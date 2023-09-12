https://ria.ru/20230912/zelenskiy-1895700097.html

"Ему нравится". Слова Зеленского о Бербок шокировали пользователей Сети

"Ему нравится". Слова Зеленского о Бербок шокировали пользователей Сети - РИА Новости, 12.09.2023

"Ему нравится". Слова Зеленского о Бербок шокировали пользователей Сети

Пользователи соцсети X раскритиковали слова Владимира Зеленского о встрече с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок и поставках нового оружия... РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T00:52

2023-09-12T00:52

2023-09-12T10:05

в мире

украина

германия

анналена бербок

владимир зеленский

вооруженные силы украины

нато

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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Пользователи соцсети X раскритиковали слова Владимира Зеленского о встрече с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок и поставках нового оружия Украине."Этому парню, похоже, нравится, когда убивают украинцев", — написал Conbor."Ты очень хорошо знаешь, что нет никакого способа выиграть этот конфликт! Во-первых, Запад не хочет, чтобы вы победили, только умирали, ослабляя Россию! Скоро наступит твой конец", — заявил MiglenaAlexand1."Брось все, ты проиграл. Спаси то, что еще осталось от Украины, пока еще можешь", — посоветовал AlrightMyLovely."До последнего украинца", — возмутился LXXX1X."Братан, ты уже проиграл", — добавил AQTrollHunter.Накануне Бербок приехала в Киев с необъявленным визитом. Зеленский рассказал главе МИД ФРГ о потребностях ВСУ, необходимости усилить украинскую систему ПВО и отметил важность дополнительных поставок артиллерии.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров. Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.

https://ria.ru/20230911/ukraina-1895687212.html

https://ria.ru/20230911/pomosch-1895654108.html

украина

германия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина, германия, анналена бербок, владимир зеленский, вооруженные силы украины, нато