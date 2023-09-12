https://ria.ru/20230912/yazyk-1895760006.html

Киев проведет переговоры с Венгрией о языковых правах меньшинств, пишут СМИ

Киев проведет переговоры с Венгрией о языковых правах меньшинств, пишут СМИ - РИА Новости, 12.09.2023

Киев проведет переговоры с Венгрией о языковых правах меньшинств, пишут СМИ

Украинские власти на этой неделе начнут переговоры с Венгрией и Румынией по вопросу проведения реформы законодательной базы относительно изучения языков... РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T10:22

2023-09-12T10:22

2023-09-12T10:41

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Украинские власти на этой неделе начнут переговоры с Венгрией и Румынией по вопросу проведения реформы законодательной базы относительно изучения языков национальных меньшинств в школах страны для начала переговоров о вступлении в Евросоюз, пишет газета Financial Times со ссылкой на вице-премьера Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольгу Стефанишину.Ранее Еврокомиссия в рекомендациях предоставить Украине статус кандидата в ЕС поставила условие, в рамках которого предстоит выполнить семь требований, чтобы не лишиться статуса. Украинскому правительству нужно завершить реформу законодательной базы относительно национальных меньшинств, провести судебную реформу, продолжить борьбу с коррупцией."Украинские чиновники на этой неделе начнут двусторонние переговоры с Венгрией и Румынией, чтобы попытаться выработать соглашение о соотношении обучения на украинском языке и языках национальных меньшинств в средних школах", - говорится в сообщении.Стефанишина в интервью Financial Times заявила, что Киев готов внести поправки в законодательство о национальных меньшинствах. "Мы будем вносить изменения в законодательство о национальных меньшинствах и при необходимости можем внести дополнительные поправки (в закон), но сначала нужно провести (двусторонние) переговоры", - сказала она.При этом вице-премьер отметила, что представителей этнических меньшинств на Украине необходимо "в достаточных количествах" обучать украинскому языку , чтобы они могли получить дальнейшее образование и устроиться на работу за пределами территорий проживания национальных меньшинств.Как отмечает газета, Киев и Брюссель опасаются, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не заинтересован в разрешении вопроса об изучении языков национальных меньшинств в школах и будет использовать его в качестве предлога для препятствия началу переговоров о вступлении Украины в ЕС, запланированных на декабрь.О правах русскоязычных в материале ничего не говорится. После госпереворота на Украине власти страны начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией и русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.После начала спецоперации РФ ситуация с ущемлением прав русскоязычных граждан на Украине ухудшилась. Например, депутат Рады Наталья Пипа в июне подала заявление в полицию из-за молодого человека, который пел песни советского рок-музыканта Виктора Цоя во Львове.Ранее глава Европарламента Роберта Метсола заявила, что поддерживает, чтобы начало переговоров о членстве Украины в Евросоюзе состоялось в середине декабря этого года.Глава МИД Венгрии Петер Сийярто ранее назвал пропагандой заявления украинских властей о том, что ограничение образования на венгерском языке в Закарпатье отложено на год, и заявил, что Будапешт не поддержит евроинтеграцию Украины, пока Киев не начнет соблюдать европейские требования относительно положения нацменьшинств.Ранее Сийярто заявил, что в рамках нового закона об образовании на Украине с сентября 2023 года собираются ликвидировать все 99 школ венгерского меньшинства, количество предметов, преподаваемых на национальных языках, будет ограничено до 20% после четвертого класса, выпускные и вступительные экзамены нельзя будет сдавать на венгерском. В конце мая украинский депутат Алексей Гончаренко заявил, что Верховная рада Украины отсрочила до 1 сентября 2024 года переход школ, где преподавание осуществляется на одном из языков Европейского союза, на обучение на украинском языке. Сийярто также заявлял, что многие украинские государственные учреждения готовы платить закарпатским венграм по 850 долларов в год, чтобы те отправляли детей в украиноязычные классы, Будапешт считает такой шаг неприемлемым.Ранее украинский языковой омбудсмен Тарас Креминь заявил, что в школах Закарпатской области Украины, где проживают множество венгров, выявили проблемы в организации обучения на украинском языке. По сообщениям местных СМИ, с общественных учреждений города Мукачево и местных сел были сняты венгерские флаги, а несколько руководителей венгерских учреждений, близких к Обществу венгерской культуры Закарпатья, были уволены. Госсекретарь МИД Венгрии по двусторонним отношениям Тамаш Менцер назвал неприемлемым притеснение венгерского национального меньшинства в украинском Закарпатье.Президент Венгрии Каталин Новак сообщила, что высказала в письме Владимиру Зеленскому замечания по поводу закона о нацменьшинствах, касающиеся положения венгров в Закарпатье, однако тот не отреагировал.Напряженность в отношениях Украины и Венгрии возникла на фоне дискуссий об украинском законе об образовании, существенно сокращающем возможность обучения на языках нацменьшинств. Закон вступил в силу 28 сентября 2017 года и должен был вводиться в действие поэтапно до конца 2020 года. Сийярто заявлял, что Венгрия продолжит блокировать проведение министерского заседания комиссии Украина-НАТО, потому что не было прогресса в решении вопросов, которые беспокоят Будапешт.

https://ria.ru/20230905/paksh-1894293346.html

https://ria.ru/20230911/orban-1895669183.html

https://ria.ru/20230901/territorii-1893669343.html

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Екатерина Зайцева

в мире, украина, венгрия, киев, петер сийярто, ольга стефанишина, виктор орбан, евросоюз, еврокомиссия, европарламент