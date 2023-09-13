https://ria.ru/20230913/adygeya-1896177202.html
Лучшие ДК Адыгеи помогут менее успешным вовлечь людей в творчество
Лучшие ДК Адыгеи помогут менее успешным вовлечь людей в творчество - РИА Новости, 13.09.2023
Лучшие ДК Адыгеи помогут менее успешным вовлечь людей в творчество
Власти Адыгеи передадут менее успешные дома культуры под шефство лучшим ДК, чтобы увеличить охват населения, вовлеченного в занятия творчеством, сообщает... РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T17:55
2023-09-13T17:55
2023-09-13T17:55
республика адыгея
мурат кумпилов
культура
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МАЙКОП, 13 сен - РИА Новости. Власти Адыгеи передадут менее успешные дома культуры под шефство лучшим ДК, чтобы увеличить охват населения, вовлеченного в занятия творчеством, сообщает пресс-служба республиканского правительства. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов заявил, что в Год педагога и наставника перед культурно-досуговыми учреждениями поставлена цель стать центрами притяжения населения. Решение об этом принял Совет по культуре и искусству при главе республики, говорится в сообщении. "Наиболее успешные дома культуры возьмут шефство над менее успешными домами культуры и поделятся опытом", - отмечает пресс-служба со ссылкой на минкультуры Адыгеи, которое занимается методическим обеспечением этого процесса. Уточняется, что сейчас муниципалитеты определяют наставников у себя на местах, для которых предусмотрят меры поощрения. До конца апреля следующего года в Адыгее пройдет закрытый подготовительный этап к выводу подшефных домов культуры на качественно новый уровень. А с мая во всех ДК будут еженедельно проводиться мероприятия, освещаемые СМИ, по вовлечению населения в занятия творчеством через участие в концертах, творческие встречи, уроки, занятия в кружках. "К концу 2024 года охват населения занятиями творчеством и культурными мероприятиями в подшефных домах культуры планируется увеличить на 1,5% по сравнению с 2022 годом, и тогда охват составит шесть процентов", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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мурат кумпилов, культура
Республика Адыгея, Мурат Кумпилов, Культура
МАЙКОП, 13 сен - РИА Новости. Власти Адыгеи передадут менее успешные дома культуры под шефство лучшим ДК, чтобы увеличить охват населения, вовлеченного в занятия творчеством, сообщает пресс-служба республиканского правительства.
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов
заявил, что в Год педагога и наставника перед культурно-досуговыми учреждениями поставлена цель стать центрами притяжения населения. Решение об этом принял Совет по культуре и искусству при главе республики, говорится в сообщении.
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"Наиболее успешные дома культуры возьмут шефство над менее успешными домами культуры и поделятся опытом", - отмечает пресс-служба со ссылкой на минкультуры Адыгеи, которое занимается методическим обеспечением этого процесса. Уточняется, что сейчас муниципалитеты определяют наставников у себя на местах, для которых предусмотрят меры поощрения.
До конца апреля следующего года в Адыгее пройдет закрытый подготовительный этап к выводу подшефных домов культуры на качественно новый уровень. А с мая во всех ДК будут еженедельно проводиться мероприятия, освещаемые СМИ, по вовлечению населения в занятия творчеством через участие в концертах, творческие встречи, уроки, занятия в кружках.
«
"К концу 2024 года охват населения занятиями творчеством и культурными мероприятиями в подшефных домах культуры планируется увеличить на 1,5% по сравнению с 2022 годом, и тогда охват составит шесть процентов", - говорится в сообщении.