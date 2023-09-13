Постпред США при ООН не сказала, ведутся ли разговоры об обмене Гершковича
Томас-Гринфилд не ответила на вопрос, ведутся ли переговоры об обмене Гершковича
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкКорреспондент московского бюро Wall Street Journal Эван Гершкович в Мосгорсуде
Корреспондент московского бюро Wall Street Journal Эван Гершкович в Мосгорсуде. Архивное фото
ООН, 13 сен - РИА Новости. Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд не стала говорить журналистам о том, ведутся ли переговоры об обмене американского корреспондента Эвана Гершковича.
"Я не могу углубляться в детали того, что может происходить на этом фронте, - могу разве что сказать, что мы круглосуточно усердно работаем, чтобы Эван и другие, кто был неправомерно задержан, были освобождены", - сказала Томас-Гринфилд.
Она также не стала говорить, планирует ли госсекретарь США Энтони Блинкен поднимать с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на предстоящей неделе высокого уровня вопрос Гершковича. "В том, что касается запланированных встреч госсекретаря, не могу вам анонсировать что-то. Полагаю, Лавров будет в Совете безопасности. И могу сказать, что при любой возможности для контакта с российскими коллегами я выражаю озабоченность и прошу их об освобождении (Гершковича - ред.)", - добавила она.
ФСБ России 30 марта объявила, что Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным российской спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Лефортовский суд Москвы в конце марта арестовал журналиста на два месяца. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Гершковича взяли с поличным.