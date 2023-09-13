https://ria.ru/20230913/gumpomosch-1896098327.html

Новгородские волонтеры отправили более ста тонн гумпомощи в зону СВО

Новгородские волонтеры отправили более ста тонн гумпомощи в зону СВО - РИА Новости, 13.09.2023

Новгородские волонтеры отправили более ста тонн гумпомощи в зону СВО

Волонтеры штаба #МЫВМЕСТЕ за год собрали и отправили более 100 тонн гуманитарной помощи в зону проведения спецоперации, поддержали 151 семью мобилизованных,... РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T14:01

2023-09-13T14:01

2023-09-13T14:22

надежные люди

новгородская область

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андрей никитин (политик)

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 13 сен - РИА Новости. Волонтеры штаба #МЫВМЕСТЕ за год собрали и отправили более 100 тонн гуманитарной помощи в зону проведения спецоперации, поддержали 151 семью мобилизованных, сообщает пресс-служба правительства региона. Уточняется, что в центре поддержки талантливых детей "Онфим" прошла встреча губернатора Андрея Никитина с представителями добровольческого сообщества Новгородской области. Волонтеры рассказали о поддержке военнослужащих и их семей, участии добровольцев Новгородской области в гуманитарных миссиях на территории ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Штаб #МЫВМЕСТЕ начал помогать семьям мобилизованных с октября 2022 года. "По словам главного специалиста регионального ресурсного центра развития добровольчества Захара Назаренко, за все время существования на базе ресурсного центра волонтерского штаба #МЫВМЕСТЕ собрано и отправлено более 100 тонн гуманитарной помощи. Удалось поддержать 151 семью мобилизованных, по 11 семьям работа еще ведется", - говорится в сообщении. В основном семьи мобилизованных просят помочь в быту – покосить траву, нарубить дрова, отремонтировать крышу.

https://ria.ru/20230913/gruz-1896047294.html

новгородская область

луганская народная республика

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новгородская область, луганская народная республика, андрей никитин (политик), донецкая народная республика