https://ria.ru/20230913/armeniya-1895999094.html
Минобороны Армении сообщило о гибели военного
Минобороны Армении сообщило о гибели военного - РИА Новости, 13.09.2023
Минобороны Армении сообщило о гибели военного
Министерство обороны Армении сообщило о гибели военнослужащего в результате огнестрельного ранения. РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T06:28
2023-09-13T06:28
2023-09-13T06:29
в мире
армения
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ЕРЕВАН, 13 сен - РИА Новости. Министерство обороны Армении сообщило о гибели военнослужащего в результате огнестрельного ранения. Отмечается, что инцидент произошел во вторник вечером. "Двенадцатого сентября, примерно в 19.50 (18.50 мск), от огнестрельного ранения скончался военнослужащий одной из воинских частей министерства обороны Алекс Аванесян", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. В пресс-службе минобороны заявили, что для выяснения обстоятельств происшествия ведется следствие.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, армения
Минобороны Армении сообщило о гибели военного
Минобороны Армении сообщило о гибели военного из-за огнестрельного ранения
ЕРЕВАН, 13 сен - РИА Новости.
Министерство обороны Армении сообщило
о гибели военнослужащего в результате огнестрельного ранения.
Отмечается, что инцидент произошел во вторник вечером.
"Двенадцатого сентября, примерно в 19.50 (18.50 мск), от огнестрельного ранения скончался военнослужащий одной из воинских частей министерства обороны Алекс Аванесян", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
В пресс-службе минобороны заявили, что для выяснения обстоятельств происшествия ведется следствие.
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