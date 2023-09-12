https://ria.ru/20230912/vzryv-1895947743.html

Украинские СМИ сообщили о новом взрыве в подконтрольном Киеву Запорожье

Украинские СМИ сообщили о новом взрыве в подконтрольном Киеву Запорожье - РИА Новости, 12.09.2023

Украинские СМИ сообщили о новом взрыве в подконтрольном Киеву Запорожье

Повторные взрывы прогремели в подконтрольном Киеву городе Запорожье на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает украинское издание Klymenko.Time. РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T19:02

2023-09-12T19:02

2023-09-12T19:02

специальная военная операция на украине

в мире

киев

запорожье

запорожская область

вооруженные силы рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/139143/51/1391435112_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_1849887a5fe847bdbb215ddd9f9c4a0e.jpg

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Повторные взрывы прогремели в подконтрольном Киеву городе Запорожье на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает украинское издание Klymenko.Time. "Повторные взрывы в Запорожье", - пишет издание. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в подконтрольной Киеву части Запорожской области звучит воздушная тревога. Ранее агентство "Укринфнорм" сообщало о взрывах в городе Запорожье. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране

киев

запорожье

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, киев, запорожье, запорожская область, вооруженные силы рф