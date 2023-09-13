https://ria.ru/20230913/gosizmena-1896066261.html

ФСБ предостерегла жителя Ростова-на-Дону от госизмены

ФСБ предостерегла жителя Ростова-на-Дону от госизмены - РИА Новости, 13.09.2023

ФСБ предостерегла жителя Ростова-на-Дону от госизмены

Житель Ростова-на-Дону пытался наладить контакт с дипломатическими учреждениями недружественных государств, чтобы консультировать их в работе "против интересов... РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T12:01

2023-09-13T12:01

2023-09-13T12:01

безопасность

россия

ростов-на-дону

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 сен - РИА Новости. Житель Ростова-на-Дону пытался наладить контакт с дипломатическими учреждениями недружественных государств, чтобы консультировать их в работе "против интересов России", сообщает УФСБ по Ростовской области. "УФСБ России по Ростовской области пресечена попытка совершения преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ "Государственная измена"", - говорится в сообщении. Оперативники установили, что житель Ростова-на-Дону "предпринимает попытки установления контактов с дипломатическими учреждениями недружественных государств в целях оказания им консультационной и иной помощи в деятельности, направленной против интересов Российской Федерации". "В отношении гражданина УФСБ России по Ростовской области внесено официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступлений, дознание и предварительное следствие по которым отнесено законодательством РФ к ведению ФСБ", - сказано в сообщении. Если ростовчанин не исполнит требования в официальном предостережении, его привлекут к ответственности. Уголовный кодекс предусматривает в качестве наказания за государственную измену от 12 до 20 лет лишения свободы.

https://ria.ru/20230815/fsb-1890103764.html

россия

ростов-на-дону

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, ростов-на-дону, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)