https://ria.ru/20230913/asfalt-1896085142.html
Более 230 тысяч квадратных метров асфальта заменили на Ленинградском шоссе
Более 230 тысяч квадратных метров асфальта заменили на Ленинградском шоссе - РИА Новости, 13.09.2023
Более 230 тысяч квадратных метров асфальта заменили на Ленинградском шоссе
Специалисты комплекса городского хозяйства заменили асфальтобетонное покрытие на участке Ленинградского шоссе от 2-го Ленинградского путепровода до Прибрежного... РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T13:06
2023-09-13T13:06
2023-09-13T13:06
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства заменили асфальтобетонное покрытие на участке Ленинградского шоссе от 2-го Ленинградского путепровода до Прибрежного проезда, всего удалось обновить более 230 тысяч квадратных метров асфальта, сообщили на сайте мэра и правительства Москвы. "Специалисты комплекса городского хозяйства заменили асфальтобетонное покрытие на участке Ленинградского шоссе от 2-го Ленинградского путепровода до Прибрежного проезда. В ходе работ обновили более 230 тысяч квадратных метров асфальта. Для этого задействовали 179 сотрудников и 134 единицы специализированной техники", - сказано в материале. Отмечается, что ремонт был необходим из-за образования колейности, которая может негативно сказаться на безопасности дорожного движения, помимо этого, истек гарантийный срок службы полотна. Последний раз асфальт на этом участке меняли в 2019 году. "Работы проводились в ночное время с частичным ограничением движения, чтобы обеспечить комфорт и безопасность автомобилистов. В ближайшее время специалисты нанесут дорожную разметку", - добавили в материале.
https://ria.ru/20230911/asfalt-1895645921.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ленинградское шоссе, общество, городское хозяйство москвы, москва, комплекс городского хозяйства москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Ленинградское шоссе, Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва, Комплекс городского хозяйства Москвы
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства заменили асфальтобетонное покрытие на участке Ленинградского шоссе от 2-го Ленинградского путепровода до Прибрежного проезда, всего удалось обновить более 230 тысяч квадратных метров асфальта, сообщили на сайте мэра и правительства Москвы.
"Специалисты комплекса городского хозяйства заменили асфальтобетонное покрытие на участке Ленинградского шоссе
от 2-го Ленинградского путепровода до Прибрежного проезда. В ходе работ обновили более 230 тысяч квадратных метров асфальта. Для этого задействовали 179 сотрудников и 134 единицы специализированной техники", - сказано в материале.
Отмечается, что ремонт был необходим из-за образования колейности, которая может негативно сказаться на безопасности дорожного движения, помимо этого, истек гарантийный срок службы полотна. Последний раз асфальт на этом участке меняли в 2019 году.
"Работы проводились в ночное время с частичным ограничением движения, чтобы обеспечить комфорт и безопасность автомобилистов. В ближайшее время специалисты нанесут дорожную разметку", - добавили в материале.
Специалисты обновили асфальт на Воробьевской набережной в Москве