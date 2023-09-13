https://ria.ru/20230913/deti-1896106305.html
Омбудсмен: детей из интерната можно переводить на сопровождаемое проживание
Омбудсмен: детей из интерната можно переводить на сопровождаемое проживание - РИА Новости, 13.09.2023
Омбудсмен: детей из интерната можно переводить на сопровождаемое проживание
Для детей, проживающих в интернате, нужно рассмотреть возможность перевода на сопровождаемое проживание с 21 года, сообщили в пресс-службе уполномоченного при... РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T14:25
2023-09-13T14:25
2023-09-13T14:30
общество
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астраханская область
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мария львова-белова
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Для детей, проживающих в интернате, нужно рассмотреть возможность перевода на сопровождаемое проживание с 21 года, сообщили в пресс-службе уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. "Нужно отработать ситуацию, чтобы детей с 14 лет не лишали дееспособности. Возможно, к 21 году они смогут пойти на сопровождаемое проживание", - процитировали в пресс-службе слова Львовой-Беловой на совещании по вопросам соблюдения прав детей с представителями профильных министерств в Астраханской области. Кроме того, детский омбудсмен предложила реорганизовать расположенный в Астраханской области дом ребенка, при этом сохранить инфраструктуру и переориентировать его работу на помощь семье и детям. Также в пресс-службе добавили, что в ходе рабочей поездки уполномоченный по правам ребенка высоко оценила учреждения региона, где находятся дети-сироты и дети с инвалидностью, и упомянула о скором открытии центра дневного пребывания. "Скоро откроем центр дневного пребывания. Уже выделено помещение, куда родители, воспитывающие детей с инвалидностью, смогут приводить своих ребят на время", - привели слова детского омбудсмена.
https://ria.ru/20230825/usloviya-1892228432.html
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общество, здоровье - общество, астраханская область, россия, мария львова-белова
Общество, Здоровье - Общество, Астраханская область, Россия, Мария Львова-Белова
Омбудсмен: детей из интерната можно переводить на сопровождаемое проживание
Львова-Белова: детей из интерната можно переводить на сопровождаемое проживание