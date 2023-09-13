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"Ты уже не нужен". В США отреагировали на новую жалобу Зеленского - РИА Новости, 13.09.2023
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02:00 13.09.2023
https://ria.ru/20230913/ambitsii-1895986611.html
"Ты уже не нужен". В США отреагировали на новую жалобу Зеленского
"Ты уже не нужен". В США отреагировали на новую жалобу Зеленского - РИА Новости, 13.09.2023
"Ты уже не нужен". В США отреагировали на новую жалобу Зеленского
Читатели американской Breitbart негативно оценили высказывания Владимира Зеленского о том, что "Украина слишком долго ждала западное вооружение, что повлияло на РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T02:00
2023-09-13T02:00
в мире
россия
украина
вашингтон (штат)
сергей лавров
владимир зеленский
нато
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Читатели американской Breitbart негативно оценили высказывания Владимира Зеленского о том, что "Украина слишком долго ждала западное вооружение, что повлияло на провал контрнаступления"."Никакое оружие против России не поможет. Заключите поскорее мир — хотя бы спасете побольше украинской молодежи", — написал ex spook."Мне начинает казаться, что он спятил окончательно. Это если предположить, что изначально у него были все дома", — пошутил Nate."Никто тебе ничего не должен, Зеленский, — ни оружия, ни денег. Может, пора уже попытаться найти общий язык с огромным соседом?" — предложил Eff Tupp."Ну, это же опосредованная война. Уверен, Вашингтон посулил ему всякого. Они всегда так делают, а потом, когда ты уже не нужен, от тебя избавляются", — отметил CensoredNoLefty."Интересно, а бункер, как у Рейха, Байден ему выстроит?" — съязвил Dan Stansbury.Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, США и НАТО напрямую участвуют в этом противостоянии не только поставками оружия, но и подготовкой кадров.Полный текст статьи и другие комментарии читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20230912/vsu-1895846977.html
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украина
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в мире, россия, украина, вашингтон (штат), сергей лавров, владимир зеленский, нато
В мире, Россия, Украина, Вашингтон (штат), Сергей Лавров, Владимир Зеленский, НАТО

"Ты уже не нужен". В США отреагировали на новую жалобу Зеленского

© AP Photo / Yves HermanВладимир Зеленский на саммите НАТО в Вильнюсе
Владимир Зеленский на саммите НАТО в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
© AP Photo / Yves Herman
Владимир Зеленский на саммите НАТО в Вильнюсе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Читатели американской Breitbart негативно оценили высказывания Владимира Зеленского о том, что "Украина слишком долго ждала западное вооружение, что повлияло на провал контрнаступления".
«
"Никакое оружие против России не поможет. Заключите поскорее мир — хотя бы спасете побольше украинской молодежи", — написал ex spook.
"Мне начинает казаться, что он спятил окончательно. Это если предположить, что изначально у него были все дома", — пошутил Nate.
"Никто тебе ничего не должен, Зеленский, — ни оружия, ни денег. Может, пора уже попытаться найти общий язык с огромным соседом?" — предложил Eff Tupp.
«
"Ну, это же опосредованная война. Уверен, Вашингтон посулил ему всякого. Они всегда так делают, а потом, когда ты уже не нужен, от тебя избавляются", — отметил CensoredNoLefty.
"Интересно, а бункер, как у Рейха, Байден ему выстроит?" — съязвил Dan Stansbury.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
По всей линии фронта. Зеленскому доложили шокирующие новости о маневре ВСУ
Вчера, 14:45
Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, США и НАТО напрямую участвуют в этом противостоянии не только поставками оружия, но и подготовкой кадров.
Полный текст статьи и другие комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
Нет другого выбора. Экс-агент ЦРУ предсказал следующий шаг Зеленского
Вчера, 03:15
 
В миреРоссияУкраинаВашингтон (штат)Сергей ЛавровВладимир ЗеленскийНАТО
 
 
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