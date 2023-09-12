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Украинские СМИ сообщили о новом взрыве в подконтрольном Киеву Запорожье - РИА Новости, 12.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
19:02 12.09.2023
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Украинские СМИ сообщили о новом взрыве в подконтрольном Киеву Запорожье
Украинские СМИ сообщили о новом взрыве в подконтрольном Киеву Запорожье - РИА Новости, 12.09.2023
Украинские СМИ сообщили о новом взрыве в подконтрольном Киеву Запорожье
Повторные взрывы прогремели в подконтрольном Киеву городе Запорожье на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает украинское издание Klymenko.Time. РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T19:02
2023-09-12T19:02
специальная военная операция на украине
в мире
киев
запорожье
запорожская область
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Повторные взрывы прогремели в подконтрольном Киеву городе Запорожье на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает украинское издание Klymenko.Time. "Повторные взрывы в Запорожье", - пишет издание. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в подконтрольной Киеву части Запорожской области звучит воздушная тревога. Ранее агентство "Укринфнорм" сообщало о взрывах в городе Запорожье. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране
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в мире, киев, запорожье, запорожская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Запорожье, Запорожская область, Вооруженные силы РФ
Украинские СМИ сообщили о новом взрыве в подконтрольном Киеву Запорожье

Klymenko.Time: в подконтрольном Киеву Запорожье прогремели новые взрывы

© Fotolia / O.FarionАвтомобиль спеццслужбы
Автомобиль спеццслужбы - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© Fotolia / O.Farion
Автомобиль спеццслужбы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Повторные взрывы прогремели в подконтрольном Киеву городе Запорожье на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает украинское издание Klymenko.Time.
"Повторные взрывы в Запорожье", - пишет издание.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в подконтрольной Киеву части Запорожской области звучит воздушная тревога.
Ранее агентство "Укринфнорм" сообщало о взрывах в городе Запорожье.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
16:42
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 12.09.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевЗапорожьеЗапорожская областьВооруженные силы РФ
 
 
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