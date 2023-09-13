https://ria.ru/20230913/adygeya-1896177202.html

Лучшие ДК Адыгеи помогут менее успешным вовлечь людей в творчество

Лучшие ДК Адыгеи помогут менее успешным вовлечь людей в творчество - РИА Новости, 13.09.2023

Лучшие ДК Адыгеи помогут менее успешным вовлечь людей в творчество

Власти Адыгеи передадут менее успешные дома культуры под шефство лучшим ДК, чтобы увеличить охват населения, вовлеченного в занятия творчеством, сообщает... РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T17:55

2023-09-13T17:55

2023-09-13T17:55

республика адыгея

мурат кумпилов

культура

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151102/88/1511028867_0:98:1795:1108_1920x0_80_0_0_fe478e92bf67bd81972c026a6816a73d.jpg

МАЙКОП, 13 сен - РИА Новости. Власти Адыгеи передадут менее успешные дома культуры под шефство лучшим ДК, чтобы увеличить охват населения, вовлеченного в занятия творчеством, сообщает пресс-служба республиканского правительства. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов заявил, что в Год педагога и наставника перед культурно-досуговыми учреждениями поставлена цель стать центрами притяжения населения. Решение об этом принял Совет по культуре и искусству при главе республики, говорится в сообщении. "Наиболее успешные дома культуры возьмут шефство над менее успешными домами культуры и поделятся опытом", - отмечает пресс-служба со ссылкой на минкультуры Адыгеи, которое занимается методическим обеспечением этого процесса. Уточняется, что сейчас муниципалитеты определяют наставников у себя на местах, для которых предусмотрят меры поощрения. До конца апреля следующего года в Адыгее пройдет закрытый подготовительный этап к выводу подшефных домов культуры на качественно новый уровень. А с мая во всех ДК будут еженедельно проводиться мероприятия, освещаемые СМИ, по вовлечению населения в занятия творчеством через участие в концертах, творческие встречи, уроки, занятия в кружках. "К концу 2024 года охват населения занятиями творчеством и культурными мероприятиями в подшефных домах культуры планируется увеличить на 1,5% по сравнению с 2022 годом, и тогда охват составит шесть процентов", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230817/adygeya-1890660156.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

мурат кумпилов, культура