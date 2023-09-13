https://ria.ru/20230913/depozitariy-1896224530.html

Райффайзенбанк объяснил отказ от лицензии специального депозитария

Райффайзенбанк объяснил отказ от лицензии специального депозитария - РИА Новости, 13.09.2023

Райффайзенбанк объяснил отказ от лицензии специального депозитария

Райффайзенбанк отказался от лицензии специального депозитария, поскольку перевел клиентов на обслуживание в специально созданную для этих целей "дочку",... РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T23:35

2023-09-13T23:35

2023-09-13T23:35

экономика

коммерческая недвижимость

россия

райффайзенбанк

raiffeisen bank international

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Райффайзенбанк отказался от лицензии специального депозитария, поскольку перевел клиентов на обслуживание в специально созданную для этих целей "дочку", сообщили РИА Новости в пресс-службе банка. "Райффайзенбанк отказался от лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария, так как в 2023 году перевел всех клиентов на обслуживание в специально созданную для этих целей дочернюю компанию "РБРУ Специализированный депозитарий". Компания получила лицензию регулятора 16 ноября 2022 года", - сообщили в банке. "Отказ от лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария не затрагивает депозитарную деятельность банка. Никаких изменений в работе банка и его дочерних структур, как и для наших клиентов, нет", - подчеркнули в кредитной организации. Банк России в среду аннулировал лицензию Райффайзенбанка на осуществление деятельности спецдепозитария инвестиционных фондов, включая ПИФы и НПФ, на основании заявления об отказе от лицензии. Райффайзенбанк - "дочка" австрийского Raiffeisen Bank International AG. Работает в России с 1996 года. Raiffeisen Bank International в настоящее время рассматривает возможные варианты будущего для российской "дочки", в том числе выход из ее капитала. В мае австрийский банк сообщил, что не может сказать, что будет предпочтительнее для группы - продажа или выделение российского бизнеса.

https://ria.ru/20230912/raiffeisen-1895839822.html

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экономика, коммерческая недвижимость, россия, райффайзенбанк, raiffeisen bank international