https://ria.ru/20230912/vzryv-1895947743.html
Украинские СМИ сообщили о новом взрыве в подконтрольном Киеву Запорожье
Украинские СМИ сообщили о новом взрыве в подконтрольном Киеву Запорожье - РИА Новости, 12.09.2023
Украинские СМИ сообщили о новом взрыве в подконтрольном Киеву Запорожье
Повторные взрывы прогремели в подконтрольном Киеву городе Запорожье на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает украинское издание Klymenko.Time. РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T19:02
2023-09-12T19:02
2023-09-12T19:02
специальная военная операция на украине
в мире
киев
запорожье
запорожская область
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/139143/51/1391435112_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_1849887a5fe847bdbb215ddd9f9c4a0e.jpg
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Повторные взрывы прогремели в подконтрольном Киеву городе Запорожье на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает украинское издание Klymenko.Time. "Повторные взрывы в Запорожье", - пишет издание. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в подконтрольной Киеву части Запорожской области звучит воздушная тревога. Ранее агентство "Укринфнорм" сообщало о взрывах в городе Запорожье. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране
киев
запорожье
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/139143/51/1391435112_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_23c1cf95703c6089f06368047e7490cf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, запорожье, запорожская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Запорожье, Запорожская область, Вооруженные силы РФ
Украинские СМИ сообщили о новом взрыве в подконтрольном Киеву Запорожье
Klymenko.Time: в подконтрольном Киеву Запорожье прогремели новые взрывы