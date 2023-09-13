Рейтинг@Mail.ru
ФСБ предостерегла жителя Ростова-на-Дону от госизмены - РИА Новости, 13.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:01 13.09.2023
https://ria.ru/20230913/gosizmena-1896066261.html
ФСБ предостерегла жителя Ростова-на-Дону от госизмены
ФСБ предостерегла жителя Ростова-на-Дону от госизмены - РИА Новости, 13.09.2023
ФСБ предостерегла жителя Ростова-на-Дону от госизмены
Житель Ростова-на-Дону пытался наладить контакт с дипломатическими учреждениями недружественных государств, чтобы консультировать их в работе "против интересов... РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T12:01
2023-09-13T12:01
безопасность
россия
ростов-на-дону
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/03/1761987765_0:58:1595:955_1920x0_80_0_0_0990ece340922ea04a7c6b3dfb418568.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 сен - РИА Новости. Житель Ростова-на-Дону пытался наладить контакт с дипломатическими учреждениями недружественных государств, чтобы консультировать их в работе "против интересов России", сообщает УФСБ по Ростовской области. "УФСБ России по Ростовской области пресечена попытка совершения преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ "Государственная измена"", - говорится в сообщении. Оперативники установили, что житель Ростова-на-Дону "предпринимает попытки установления контактов с дипломатическими учреждениями недружественных государств в целях оказания им консультационной и иной помощи в деятельности, направленной против интересов Российской Федерации". "В отношении гражданина УФСБ России по Ростовской области внесено официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступлений, дознание и предварительное следствие по которым отнесено законодательством РФ к ведению ФСБ", - сказано в сообщении. Если ростовчанин не исполнит требования в официальном предостережении, его привлекут к ответственности. Уголовный кодекс предусматривает в качестве наказания за государственную измену от 12 до 20 лет лишения свободы.
https://ria.ru/20230815/fsb-1890103764.html
россия
ростов-на-дону
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/03/1761987765_19:0:1424:1054_1920x0_80_0_0_0ab7f64dc93cd2224ea7fdef0977cfce.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, ростов-на-дону, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Безопасность, Россия, Ростов-на-Дону, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
ФСБ предостерегла жителя Ростова-на-Дону от госизмены

ФСБ предостерегла ростовчанина от попыток консультировать иностранных дипломатов

© РИА Новости / ФСБ России | Перейти в медиабанкНашивка на форме сотрудника ФСБ России
Нашивка на форме сотрудника ФСБ России - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
© РИА Новости / ФСБ России
Перейти в медиабанк
Нашивка на форме сотрудника ФСБ России. Архивное фото
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 сен - РИА Новости. Житель Ростова-на-Дону пытался наладить контакт с дипломатическими учреждениями недружественных государств, чтобы консультировать их в работе "против интересов России", сообщает УФСБ по Ростовской области.
"УФСБ России по Ростовской области пресечена попытка совершения преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ "Государственная измена"", - говорится в сообщении. Оперативники установили, что житель Ростова-на-Дону "предпринимает попытки установления контактов с дипломатическими учреждениями недружественных государств в целях оказания им консультационной и иной помощи в деятельности, направленной против интересов Российской Федерации".
"В отношении гражданина УФСБ России по Ростовской области внесено официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступлений, дознание и предварительное следствие по которым отнесено законодательством РФ к ведению ФСБ", - сказано в сообщении.
Если ростовчанин не исполнит требования в официальном предостережении, его привлекут к ответственности. Уголовный кодекс предусматривает в качестве наказания за государственную измену от 12 до 20 лет лишения свободы.
Сотрудники ФСБ РФ - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
Силовики предостерегли сельчан Новосибирской области от госизмены
15 августа, 06:57
 
БезопасностьРоссияРостов-на-ДонуФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала