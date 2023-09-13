Новгородские волонтеры отправили более ста тонн гумпомощи в зону СВО
Новгородские волонтеры отправили более 100 тонн гуманитарной помощи в зону СВО
© Фото : Волонтеры Новгородской области | Ресурсный центр/ВКонтактеНовгородские волонтеры отправили более 100 тонн гуманитарной помощи в зону СВО
© Фото : Волонтеры Новгородской области | Ресурсный центр/ВКонтакте
Новгородские волонтеры отправили более 100 тонн гуманитарной помощи в зону СВО
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 13 сен - РИА Новости. Волонтеры штаба #МЫВМЕСТЕ за год собрали и отправили более 100 тонн гуманитарной помощи в зону проведения спецоперации, поддержали 151 семью мобилизованных, сообщает пресс-служба правительства региона.
Уточняется, что в центре поддержки талантливых детей "Онфим" прошла встреча губернатора Андрея Никитина с представителями добровольческого сообщества Новгородской области. Волонтеры рассказали о поддержке военнослужащих и их семей, участии добровольцев Новгородской области в гуманитарных миссиях на территории ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Штаб #МЫВМЕСТЕ начал помогать семьям мобилизованных с октября 2022 года.
© Фото : Волонтеры Новгородской области | Ресурсный центр/ВКонтактеНовгородские волонтеры отправили более 100 тонн гуманитарной помощи в зону СВО
© Фото : Волонтеры Новгородской области | Ресурсный центр/ВКонтакте
Новгородские волонтеры отправили более 100 тонн гуманитарной помощи в зону СВО
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"По словам главного специалиста регионального ресурсного центра развития добровольчества Захара Назаренко, за все время существования на базе ресурсного центра волонтерского штаба #МЫВМЕСТЕ собрано и отправлено более 100 тонн гуманитарной помощи. Удалось поддержать 151 семью мобилизованных, по 11 семьям работа еще ведется", - говорится в сообщении.
В основном семьи мобилизованных просят помочь в быту – покосить траву, нарубить дрова, отремонтировать крышу.