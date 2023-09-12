https://ria.ru/20230912/zemletryasenie-1895837563.html
У побережья Филиппин произошло землетрясение магнитудой 6,6
У побережья Филиппин произошло землетрясение магнитудой 6,6 - РИА Новости, 12.09.2023
У побережья Филиппин произошло землетрясение магнитудой 6,6
Землетрясение магнитудой 6,6 произошло у берегов Филиппин, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T14:14
2023-09-12T14:14
2023-09-12T14:21
филиппины
в мире
европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588542484_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_33bd9068eb8a9308d13175faf1d59f58.jpg
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,6 произошло у берегов Филиппин, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).Землетрясение произошло в 11.03 по времени UTC (14.03 мск) примерно в 137 километрах к северо-востоку от города Лаоаг. Очаг залегал на глубине 31 километр.Информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала.
https://ria.ru/20230206/zemletryaseniya-1849953358.html
филиппины
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588542484_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_85abb70d2f6c29a4e19496f8fc2e06fd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
филиппины, в мире, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
Филиппины, В мире, Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC)
У побережья Филиппин произошло землетрясение магнитудой 6,6
EMSC: у побережья Филиппин произошло землетрясение магнитудой 6,6