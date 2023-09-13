https://ria.ru/20230913/biden-1896146241.html

Белый дом отверг обвинения республиканцев в адрес Байдена

Белый дом отверг обвинения республиканцев в адрес Байдена - РИА Новости, 13.09.2023

Белый дом отверг обвинения республиканцев в адрес Байдена

Белый дом после того, как республиканцы в конгрессе анонсировали расследование в рамках процедуры импичмента, заявил, что президент США Джо Байден не имел... РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T16:21

2023-09-13T16:21

2023-09-13T16:21

в мире

сша

джо байден

президентские выборы в сша

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ВАШИНГТОН, 13 сен - РИА Новости. Белый дом после того, как республиканцы в конгрессе анонсировали расследование в рамках процедуры импичмента, заявил, что президент США Джо Байден не имел отношения к миллионам долларов, которые якобы получили его родственники из-за рубежа, а его частные звонки сыну Хантеру объяснил заботой о семье. Накануне республиканское большинство в палате представителей объявило о начале расследования причастности Байдена к иностранному бизнесу его родни на предмет наличия признаков коррупции, злоупотребления властью и препятствования правосудию. На просьбу прокомментировать утверждения спикера палаты Кевина Маккарти о том, что члены семьи Байдена и их доверенные лица получили почти 20 миллионов долларов через различные подставные компании, спикер Белого дома Иан Сэмс заявил, что президент тут ни при чем. "(Газета) Washington Post проверила это и установила, что это неправда. Члена комитета палаты представителей по надзору, которые ознакомились с докладами министерства финансов, сами говорили, что тут нет связи с президентом Байденом", - сказал он в эфире телеканала CNN. Президент многократно публично говорил, что не в курсе деловых контактов Хантера и других родственников за рубежом, но уверен, что ничего предосудительного те не совершали. Его политические оппоненты со ссылкой на очевидцев утверждают, что Байден многократно был на телефонной связи с сыном в разгар деловых переговоров и участвовал в званых приемах, куда приглашались деловые партнеры. "Правда состоит в том, что президент, как он публично об этом говорил, уже много лет созванивается каждый день с членами своей семьи, чтобы их проведать. Он каждый день звонит сыну... другим родственникам узнать, как они поживают. Он их любит. Это очень спаянное семейство", - сказал Сэмс.

https://ria.ru/20230913/impichment-1895982701.html

https://ria.ru/20230902/mask-1893801983.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, сша, джо байден, президентские выборы в сша