взял на себя много риска и не смог с ним справиться, или доверил свои средства "недостаточно квалифицированным" управляющим, добавил Греф.
Рабочий возле национального флага в Китае - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
Россия ожидает новых договоренностей с Китаем об инвестициях
9 сентября, 08:18
 
Герман ГрефЭкономикаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала