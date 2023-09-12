https://ria.ru/20230912/zelenskiy-1895700097.html
"Ему нравится". Слова Зеленского о Бербок шокировали пользователей Сети
"Ему нравится". Слова Зеленского о Бербок шокировали пользователей Сети - РИА Новости, 12.09.2023
"Ему нравится". Слова Зеленского о Бербок шокировали пользователей Сети
Пользователи соцсети X раскритиковали слова Владимира Зеленского о встрече с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок и поставках нового оружия... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T00:52
2023-09-12T00:52
2023-09-12T10:05
в мире
украина
германия
анналена бербок
владимир зеленский
вооруженные силы украины
нато
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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Пользователи соцсети X раскритиковали слова Владимира Зеленского о встрече с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок и поставках нового оружия Украине."Этому парню, похоже, нравится, когда убивают украинцев", — написал Conbor."Ты очень хорошо знаешь, что нет никакого способа выиграть этот конфликт! Во-первых, Запад не хочет, чтобы вы победили, только умирали, ослабляя Россию! Скоро наступит твой конец", — заявил MiglenaAlexand1."Брось все, ты проиграл. Спаси то, что еще осталось от Украины, пока еще можешь", — посоветовал AlrightMyLovely."До последнего украинца", — возмутился LXXX1X."Братан, ты уже проиграл", — добавил AQTrollHunter.Накануне Бербок приехала в Киев с необъявленным визитом. Зеленский рассказал главе МИД ФРГ о потребностях ВСУ, необходимости усилить украинскую систему ПВО и отметил важность дополнительных поставок артиллерии.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров. Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
https://ria.ru/20230911/ukraina-1895687212.html
https://ria.ru/20230911/pomosch-1895654108.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, германия, анналена бербок, владимир зеленский, вооруженные силы украины, нато
В мире, Украина, Германия, Анналена Бербок, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, НАТО