https://ria.ru/20230913/gershkovich-1896182300.html

Постпред США при ООН не сказала, ведутся ли разговоры об обмене Гершковича

Постпред США при ООН не сказала, ведутся ли разговоры об обмене Гершковича - РИА Новости, 13.09.2023

Постпред США при ООН не сказала, ведутся ли разговоры об обмене Гершковича

Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд не стала говорить журналистам о том, ведутся ли переговоры об обмене американского корреспондента Эвана Гершковича. РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T18:15

2023-09-13T18:15

2023-09-13T18:15

сша

эван гершкович

в мире

оон

россия

линда томас-гринфилд

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ООН, 13 сен - РИА Новости. Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд не стала говорить журналистам о том, ведутся ли переговоры об обмене американского корреспондента Эвана Гершковича. "Я не могу углубляться в детали того, что может происходить на этом фронте, - могу разве что сказать, что мы круглосуточно усердно работаем, чтобы Эван и другие, кто был неправомерно задержан, были освобождены", - сказала Томас-Гринфилд. Она также не стала говорить, планирует ли госсекретарь США Энтони Блинкен поднимать с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на предстоящей неделе высокого уровня вопрос Гершковича. "В том, что касается запланированных встреч госсекретаря, не могу вам анонсировать что-то. Полагаю, Лавров будет в Совете безопасности. И могу сказать, что при любой возможности для контакта с российскими коллегами я выражаю озабоченность и прошу их об освобождении (Гершковича - ред.)", - добавила она. ФСБ России 30 марта объявила, что Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным российской спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Лефортовский суд Москвы в конце марта арестовал журналиста на два месяца. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Гершковича взяли с поличным.

https://ria.ru/20230825/gershkovich-1892204705.html

сша

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Кирилл Волков

сша, эван гершкович, в мире, оон, россия, линда томас-гринфилд