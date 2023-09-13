https://ria.ru/20230913/ambitsii-1895986611.html

"Ты уже не нужен". В США отреагировали на новую жалобу Зеленского

"Ты уже не нужен". В США отреагировали на новую жалобу Зеленского - РИА Новости, 13.09.2023

"Ты уже не нужен". В США отреагировали на новую жалобу Зеленского

Читатели американской Breitbart негативно оценили высказывания Владимира Зеленского о том, что "Украина слишком долго ждала западное вооружение, что повлияло на РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T02:00

2023-09-13T02:00

2023-09-13T02:00

в мире

россия

украина

вашингтон (штат)

сергей лавров

владимир зеленский

нато

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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Читатели американской Breitbart негативно оценили высказывания Владимира Зеленского о том, что "Украина слишком долго ждала западное вооружение, что повлияло на провал контрнаступления"."Никакое оружие против России не поможет. Заключите поскорее мир — хотя бы спасете побольше украинской молодежи", — написал ex spook."Мне начинает казаться, что он спятил окончательно. Это если предположить, что изначально у него были все дома", — пошутил Nate."Никто тебе ничего не должен, Зеленский, — ни оружия, ни денег. Может, пора уже попытаться найти общий язык с огромным соседом?" — предложил Eff Tupp."Ну, это же опосредованная война. Уверен, Вашингтон посулил ему всякого. Они всегда так делают, а потом, когда ты уже не нужен, от тебя избавляются", — отметил CensoredNoLefty."Интересно, а бункер, как у Рейха, Байден ему выстроит?" — съязвил Dan Stansbury.Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, США и НАТО напрямую участвуют в этом противостоянии не только поставками оружия, но и подготовкой кадров.Полный текст статьи и другие комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230912/vsu-1895846977.html

https://ria.ru/20230912/shag-1895706619.html

россия

украина

вашингтон (штат)

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в мире, россия, украина, вашингтон (штат), сергей лавров, владимир зеленский, нато