https://ria.ru/20230912/zaes-1895729439.html
Киев оказывает давление на персонал ЗАЭС, заявил Лихачев
Киев оказывает давление на персонал ЗАЭС, заявил Лихачев - РИА Новости, 12.09.2023
Киев оказывает давление на персонал ЗАЭС, заявил Лихачев
Киев действует демонстративно, пытаясь запугать жителей города Энергодара и персонал Запорожской АЭС, заявил генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев. РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T08:13
2023-09-12T08:13
2023-09-12T08:28
киев
энергодар
алексей лихачев
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
запорожская аэс
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ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Киев действует демонстративно, пытаясь запугать жителей города Энергодара и персонал Запорожской АЭС, заявил генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев.Киев в понедельник нанес удар беспилотниками по Энергодару, из 6 БПЛА два были сбиты на подлете к городу, но четыре беспилотника попали в разные цели в городе, сообщил Лихачев журналистам во вторник на полях Восточного экономического форума."Продолжает нарушаться один из основных принципов безопасности, связанный с нормальной жизнедеятельностью города-спутника. Это значит давление на персонал станции", - констатировал глава "Росатома"."К сожалению, не прекращаются демонстративные действия киевских властей, направленные на дальнейшее запугивание жителей города и работников станции", - добавил он.Лихачев напомнил, что в целях безопасности сокращен персонал, работающий на ЗАЭС. "Оставлено минимальное количество людей, которые обеспечивают жизнедеятельность Запорожской атомной станции", - отметил глава "Росатома".Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
киев, энергодар, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", запорожская аэс
Киев, Энергодар, Алексей Лихачев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Запорожская АЭС
Киев оказывает давление на персонал ЗАЭС, заявил Лихачев
Лихачев: Киев демонстративно пытается запугать Энергодар и персонал ЗАЭС
ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Киев действует демонстративно, пытаясь запугать жителей города Энергодара и персонал Запорожской АЭС, заявил генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев.
Киев в понедельник нанес удар беспилотниками по Энергодару, из 6 БПЛА два были сбиты на подлете к городу, но четыре беспилотника попали в разные цели в городе, сообщил Лихачев журналистам во вторник на полях Восточного экономического форума.
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"Продолжает нарушаться один из основных принципов безопасности, связанный с нормальной жизнедеятельностью города-спутника. Это значит давление на персонал станции", - констатировал глава "Росатома".
"К сожалению, не прекращаются демонстративные действия киевских властей, направленные на дальнейшее запугивание жителей города и работников станции", - добавил он.
Лихачев напомнил, что в целях безопасности сокращен персонал, работающий на ЗАЭС. "Оставлено минимальное количество людей, которые обеспечивают жизнедеятельность Запорожской атомной станции", - отметил глава "Росатома".
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра
рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе
– на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ
. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу
говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
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