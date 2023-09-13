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Минобороны Армении сообщило о гибели военного - РИА Новости, 13.09.2023
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06:28 13.09.2023 (обновлено: 06:29 13.09.2023)
https://ria.ru/20230913/armeniya-1895999094.html
Минобороны Армении сообщило о гибели военного
Минобороны Армении сообщило о гибели военного - РИА Новости, 13.09.2023
Минобороны Армении сообщило о гибели военного
Министерство обороны Армении сообщило о гибели военнослужащего в результате огнестрельного ранения. РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T06:28
2023-09-13T06:29
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ЕРЕВАН, 13 сен - РИА Новости. Министерство обороны Армении сообщило о гибели военнослужащего в результате огнестрельного ранения. Отмечается, что инцидент произошел во вторник вечером. "Двенадцатого сентября, примерно в 19.50 (18.50 мск), от огнестрельного ранения скончался военнослужащий одной из воинских частей министерства обороны Алекс Аванесян", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. В пресс-службе минобороны заявили, что для выяснения обстоятельств происшествия ведется следствие.
https://ria.ru/20230902/obstrel-1893869499.html
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в мире, армения
В мире, Армения
Минобороны Армении сообщило о гибели военного

Минобороны Армении сообщило о гибели военного из-за огнестрельного ранения

© Фото : Аппарат Президента Республики АрменияАрмянские военнослужащие
Армянские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
© Фото : Аппарат Президента Республики Армения
Армянские военнослужащие. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 13 сен - РИА Новости. Министерство обороны Армении сообщило о гибели военнослужащего в результате огнестрельного ранения.
Отмечается, что инцидент произошел во вторник вечером.
"Двенадцатого сентября, примерно в 19.50 (18.50 мск), от огнестрельного ранения скончался военнослужащий одной из воинских частей министерства обороны Алекс Аванесян", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
В пресс-службе минобороны заявили, что для выяснения обстоятельств происшествия ведется следствие.
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