https://ria.ru/20230913/banki-1896056334.html
Греф считает, что 2023 год будет успешным для банковского сектора
Греф считает, что 2023 год будет успешным для банковского сектора - РИА Новости, 13.09.2023
Греф считает, что 2023 год будет успешным для банковского сектора
Банковский сектор РФ в 2023 году ожил вместе с экономикой, этот год будет успешным для него, прогнозирует глава Сбербанка Герман Греф в интервью на "России 24". РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T11:26
2023-09-13T11:26
2023-09-13T11:26
экономика
россия
герман греф
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Банковский сектор РФ в 2023 году ожил вместе с экономикой, этот год будет успешным для него, прогнозирует глава Сбербанка Герман Греф в интервью на "России 24". Российские банки в январе-июле заработали чистую прибыль в 2 триллиона рублей. Рекордный показатель был зафиксирован в 2021 году, когда сектор заработал 2,4 триллиона рублей. ЦБ ждет, что в этом году рекорд будет превышен. "Я думаю, этот год будет успешным для банковского сектора. Может быть, нормализованная прибыль годовая будет в будущем несколько меньше, чем в этом году, но в целом, я думаю, это очень удачный год", - завил Греф в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24". Он отметил, что 2022 год был чрезвычайно тяжелым для сектора, поэтому банки в прошлом году создали большое количество резервов и показали рекордно низкую прибыль. При этом в этом году начинается роспуск этих резервов. "В этом году, в общем, стабилизировалась экономика, банковский сектор ожил, так же как и вся экономика. Но и в банковском секторе также нужно учитывать фактор того, что сделки, которые были под риском в прошлом году, были избыточно зарезервированы, часть из низ них в этом году все-таки удаётся реализовать, и резервы распускаются", - указал он.
https://ria.ru/20230910/valyuta-1895063340.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, герман греф, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Герман Греф, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Греф считает, что 2023 год будет успешным для банковского сектора
Греф: банковский сектор в РФ ожил, 2023 год будет успешным для него
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости.
Банковский сектор РФ в 2023 году ожил вместе с экономикой, этот год будет успешным для него, прогнозирует глава Сбербанка Герман Греф в интервью на "России 24
".
Российские банки в январе-июле заработали чистую прибыль в 2 триллиона рублей. Рекордный показатель был зафиксирован в 2021 году, когда сектор заработал 2,4 триллиона рублей. ЦБ ждет, что в этом году рекорд будет превышен.
«
"Я думаю, этот год будет успешным для банковского сектора. Может быть, нормализованная прибыль годовая будет в будущем несколько меньше, чем в этом году, но в целом, я думаю, это очень удачный год", - завил Греф в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24".
Он отметил, что 2022 год был чрезвычайно тяжелым для сектора, поэтому банки в прошлом году создали большое количество резервов и показали рекордно низкую прибыль. При этом в этом году начинается роспуск этих резервов.
"В этом году, в общем, стабилизировалась экономика, банковский сектор ожил, так же как и вся экономика. Но и в банковском секторе также нужно учитывать фактор того, что сделки, которые были под риском в прошлом году, были избыточно зарезервированы, часть из низ них в этом году все-таки удаётся реализовать, и резервы распускаются", - указал он.
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