https://ria.ru/20230912/vzryvy-1895812234.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву Запорожье

Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву Запорожье - РИА Новости, 12.09.2023

Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву Запорожье

Взрывы прогремели в подконтрольном украинским властям городе Запорожье, сообщает издание "Страна.ua". РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T12:58

2023-09-12T12:58

2023-09-12T12:58

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. Взрывы прогремели в подконтрольном украинским властям городе Запорожье, сообщает издание "Страна.ua". "Сообщают о взрывах в Запорожье", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале издания. По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, в регионе объявлена воздушная тревога. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.

https://ria.ru/20230912/povrezhdenie-1895735637.html

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запорожье, в мире, украина