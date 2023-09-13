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Новгородские волонтеры отправили более ста тонн гумпомощи в зону СВО - РИА Новости, 13.09.2023
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14:01 13.09.2023 (обновлено: 14:22 13.09.2023)
https://ria.ru/20230913/gumpomosch-1896098327.html
Новгородские волонтеры отправили более ста тонн гумпомощи в зону СВО
Новгородские волонтеры отправили более ста тонн гумпомощи в зону СВО - РИА Новости, 13.09.2023
Новгородские волонтеры отправили более ста тонн гумпомощи в зону СВО
Волонтеры штаба #МЫВМЕСТЕ за год собрали и отправили более 100 тонн гуманитарной помощи в зону проведения спецоперации, поддержали 151 семью мобилизованных,... РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T14:01
2023-09-13T14:22
надежные люди
новгородская область
луганская народная республика
андрей никитин (политик)
донецкая народная республика
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 13 сен - РИА Новости. Волонтеры штаба #МЫВМЕСТЕ за год собрали и отправили более 100 тонн гуманитарной помощи в зону проведения спецоперации, поддержали 151 семью мобилизованных, сообщает пресс-служба правительства региона. Уточняется, что в центре поддержки талантливых детей "Онфим" прошла встреча губернатора Андрея Никитина с представителями добровольческого сообщества Новгородской области. Волонтеры рассказали о поддержке военнослужащих и их семей, участии добровольцев Новгородской области в гуманитарных миссиях на территории ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Штаб #МЫВМЕСТЕ начал помогать семьям мобилизованных с октября 2022 года. "По словам главного специалиста регионального ресурсного центра развития добровольчества Захара Назаренко, за все время существования на базе ресурсного центра волонтерского штаба #МЫВМЕСТЕ собрано и отправлено более 100 тонн гуманитарной помощи. Удалось поддержать 151 семью мобилизованных, по 11 семьям работа еще ведется", - говорится в сообщении. В основном семьи мобилизованных просят помочь в быту – покосить траву, нарубить дрова, отремонтировать крышу.
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новгородская область, луганская народная республика, андрей никитин (политик), донецкая народная республика
Надежные люди, Новгородская область, Луганская Народная Республика, Андрей Никитин (политик), Донецкая Народная Республика
Новгородские волонтеры отправили более ста тонн гумпомощи в зону СВО

Новгородские волонтеры отправили более 100 тонн гуманитарной помощи в зону СВО

© Фото : Волонтеры Новгородской области | Ресурсный центр/ВКонтактеНовгородские волонтеры отправили более 100 тонн гуманитарной помощи в зону СВО
Новгородские волонтеры отправили более 100 тонн гуманитарной помощи в зону СВО - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
© Фото : Волонтеры Новгородской области | Ресурсный центр/ВКонтакте
Новгородские волонтеры отправили более 100 тонн гуманитарной помощи в зону СВО
Читать ria.ru в
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 13 сен - РИА Новости. Волонтеры штаба #МЫВМЕСТЕ за год собрали и отправили более 100 тонн гуманитарной помощи в зону проведения спецоперации, поддержали 151 семью мобилизованных, сообщает пресс-служба правительства региона.
Уточняется, что в центре поддержки талантливых детей "Онфим" прошла встреча губернатора Андрея Никитина с представителями добровольческого сообщества Новгородской области. Волонтеры рассказали о поддержке военнослужащих и их семей, участии добровольцев Новгородской области в гуманитарных миссиях на территории ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Штаб #МЫВМЕСТЕ начал помогать семьям мобилизованных с октября 2022 года.
© Фото : Волонтеры Новгородской области | Ресурсный центр/ВКонтактеНовгородские волонтеры отправили более 100 тонн гуманитарной помощи в зону СВО
Новгородские волонтеры отправили более 100 тонн гуманитарной помощи в зону СВО - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
© Фото : Волонтеры Новгородской области | Ресурсный центр/ВКонтакте
Новгородские волонтеры отправили более 100 тонн гуманитарной помощи в зону СВО
«
"По словам главного специалиста регионального ресурсного центра развития добровольчества Захара Назаренко, за все время существования на базе ресурсного центра волонтерского штаба #МЫВМЕСТЕ собрано и отправлено более 100 тонн гуманитарной помощи. Удалось поддержать 151 семью мобилизованных, по 11 семьям работа еще ведется", - говорится в сообщении.
В основном семьи мобилизованных просят помочь в быту – покосить траву, нарубить дрова, отремонтировать крышу.
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер передает 2 внедорожника и гуманитарный груз в зону СВО - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
Внедорожники и гуманитарный груз от оренбуржцев доставили в зону СВО
Вчера, 10:53
 
Надежные людиНовгородская областьЛуганская Народная РеспубликаАндрей Никитин (политик)Донецкая Народная Республика
 
 
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