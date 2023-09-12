https://ria.ru/20230912/zemletryasenie-1895837563.html

У побережья Филиппин произошло землетрясение магнитудой 6,6

У побережья Филиппин произошло землетрясение магнитудой 6,6 - РИА Новости, 12.09.2023

У побережья Филиппин произошло землетрясение магнитудой 6,6

Землетрясение магнитудой 6,6 произошло у берегов Филиппин, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T14:14

2023-09-12T14:14

2023-09-12T14:21

филиппины

в мире

европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588542484_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_33bd9068eb8a9308d13175faf1d59f58.jpg

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,6 произошло у берегов Филиппин, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).Землетрясение произошло в 11.03 по времени UTC (14.03 мск) примерно в 137 километрах к северо-востоку от города Лаоаг. Очаг залегал на глубине 31 километр.Информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала.

https://ria.ru/20230206/zemletryaseniya-1849953358.html

филиппины

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

филиппины, в мире, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)