https://ria.ru/20230912/yakutiya-1895715302.html

Якутия получила заключение на стоимость Ленского моста

Якутия получила заключение на стоимость Ленского моста - РИА Новости, 12.09.2023

Якутия получила заключение на стоимость Ленского моста

Якутия получила положительное заключение Главгосэкспертизы на стоимость Ленского моста, которая составит не более 130 миллиардов рублей, сообщил глава Якутии... РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T05:33

2023-09-12T05:33

2023-09-12T05:33

экономика

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иркутская область

россия

айсен николаев

марат хуснуллин

владимир путин

главгосэкспертиза

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ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Якутия получила положительное заключение Главгосэкспертизы на стоимость Ленского моста, которая составит не более 130 миллиардов рублей, сообщил глава Якутии Айсен Николаев в интервью РИА Новости на полях Восточного экономического форума. Николаев отметил, что основной конструктив моста через реку Лена в настоящее время был бы уже построен, если бы решение о финансировании его стоимости было принято после первого поручения президента страны в 2019 году. "Но в принципе, благодаря тому, что Ленским мостом занимается лично вице-премьер Марат Хуснуллин, мы провели большую работу по улучшению конструктива моста. И сегодня я могу сказать, что у нас получено положительное заключение Главгосэкспертизы на стоимость моста, это этап - подъездные пути правого берега и сам мост. На левом берегу работы еще продолжаются, но стоимость там уже понятна - около 7 миллиардов рублей, после изыскания это будет точно известно. А вот сам мост и правая сторона, самые затратные части, с НДС - 122,5 миллиарда рублей. Общая стоимость, в которую мы должны были вписаться - 130 миллиардов рублей", - рассказал он. Глава региона подчеркнул, что Ленский мост нужен всей стране, а не только Якутии. "От его появления зависит развитие Якутии, а также Магаданской области, связи с Иркутской областью. С точки зрения транспортной логистики с выходом на восток, поскольку у нас неразвитая транспортная система, мешает прохождению грузов с запада на восток. И появление этого моста - вопрос российского масштаба. Поэтому по финансированию мы будем дальше работать", - заключил Николаев. Ранее на совещании по развитию дальневосточных городов Николаев заявил, что стоимость Ленского моста составит не более 130 млрд рублей, попросил президента РФ Владимира Путина поручить кабмину определить источники федерального финансирования. Начало строительства моста через реку Лену в Якутии намечено на 2024 год, завершение его сооружения - на 2028 год. Ленский мост в перспективе обеспечит круглосуточным транспортным сообщением более 80% населения Якутии. Его протяженность составит более трех километров. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.

https://realty.ria.ru/20230911/yakutiya-1895503352.html

https://realty.ria.ru/20230911/yakutiya-1895491452.html

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экономика, магаданская область, иркутская область, россия, айсен николаев, марат хуснуллин, владимир путин, главгосэкспертиза, дальневосточный федеральный университет, вэф-2023