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Избирком признал состоявшимися выборы губернатора Псковской области - РИА Новости, 12.09.2023
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14:40 12.09.2023
https://ria.ru/20230912/vybory-1895845597.html
Избирком признал состоявшимися выборы губернатора Псковской области
Избирком признал состоявшимися выборы губернатора Псковской области - РИА Новости, 12.09.2023
Избирком признал состоявшимися выборы губернатора Псковской области
Выборы губернатора Псковской области члены областной избирательной комиссии признали действительными и состоявшими, за Михаила Ведерникова проголосовали 86,30%... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T14:40
2023-09-12T14:40
единый день голосования в россии — 2023
михаил ведерников
псковская область
политика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 сен – РИА Новости. Выборы губернатора Псковской области члены областной избирательной комиссии признали действительными и состоявшими, за Михаила Ведерникова проголосовали 86,30% избирателей, сообщила пресс-служба ведомства. "Признать выборы губернатора Псковской области состоявшимися и действительными. Считать избранным на должность губернатора Псковской области Ведерникова Михаила Юрьевича, получившего 167 250 голосов избирателей, что составляет 86,30 процента", - говорится в Telegram-канале облизбиркома. За принятие постановления "О результатах выборов губернатора Псковской области" проголосовали все члены комиссии, кроме одного голосовавшего против. Удостоверение избранного губернатора Михаилу Ведерникову вручили на заседании.
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единый день голосования в россии — 2023, михаил ведерников, псковская область, политика
Единый день голосования в России — 2023, Михаил Ведерников, Псковская область, Политика
Избирком признал состоявшимися выборы губернатора Псковской области

Избирком: выборы в Псковской области признаны действительными и состоявшимися

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкИнформационный центр ЦИК России
Информационный центр ЦИК России - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 сен – РИА Новости. Выборы губернатора Псковской области члены областной избирательной комиссии признали действительными и состоявшими, за Михаила Ведерникова проголосовали 86,30% избирателей, сообщила пресс-служба ведомства.
"Признать выборы губернатора Псковской области состоявшимися и действительными. Считать избранным на должность губернатора Псковской области Ведерникова Михаила Юрьевича, получившего 167 250 голосов избирателей, что составляет 86,30 процента", - говорится в Telegram-канале облизбиркома.
За принятие постановления "О результатах выборов губернатора Псковской области" проголосовали все члены комиссии, кроме одного голосовавшего против.
Удостоверение избранного губернатора Михаилу Ведерникову вручили на заседании.
 
Единый день голосования в России — 2023Михаил ВедерниковПсковская областьПолитика
 
 
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