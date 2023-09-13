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Гладков рассказал о благоустройстве набережной в Белгороде - РИА Новости, 13.09.2023
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Белгородская область
Белгородская область
 
09:26 13.09.2023
https://ria.ru/20230913/blagoustroystvo-1896022320.html
Гладков рассказал о благоустройстве набережной в Белгороде
Гладков рассказал о благоустройстве набережной в Белгороде - РИА Новости, 13.09.2023
Гладков рассказал о благоустройстве набережной в Белгороде
На набережной "Берега" в Белгороде рабочие укладывают асфальт для велопешеходной дорожки, уложена тротуарная плитка, в ближайшее время будут установлены... РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T09:26
2023-09-13T09:26
белгородская область
белгород
белгородская область
вячеслав гладков
общество
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БЕЛГОРОД, 13 сен – РИА Новости. На набережной "Берега" в Белгороде рабочие укладывают асфальт для велопешеходной дорожки, уложена тротуарная плитка, в ближайшее время будут установлены спортивные и детские комплексы, рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на своей странице в соцсети "ВКонтакте" Сам глава региона проверил ход работ по благоустройству второй очереди набережной "Берега" в Белгороде – на участке от КонПрока до центрального пляжа на левом берегу. "Новое пространство свяжет участки давно построенной набережной с обновленной пляжной зоной и парком аттракционов. Уверен, что жители по достоинству оценят вложенные усилия", - написал Гладков. Он рассказал, что сейчас на завершающей стадии находятся работы по укладке асфальтобетонного покрытия для новой велопешеходной дорожки вдоль реки. Уже положили тротуарную плитку, в ближайшее время рабочие установят многофункциональные спортивные и детские комплексы, завершат обустройство зон для спокойного отдыха с удобными беседками, приступят к оформлению входной группы. "Вывеска должна обозначать, что это парк, и её необходимо выполнить как арт-объект, который полюбится жителями и гостями. Весь этот этап работ должен быть завершен до конца текущего года, а далее приступаем к следующему этапу", - поделился губернатор. По его словам, самое сложное – это осуществить проход через промышленную зону. Для этого требуется огромное количество решений как визуального, так и технического характера. Сейчас они находятся на стадиях проектирования и проработки. "Наша задача – органично вписать в новый проект подмостовое пространство под железнодорожным мостом, магистральные сети, опоры освещения, заборы завода и техобъекты", - подчеркнул глава региона. Прогулочная зона новой набережной будет разделена на несколько тематических зон. Одна будет выполнена в морских мотивах, другая – в сказочных. Особое внимание будет уделено озеленению территории – в планах высадить здесь пирамидальные тополя.
https://ria.ru/20230905/mosty-1894275428.html
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белгород, белгородская область, вячеслав гладков, общество
Белгородская область, Белгород, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Общество
Гладков рассказал о благоустройстве набережной в Белгороде

Гладков рассказал о благоустройстве набережной "Берега" в Белгороде

© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской областиГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской области
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 13 сен – РИА Новости. На набережной "Берега" в Белгороде рабочие укладывают асфальт для велопешеходной дорожки, уложена тротуарная плитка, в ближайшее время будут установлены спортивные и детские комплексы, рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на своей странице в соцсети "ВКонтакте"
Сам глава региона проверил ход работ по благоустройству второй очереди набережной "Берега" в Белгороде – на участке от КонПрока до центрального пляжа на левом берегу.
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"Новое пространство свяжет участки давно построенной набережной с обновленной пляжной зоной и парком аттракционов. Уверен, что жители по достоинству оценят вложенные усилия", - написал Гладков.
Он рассказал, что сейчас на завершающей стадии находятся работы по укладке асфальтобетонного покрытия для новой велопешеходной дорожки вдоль реки. Уже положили тротуарную плитку, в ближайшее время рабочие установят многофункциональные спортивные и детские комплексы, завершат обустройство зон для спокойного отдыха с удобными беседками, приступят к оформлению входной группы.
"Вывеска должна обозначать, что это парк, и её необходимо выполнить как арт-объект, который полюбится жителями и гостями. Весь этот этап работ должен быть завершен до конца текущего года, а далее приступаем к следующему этапу", - поделился губернатор.
По его словам, самое сложное – это осуществить проход через промышленную зону. Для этого требуется огромное количество решений как визуального, так и технического характера. Сейчас они находятся на стадиях проектирования и проработки. "Наша задача – органично вписать в новый проект подмостовое пространство под железнодорожным мостом, магистральные сети, опоры освещения, заборы завода и техобъекты", - подчеркнул глава региона.
Прогулочная зона новой набережной будет разделена на несколько тематических зон. Одна будет выполнена в морских мотивах, другая – в сказочных. Особое внимание будет уделено озеленению территории – в планах высадить здесь пирамидальные тополя.
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Белгородская областьБелгородБелгородская областьВячеслав ГладковОбщество
 
 
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