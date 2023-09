https://ria.ru/20230913/evropa-1895848547.html

Европу превращают в четвертый рейх

Европа вооружается. В "райском саду" запускаются конвейеры по производству снарядов, строятся новые корпуса военных заводов. Сугубо мирные предприятия переходят на военные рельсы. Еврокомиссия, позабыв бороться за права геев, разродилась масштабной указивкой на тему согласованного наращивания объема выпускаемых вооружений в ЕС.За процессом внимательно приглядывают из-за океана. Газета The New York Times отмечает, что европейские правительства предприняли "титанические усилия" по финансированию своего ВПК. Однако проблем в европейской оборонке пока очень много: их показал полигон под названием "Украина"."Украинские солдаты столкнулись с тем, что 155-миллиметровые снаряды от одного производителя порой не подходят к "Ховитцерам", выпущенным другим производителем, — корят европейских оборонщиков американские журналисты. — Боеприпасы и запчасти зачастую не взаимозаменяемы, что приводит к частым поломкам и усложняет ремонт".Репортаж иллюстрируется фотографиями со шведского завода Saab. У нас он хорошо известен благодаря своим автомобилям. Не стоит забывать, однако, что уже почти сотню лет Saab — один из лидеров европейского ВПК.В 1930-е шведы приютили у себя немецких авиастроителей: Германии производство самолетов было запрещено Версальским договором. Всю Вторую мировую войну шведско-немецкие фирмы обеспечивали Третий рейх самолетами. Saab-18 был неплохим бомбардировщиком, Saab-21 — истребителем.После войны концерн успешно продавал свои самолеты и вооружения на экспорт. Последние полтора года он снабжает ВСУ противотанковыми управляемыми ракетами. Сегодня, когда Швеция уже одной ногой перешагнула порог НАТО, самое время, полагают американцы, сделать шведский концерн одним из лидеров европейской гонки вооружений.Проблема в том, что европейский ВПК глубоко конкурентен внутри себя. Производители выпускают оружие на экспорт, подстраиваясь под определенных зарубежных заказчиков. Если они изменят характеристики своей продукции — потеряют покупателей.Единообразию не способствует и то, что национальные правительства ЕС цепляются за суверенитет над своей оборонкой. Это слишком лакомый кусок производства, они стараются не отдать его заокеанским хозяевам.Неудивительно, что в ассортименте выпускаемых вооружений царит полный разнобой. Заявленным стандартам НАТО по части вооружений и боеприпасов соответствует лишь 18 процентов продукции европейского ВПК. Американцы недовольно констатируют, что сегодня в Европе выпускается 27 разных видов "Ховитцеров", 20 типов истребителей, 26 типов миноносцев и фрегатов. Но это же безобразие! "Европа должна унифицировать свою оборону", — командует из-за океана The New York Times.Схожего мнения придерживаются и в Лондоне. Мирный "выходной" для Европы закончился, ей предстоит военное десятилетие: "Независимо от того, как закончится война на Украине, <...> раненая мстительная Россия останется угрозой до тех пор, пока у власти остаются Владимир Путин или его единомышленники-последователи".Интеллигентнейшая газета The Guardian одобрительно цитирует видного нациста Рудольфа Гесса. "Пушки или масло?" — слегка перефразирует его знаменитое высказывание журналист Пол Тэйлор и отвечает в полном соответствии с оригиналом: конечно же, пушки! Не жалуйтесь, европейцы, что гонка вооружений оставит вас без школ и больниц, если кремлевские злодеи нападут, вы останетесь вообще без школ и больниц.Но где взять на все это деньги? Средняя годовая зарплата рабочего на том же Saab — около 53 тысяч евро. Прибавьте к этому соцпакет, обучение, страховку. Причем если раньше европейские производители успешно зарабатывали на продажах оружия, то теперь им предлагают его не продавать, а складировать у себя в ожидании военного конфликта с Россией. "В ожидании варваров", так сказать. Ну а если варвары не придут?Тогда окажется, что гонка вооружений окончательно добила экономику Европы, завершив то, что было начато коронавирусными локдаунами и антироссийскими санкциями. Похоже, это именно то, чего согласованно добиваются Вашингтон и Лондон.Но обнищавшим европейцам ничего, кроме войны с Россией, действительно не останется. Именно так Лондон и Вашингтон действовали в 1930-е, чтобы натравить Германию на Советский Союз.С одной стороны, спонсировали ВПК, вкладывались в местную оборонку. Кто только не инвестировал в Гитлера — Генри Форд и Прескотт Буш (дед будущего президента США), Морганы и Рокфеллеры. С другой стороны, держали население той же Германии на голодном пайке — только вконец обнищавшему народу можно было продать бредни про расширение жизненного пространства на восток. Нет масла — что ж, бюргер идет на фронт, чтобы заработать своим детишкам хотя бы на хлеб с маргарином.Точно так же выглядит и сегодняшний план англосаксов. Пожалуй, вводить налог на военные расходы в ЕС нецелесообразно, рассуждает Пол Тэйлор из Лондона, лучше Евросоюзу взять совместный целевой займ на оборонку. Где занимать? Само собой разумеется, в Лондоне и Вашингтоне.Условием займа является требование сомкнуть ряды и полностью унифицировать оборонные комплексы всех европейских стран — под чутким присмотром англосаксов, разумеется. Их главная идея — превратить Европу в один огромный оборонный завод, на котором замордованные бюргеры клепают снаряды, а после работы тренируются на стрельбищах и проводят пятиминутки ненависти к России.Единая армия, единый ВПК, единая идеология, в основе которой страх и ненависть к нашей стране, масштабные приготовления к наступлению на восток. Как говорится, найдите десять различий с гитлеровским режимом. Был "райский сад" — будет четвертый рейх.

аналитика, европа, лондон, сша, евросоюз, нато, еврокомиссия, рудольф гесс