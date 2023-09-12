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Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву Запорожье
Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву Запорожье - РИА Новости, 12.09.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву Запорожье
Взрывы прогремели в подконтрольном украинским властям городе Запорожье, сообщает издание "Страна.ua". РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T12:58
2023-09-12T12:58
2023-09-12T12:58
специальная военная операция на украине
запорожье
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украина
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МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. Взрывы прогремели в подконтрольном украинским властям городе Запорожье, сообщает издание "Страна.ua". "Сообщают о взрывах в Запорожье", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале издания. По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, в регионе объявлена воздушная тревога. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
https://ria.ru/20230912/povrezhdenie-1895735637.html
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запорожье, в мире, украина
Специальная военная операция на Украине, Запорожье, В мире, Украина
Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву Запорожье
"Страна.ua": в подконтрольном Киеву Запорожье прогремели взрывы