https://ria.ru/20230913/chempionat-1896042961.html

Ростовская область примет участие в финале чемпионата "Профессионалы"

Ростовская область примет участие в финале чемпионата "Профессионалы" - РИА Новости, 13.09.2023

Ростовская область примет участие в финале чемпионата "Профессионалы"

Студенты и школьники из Ростовской области примут участие в финале чемпионата по профмастерству "Профессионалы", который состоится с 27 по 30 ноября в... РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T10:43

2023-09-13T10:43

2023-09-13T11:00

ростовская область

ростовская область

игорь гуськов

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 сен - РИА Новости. Студенты и школьники из Ростовской области примут участие в финале чемпионата по профмастерству "Профессионалы", который состоится с 27 по 30 ноября в Санкт-Петербурге, сообщает правительство региона на сайте. Ранее Минпросвещения РФ разработало концепцию всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству среди студентов среднего профессионального образования и школьников, направленную на кадровое обеспечение промышленности и социальной сферы. Концепция предусматривает ежегодное проведение чемпионата по наиболее востребованным профессиям "Профессионалы" и чемпионата высоких технологий по профессиям будущего. Так, на базе Таганрогского механического колледжа создан региональный координационный центр всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству "Профессионалы", который определен региональным оператором. Между ним и федеральным оператором - Институтом развития профессионального образования - заключено соглашение о взаимодействии. В апреле минобразование Ростовской области провело региональный этап чемпионата. В соревнованиях приняли участие 462 конкурсанта и 535 экспертов по 67 компетенциям. "Победители регионального этапа в июне-июле на отборочных соревнованиях состязались за право участия в финале чемпионата "Профессионалы". Окончательный перечень финалистов, которые отправятся в Санкт-Петербург представлять Ростовскую область, будет определен федеральным оператором. Для участия донского региона во всероссийском чемпионатном движении на 2023 год предусмотрены средства областного бюджета в объеме 27,4 миллиона рублей", - отметил первый замгубернатора области Игорь Гуськов. В предварительном перечне - Ростовский-на-Дону автотранспортный колледж, Ростовский колледж технологий машиностроения, Волгодонский техникум металлообработки и машиностроения, Таганрогский колледж морского приборостроения, Донской строительный колледж, Новочеркасский колледж промышленных технологий и управления, а также ряд других организаций СПО. В категории юниоров – учащиеся ростовской школы №16 имени 339-й Ростовской стрелковой дивизии, школы № 1, 3, 5 Новочеркасска и другие. Студенты и школьники показали отличные навыки владения такими компетенциями, как экспедирование грузов, слесарная работа с металлом, разработка решений с использованием блокчейн-технологий, роботизированная сварка, ресторанный сервис, кондитерское дело, токарные работы на станках с ЧПУ, кузовной ремонт, спасательные работы, холодильная техника и системы кондиционирования.

ростовская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

ростовская область, игорь гуськов