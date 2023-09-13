https://ria.ru/20230913/gostinitsa-1895941306.html

Ефимов: гостиницу откроют по льготной программе в Таганском районе

Ефимов: гостиницу откроют по льготной программе в Таганском районе - РИА Новости, 13.09.2023

Ефимов: гостиницу откроют по льготной программе в Таганском районе

Гостиницу по программе "Один рубль за квадратный метр в год" откроют в Таганском районе, заявил заммэра столицы по вопросам экономической политики и... РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T10:10

2023-09-13T10:10

2023-09-13T10:10

владимир ефимов (правительство москвы)

москва

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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Гостиницу по программе "Один рубль за квадратный метр в год" откроют в Таганском районе, заявил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.Он отметил, что Москва заключила договор об аренде объекта культурного наследия на территории Таганского района. Там будет открыта гостиница в рамках программы "1 рубль за квадратный метр в год". По завершении реставрационных работ, а также при условии выполнения требований программы, для инвестора откроется возможность перехода на льготные условия."Москва заключила с победителем аукциона договор аренды двухэтажного здания площадью 255,7 кв. м в комплекте с земельным участком по программе "Один рубль за квадратный метр в год". Договор заключен на двадцать лет. По окончании процесса реставрации и выполнения необходимых требований инвестор сможет перейти на льготную ставку аренды. Это уже третий договор для открытия гостиницы по этой программе", – сказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.По информации пресс-службы, здание располагается по адресу: Товарищеский переулок, дом 24, строение 4, и является историческим. Это дом, который входит в перечень объектов культурного наследия "Дом, в котором родились и в 1850-1870-е годы жили братья Сергей и Константин Коровины". Данная постройка является единственной сохранившейся в усадьбе Коровиных.В свою очередь, глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман добавил, что инвестору необходимо в течение пяти лет завершить проведение работ по сохранению исторического объекта. Тогда он перейдет на льготные условия по аренде – один рубль за квадратный метр в год."Также требуется выполнить требования программы: гостиница должна пройти классификацию и получить категорию от 3 до 5 звезд, а номерной фонд должен занимать не менее 75% площади здания", – сказал Гаман.В пресс-службе добавили, что сейчас компания "СК Спортсервис" занимается подготовкой документации, чтобы начались реставрационные работы этого здания. Объект скоро будет подключен к коммуникациям, в нем планируется оперативный ремонт кровли."К реставрации мы хотим приступить уже в текущем году. Потом в здании будет открыта 4-звездочная гостиница, которая рассчитана на 8 номеров для постояльцев. Планируется оформить внутренние помещения таким образом, чтобы они напоминали о жизни и творчестве братьев Коровиных", – уточнил гендиректор компании Сергей Мелекесцев.В пресс-службе подчеркнули, что с конца 2022 года в Москве работает программа, с помощью которой инвесторы могут арендовать у города недвижимость по ставке, стоимостью один рубль. Благодаря ей бизнес может использовать нежилую недвижимость, которая нуждается в капитальном ремонте, а также объекты культурного наследия. В списке исключений находятся лишь те объекты, чье состояние неудовлетворительно. Бизнесмены имеют возможность участвовать в аукционах, в результате которых с победителями заключают договор аренды на нежилой объект.Информацию о торгах и подробную лотовую документацию публикуют на инвестиционном портале столицы в разделе "Торги" и на официальном сайте РФ для размещения информации о проведении торгов.

https://ria.ru/20230527/gostinitsa-1874459552.html

https://ria.ru/20230830/efimov-1892990283.html

москва

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

владимир ефимов (правительство москвы) , москва