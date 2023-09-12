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Выборы в Самарской области признали состоявшимися - РИА Новости, 12.09.2023
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15:01 12.09.2023
https://ria.ru/20230912/vybory-1895851657.html
Выборы в Самарской области признали состоявшимися
Выборы в Самарской области признали состоявшимися - РИА Новости, 12.09.2023
Выборы в Самарской области признали состоявшимися
Выборы губернатора Самарской области признаны состоявшимися, Дмитрий Азаров избран губернатором региона, сообщил на заседании председатель облизбиркома Вадим... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T15:01
2023-09-12T15:01
политика
самарская область
дмитрий азаров
единый день голосования в россии — 2023
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САМАРА, 12 сен - РИА Новости. Выборы губернатора Самарской области признаны состоявшимися, Дмитрий Азаров избран губернатором региона, сообщил на заседании председатель облизбиркома Вадим Михеев. "Выборы губернатора Самарской области признать состоявшимися и действительными, считать избранным губернатором Самарской области Дмитрия Азарова, за которого проголосовали 1 296 989 человек. Это 83,83% избирателей", - говорится в сообщении. На заседании избирательной комиссии Самарской области отметили, что на выборах губернатора Самарской области явка была на высоком уровне, за три дня проголосовали 1 296 989 человек. Это составило 53,79% от общего числа избирателей. По данным ЦИК РФ, после обработки 100% протоколов действующий губернатор Самарской области Дмитрий Азаров побеждает на выборах главы региона с 83,83% голосов избирателей, Алексей Лескин от КПРФ - 6,73%, Александр Степанов от ЛДПР - 4,28%, Михаил Маряхин от партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 1,75%, Сергей Пухаев от партии "Новые люди" - 1,74%. Выборы губернатора Самарской области проходили три дня, с 8 по 10 сентября. В регионе работал 1751 избирательный участок. По данным на 1 июля, в Самарской области зарегистрировано 2 397 595 избирателей. Азаров родился 9 августа 1970 года в Куйбышеве, в 1992 году окончил Самарский государственный технический университет, а в 1994 году - Бузулукский финансово-экономический колледж. В сентябре 2017 года Указом президента РФ был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Самарской области. В 2018 года был выбран губернатором региона.
https://ria.ru/20230911/azarov-1895103398.html
https://ria.ru/20230910/vybory-1895336312.html
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политика, самарская область, дмитрий азаров, единый день голосования в россии — 2023
Политика, Самарская область, Дмитрий Азаров, Единый день голосования в России — 2023
Выборы в Самарской области признали состоявшимися

Облизбирком признал выборы губернатора Самарской области состоявшимися

© РИА Новости / Сергей Тарасов | Перейти в медиабанкИзбиратель голосует на выборах губернатора Самарской области на избирательном участке в Самаре
Избиратель голосует на выборах губернатора Самарской области на избирательном участке в Самаре - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© РИА Новости / Сергей Тарасов
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Избиратель голосует на выборах губернатора Самарской области на избирательном участке в Самаре
Читать ria.ru в
САМАРА, 12 сен - РИА Новости. Выборы губернатора Самарской области признаны состоявшимися, Дмитрий Азаров избран губернатором региона, сообщил на заседании председатель облизбиркома Вадим Михеев.
"Выборы губернатора Самарской области признать состоявшимися и действительными, считать избранным губернатором Самарской области Дмитрия Азарова, за которого проголосовали 1 296 989 человек. Это 83,83% избирателей", - говорится в сообщении.
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
Биография Дмитрия Азарова
Вчера, 12:32
На заседании избирательной комиссии Самарской области отметили, что на выборах губернатора Самарской области явка была на высоком уровне, за три дня проголосовали 1 296 989 человек. Это составило 53,79% от общего числа избирателей.
По данным ЦИК РФ, после обработки 100% протоколов действующий губернатор Самарской области Дмитрий Азаров побеждает на выборах главы региона с 83,83% голосов избирателей, Алексей Лескин от КПРФ - 6,73%, Александр Степанов от ЛДПР - 4,28%, Михаил Маряхин от партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 1,75%, Сергей Пухаев от партии "Новые люди" - 1,74%.
Выборы губернатора Самарской области проходили три дня, с 8 по 10 сентября. В регионе работал 1751 избирательный участок. По данным на 1 июля, в Самарской области зарегистрировано 2 397 595 избирателей. Азаров родился 9 августа 1970 года в Куйбышеве, в 1992 году окончил Самарский государственный технический университет, а в 1994 году - Бузулукский финансово-экономический колледж. В сентябре 2017 года Указом президента РФ был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Самарской области. В 2018 года был выбран губернатором региона.
Итоги выборов глав регионов России
Итоги выборов глав регионов России
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ПолитикаСамарская областьДмитрий АзаровЕдиный день голосования в России — 2023
 
 
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