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Более 130 тысяч электросчетчиков бесплатно заменили в жилых домах Москвы - РИА Новости, 13.09.2023
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13:02 13.09.2023
https://ria.ru/20230913/elektroschetchiki-1896083660.html
Более 130 тысяч электросчетчиков бесплатно заменили в жилых домах Москвы
Более 130 тысяч электросчетчиков бесплатно заменили в жилых домах Москвы - РИА Новости, 13.09.2023
Более 130 тысяч электросчетчиков бесплатно заменили в жилых домах Москвы
Более 130 тысяч электросчетчиков бесплатно заменили в жилых домах с начала года, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр... РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T13:02
2023-09-13T13:02
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петр бирюков
мосэнергосбыт
москва
общество
городское хозяйство москвы
комплекс городского хозяйства москвы
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Более 130 тысяч электросчетчиков бесплатно заменили в жилых домах с начала года, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Продолжаются мероприятия по централизованной замене приборов учета электроэнергии в жилых домах. С начала года заменили уже свыше 130 тысячи приборов, в третьем и четвертом кварталах запланирована установка еще почти 160 тысячи новых счетчиков", - сказал Бирюков. Заммэра подчеркнул, что работы проводятся бесплатно, так как с 1 июля 2020 года ответственность за организацию учета электроэнергии в многоквартирных домах перешла к "Мосэнергосбыту". "Специалисты демонтируют старые счетчики, которые вышли из строя или за сроки межповерочного периода, работы по замене приборов проводятся согласно графику. Срок службы новых многотарифных счетчиков составит 30 лет", - пояснил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что более 85 тысяч приборов учета, подлежащих замене до конца года, находятся внутри квартир. О дате работ жителей предупредят заранее - соответствующую информацию разместят на стендах с объявлениями в подъездах и возле домов. Уточняется, что с графиком можно ознакомиться на сайте "Мосэнергосбыта" в разделе "Частным лицам/ Услуги", в личном кабинете и мобильном приложении клиента компании "Мосэнергосбыт".
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петр бирюков, мосэнергосбыт, москва, общество, городское хозяйство москвы, комплекс городского хозяйства москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Петр Бирюков, Мосэнергосбыт, Москва, Общество, Городское хозяйство Москвы, Комплекс городского хозяйства Москвы

Более 130 тысяч электросчетчиков бесплатно заменили в жилых домах Москвы

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкЭлектронный многотарифный электросчетчик Меркурий 200 в электрическом шкафу многоквартирного дома в Москве
Электронный многотарифный электросчетчик Меркурий 200 в электрическом шкафу многоквартирного дома в Москве - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Более 130 тысяч электросчетчиков бесплатно заменили в жилых домах с начала года, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Продолжаются мероприятия по централизованной замене приборов учета электроэнергии в жилых домах. С начала года заменили уже свыше 130 тысячи приборов, в третьем и четвертом кварталах запланирована установка еще почти 160 тысячи новых счетчиков", - сказал Бирюков.
Заммэра подчеркнул, что работы проводятся бесплатно, так как с 1 июля 2020 года ответственность за организацию учета электроэнергии в многоквартирных домах перешла к "Мосэнергосбыту".
«
"Специалисты демонтируют старые счетчики, которые вышли из строя или за сроки межповерочного периода, работы по замене приборов проводятся согласно графику. Срок службы новых многотарифных счетчиков составит 30 лет", - пояснил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что более 85 тысяч приборов учета, подлежащих замене до конца года, находятся внутри квартир. О дате работ жителей предупредят заранее - соответствующую информацию разместят на стендах с объявлениями в подъездах и возле домов.
Уточняется, что с графиком можно ознакомиться на сайте "Мосэнергосбыта" в разделе "Частным лицам/ Услуги", в личном кабинете и мобильном приложении клиента компании "Мосэнергосбыт".
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниПетр БирюковМосэнергосбытМоскваОбществоГородское хозяйство МосквыКомплекс городского хозяйства Москвы
 
 
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