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МИД ФРГ не стал комментировать внутренние переговоры Бербок в Киеве - РИА Новости, 13.09.2023
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16:20 13.09.2023 (обновлено: 16:21 13.09.2023)
https://ria.ru/20230913/berbok-1896145610.html
МИД ФРГ не стал комментировать внутренние переговоры Бербок в Киеве
МИД ФРГ не стал комментировать внутренние переговоры Бербок в Киеве - РИА Новости, 13.09.2023
МИД ФРГ не стал комментировать внутренние переговоры Бербок в Киеве
Представитель МИД ФРГ отказался комментировать журналистам, обсуждала ли министр иностранных дел Германии Анналена Бербок тему взрывов на "Северных потоках" в... РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T16:20
2023-09-13T16:21
в мире
сша
анналена бербок
сеймур херш
северный поток — 2
северный поток
джо байден
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БЕРЛИН, 13 сен - РИА Новости. Представитель МИД ФРГ отказался комментировать журналистам, обсуждала ли министр иностранных дел Германии Анналена Бербок тему взрывов на "Северных потоках" в ходе ее последнего визита в Киев. Бербок в начале текущей недели побывала с неанонсированным визитом на Украине. Это был уже четвертый приезд немецкого министра с начала специальной военной операции России на Украине. "Вам известно наше общее правило, что мы не высказываемся по внутренним переговорам, прежде всего, по межгосударственным, также потому что я не хотел бы давать повод для спекуляций", - отметил представитель министерства иностранных дел ФРГ Кристиан Вагнер, отвечая на вопрос немецкого журналиста на брифинге в среду, затрагивала ли Бербок тему подрыва трубопроводов в ходе ее переговоров с украинской стороной во время ее последнего визита в Киев. При этом Вагнер напомнил, что расследование по "Северным потокам" ведет генпрокурор Германии и в этой связи этот вопрос не затрагивает сферу деятельности главы МИД. Однако журналист настоял на своей просьбе прокомментировать, указав на то, что СМИ регулярно получают информацию о содержании межгосударственных переговоров. Представитель министерства отметил, что исключения из этого правила бывают, но, тем не менее, от комментария отказался. "Я не буду делиться с вами содержанием переговоров министра иностранных дел", - заключил Вагнер. В конце августа немецкие авторитетные СМИ, включая второй канал ZDF и журнал Spiegel, опубликовали информацию со ссылкой на свои источники о том, что следы виновных в подрыве "Северных потоков" ведут на Украину. Взрывы произошли 26 сентября 2022 года на двух российских экспортных газопроводах в Европу – "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.
https://ria.ru/20230912/ugroza-1895704976.html
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в мире, сша, анналена бербок, сеймур херш, северный поток — 2, северный поток, джо байден
В мире, США, Анналена Бербок, Сеймур Херш, Северный поток — 2, Северный поток, Джо Байден
МИД ФРГ не стал комментировать внутренние переговоры Бербок в Киеве

В ФРГ не ответили на вопрос о теме "Северных потоков" на встрече Бербок в Киеве

© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкАнналена Бербок
Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ
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Анналена Бербок. Архивное фото
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БЕРЛИН, 13 сен - РИА Новости. Представитель МИД ФРГ отказался комментировать журналистам, обсуждала ли министр иностранных дел Германии Анналена Бербок тему взрывов на "Северных потоках" в ходе ее последнего визита в Киев.
Бербок в начале текущей недели побывала с неанонсированным визитом на Украине. Это был уже четвертый приезд немецкого министра с начала специальной военной операции России на Украине.
Глава МИД Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
"Мы от тебя избавимся". На Бербок посыпались угрозы после встречи с Кулебой
12 сентября, 02:28
"Вам известно наше общее правило, что мы не высказываемся по внутренним переговорам, прежде всего, по межгосударственным, также потому что я не хотел бы давать повод для спекуляций", - отметил представитель министерства иностранных дел ФРГ Кристиан Вагнер, отвечая на вопрос немецкого журналиста на брифинге в среду, затрагивала ли Бербок тему подрыва трубопроводов в ходе ее переговоров с украинской стороной во время ее последнего визита в Киев.
При этом Вагнер напомнил, что расследование по "Северным потокам" ведет генпрокурор Германии и в этой связи этот вопрос не затрагивает сферу деятельности главы МИД. Однако журналист настоял на своей просьбе прокомментировать, указав на то, что СМИ регулярно получают информацию о содержании межгосударственных переговоров. Представитель министерства отметил, что исключения из этого правила бывают, но, тем не менее, от комментария отказался. "Я не буду делиться с вами содержанием переговоров министра иностранных дел", - заключил Вагнер.
В конце августа немецкие авторитетные СМИ, включая второй канал ZDF и журнал Spiegel, опубликовали информацию со ссылкой на свои источники о том, что следы виновных в подрыве "Северных потоков" ведут на Украину.
Взрывы произошли 26 сентября 2022 года на двух российских экспортных газопроводах в Европу – "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.
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Небензя назвал бездействие Запада по "Северным потокам" заметанием следов
11 июля, 23:43
 
В миреСШААнналена БербокСеймур ХершСеверный поток — 2Северный потокДжо Байден
 
 
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