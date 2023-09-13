https://ria.ru/20230913/elektroschetchiki-1896083660.html

Более 130 тысяч электросчетчиков бесплатно заменили в жилых домах Москвы

Более 130 тысяч электросчетчиков бесплатно заменили в жилых домах Москвы - РИА Новости, 13.09.2023

Более 130 тысяч электросчетчиков бесплатно заменили в жилых домах Москвы

Более 130 тысяч электросчетчиков бесплатно заменили в жилых домах с начала года, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр... РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T13:02

2023-09-13T13:02

2023-09-13T13:02

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петр бирюков

мосэнергосбыт

москва

общество

городское хозяйство москвы

комплекс городского хозяйства москвы

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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Более 130 тысяч электросчетчиков бесплатно заменили в жилых домах с начала года, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Продолжаются мероприятия по централизованной замене приборов учета электроэнергии в жилых домах. С начала года заменили уже свыше 130 тысячи приборов, в третьем и четвертом кварталах запланирована установка еще почти 160 тысячи новых счетчиков", - сказал Бирюков. Заммэра подчеркнул, что работы проводятся бесплатно, так как с 1 июля 2020 года ответственность за организацию учета электроэнергии в многоквартирных домах перешла к "Мосэнергосбыту". "Специалисты демонтируют старые счетчики, которые вышли из строя или за сроки межповерочного периода, работы по замене приборов проводятся согласно графику. Срок службы новых многотарифных счетчиков составит 30 лет", - пояснил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что более 85 тысяч приборов учета, подлежащих замене до конца года, находятся внутри квартир. О дате работ жителей предупредят заранее - соответствующую информацию разместят на стендах с объявлениями в подъездах и возле домов. Уточняется, что с графиком можно ознакомиться на сайте "Мосэнергосбыта" в разделе "Частным лицам/ Услуги", в личном кабинете и мобильном приложении клиента компании "Мосэнергосбыт".

https://realty.ria.ru/20230907/osveschenie-1894834496.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

петр бирюков, мосэнергосбыт, москва, общество, городское хозяйство москвы, комплекс городского хозяйства москвы