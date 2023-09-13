https://ria.ru/20230913/asfalt-1896085142.html

Более 230 тысяч квадратных метров асфальта заменили на Ленинградском шоссе

Более 230 тысяч квадратных метров асфальта заменили на Ленинградском шоссе - РИА Новости, 13.09.2023

Более 230 тысяч квадратных метров асфальта заменили на Ленинградском шоссе

Специалисты комплекса городского хозяйства заменили асфальтобетонное покрытие на участке Ленинградского шоссе от 2-го Ленинградского путепровода до Прибрежного... РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T13:06

2023-09-13T13:06

2023-09-13T13:06

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комплекс городского хозяйства москвы

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства заменили асфальтобетонное покрытие на участке Ленинградского шоссе от 2-го Ленинградского путепровода до Прибрежного проезда, всего удалось обновить более 230 тысяч квадратных метров асфальта, сообщили на сайте мэра и правительства Москвы. "Специалисты комплекса городского хозяйства заменили асфальтобетонное покрытие на участке Ленинградского шоссе от 2-го Ленинградского путепровода до Прибрежного проезда. В ходе работ обновили более 230 тысяч квадратных метров асфальта. Для этого задействовали 179 сотрудников и 134 единицы специализированной техники", - сказано в материале. Отмечается, что ремонт был необходим из-за образования колейности, которая может негативно сказаться на безопасности дорожного движения, помимо этого, истек гарантийный срок службы полотна. Последний раз асфальт на этом участке меняли в 2019 году. "Работы проводились в ночное время с частичным ограничением движения, чтобы обеспечить комфорт и безопасность автомобилистов. В ближайшее время специалисты нанесут дорожную разметку", - добавили в материале.

https://ria.ru/20230911/asfalt-1895645921.html

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Алёна Пава

ленинградское шоссе, общество, городское хозяйство москвы, москва, комплекс городского хозяйства москвы