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Райффайзенбанк объяснил отказ от лицензии специального депозитария - РИА Новости, 13.09.2023
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23:35 13.09.2023
https://ria.ru/20230913/depozitariy-1896224530.html
Райффайзенбанк объяснил отказ от лицензии специального депозитария
Райффайзенбанк объяснил отказ от лицензии специального депозитария - РИА Новости, 13.09.2023
Райффайзенбанк объяснил отказ от лицензии специального депозитария
Райффайзенбанк отказался от лицензии специального депозитария, поскольку перевел клиентов на обслуживание в специально созданную для этих целей "дочку",... РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T23:35
2023-09-13T23:35
экономика
коммерческая недвижимость
россия
райффайзенбанк
raiffeisen bank international
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Райффайзенбанк отказался от лицензии специального депозитария, поскольку перевел клиентов на обслуживание в специально созданную для этих целей "дочку", сообщили РИА Новости в пресс-службе банка. "Райффайзенбанк отказался от лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария, так как в 2023 году перевел всех клиентов на обслуживание в специально созданную для этих целей дочернюю компанию "РБРУ Специализированный депозитарий". Компания получила лицензию регулятора 16 ноября 2022 года", - сообщили в банке. "Отказ от лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария не затрагивает депозитарную деятельность банка. Никаких изменений в работе банка и его дочерних структур, как и для наших клиентов, нет", - подчеркнули в кредитной организации. Банк России в среду аннулировал лицензию Райффайзенбанка на осуществление деятельности спецдепозитария инвестиционных фондов, включая ПИФы и НПФ, на основании заявления об отказе от лицензии. Райффайзенбанк - "дочка" австрийского Raiffeisen Bank International AG. Работает в России с 1996 года. Raiffeisen Bank International в настоящее время рассматривает возможные варианты будущего для российской "дочки", в том числе выход из ее капитала. В мае австрийский банк сообщил, что не может сказать, что будет предпочтительнее для группы - продажа или выделение российского бизнеса.
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экономика, коммерческая недвижимость, россия, райффайзенбанк, raiffeisen bank international
Экономика, Коммерческая недвижимость, Россия, Райффайзенбанк, Raiffeisen Bank International
Райффайзенбанк объяснил отказ от лицензии специального депозитария

Райффайзенбанк перевел клиентов на обслуживание в дочернюю компанию

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкВывеска банка "Райффайзен" в Москве
Вывеска банка Райффайзен в Москве - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Вывеска банка "Райффайзен" в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Райффайзенбанк отказался от лицензии специального депозитария, поскольку перевел клиентов на обслуживание в специально созданную для этих целей "дочку", сообщили РИА Новости в пресс-службе банка.
"Райффайзенбанк отказался от лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария, так как в 2023 году перевел всех клиентов на обслуживание в специально созданную для этих целей дочернюю компанию "РБРУ Специализированный депозитарий". Компания получила лицензию регулятора 16 ноября 2022 года", - сообщили в банке.
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"Отказ от лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария не затрагивает депозитарную деятельность банка. Никаких изменений в работе банка и его дочерних структур, как и для наших клиентов, нет", - подчеркнули в кредитной организации.
Банк России в среду аннулировал лицензию Райффайзенбанка на осуществление деятельности спецдепозитария инвестиционных фондов, включая ПИФы и НПФ, на основании заявления об отказе от лицензии.
Райффайзенбанк - "дочка" австрийского Raiffeisen Bank International AG. Работает в России с 1996 года. Raiffeisen Bank International в настоящее время рассматривает возможные варианты будущего для российской "дочки", в том числе выход из ее капитала. В мае австрийский банк сообщил, что не может сказать, что будет предпочтительнее для группы - продажа или выделение российского бизнеса.
 
ЭкономикаКоммерческая недвижимостьРоссияРайффайзенбанкRaiffeisen Bank International
 
 
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