https://ria.ru/20230912/vybory-1895851657.html

Выборы в Самарской области признали состоявшимися

Выборы в Самарской области признали состоявшимися - РИА Новости, 12.09.2023

Выборы в Самарской области признали состоявшимися

Выборы губернатора Самарской области признаны состоявшимися, Дмитрий Азаров избран губернатором региона, сообщил на заседании председатель облизбиркома Вадим... РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T15:01

2023-09-12T15:01

2023-09-12T15:01

политика

самарская область

дмитрий азаров

единый день голосования в россии — 2023

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САМАРА, 12 сен - РИА Новости. Выборы губернатора Самарской области признаны состоявшимися, Дмитрий Азаров избран губернатором региона, сообщил на заседании председатель облизбиркома Вадим Михеев. "Выборы губернатора Самарской области признать состоявшимися и действительными, считать избранным губернатором Самарской области Дмитрия Азарова, за которого проголосовали 1 296 989 человек. Это 83,83% избирателей", - говорится в сообщении. На заседании избирательной комиссии Самарской области отметили, что на выборах губернатора Самарской области явка была на высоком уровне, за три дня проголосовали 1 296 989 человек. Это составило 53,79% от общего числа избирателей. По данным ЦИК РФ, после обработки 100% протоколов действующий губернатор Самарской области Дмитрий Азаров побеждает на выборах главы региона с 83,83% голосов избирателей, Алексей Лескин от КПРФ - 6,73%, Александр Степанов от ЛДПР - 4,28%, Михаил Маряхин от партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 1,75%, Сергей Пухаев от партии "Новые люди" - 1,74%. Выборы губернатора Самарской области проходили три дня, с 8 по 10 сентября. В регионе работал 1751 избирательный участок. По данным на 1 июля, в Самарской области зарегистрировано 2 397 595 избирателей. Азаров родился 9 августа 1970 года в Куйбышеве, в 1992 году окончил Самарский государственный технический университет, а в 1994 году - Бузулукский финансово-экономический колледж. В сентябре 2017 года Указом президента РФ был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Самарской области. В 2018 года был выбран губернатором региона.

https://ria.ru/20230911/azarov-1895103398.html

https://ria.ru/20230910/vybory-1895336312.html

самарская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, самарская область, дмитрий азаров, единый день голосования в россии — 2023