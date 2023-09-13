https://ria.ru/20230913/armeniya-1895999094.html

Минобороны Армении сообщило о гибели военного

Минобороны Армении сообщило о гибели военного - РИА Новости, 13.09.2023

Минобороны Армении сообщило о гибели военного

Министерство обороны Армении сообщило о гибели военнослужащего в результате огнестрельного ранения. РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T06:28

2023-09-13T06:28

2023-09-13T06:29

в мире

армения

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ЕРЕВАН, 13 сен - РИА Новости. Министерство обороны Армении сообщило о гибели военнослужащего в результате огнестрельного ранения. Отмечается, что инцидент произошел во вторник вечером. "Двенадцатого сентября, примерно в 19.50 (18.50 мск), от огнестрельного ранения скончался военнослужащий одной из воинских частей министерства обороны Алекс Аванесян", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. В пресс-службе минобороны заявили, что для выяснения обстоятельств происшествия ведется следствие.

https://ria.ru/20230902/obstrel-1893869499.html

армения

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, армения