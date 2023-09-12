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Выборы в этом году состоялись, заявила Матвиенко - РИА Новости, 12.09.2023
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12:39 12.09.2023 (обновлено: 13:27 12.09.2023)
https://ria.ru/20230912/vybory-1895807345.html
Выборы в этом году состоялись, заявила Матвиенко
Выборы в этом году состоялись, заявила Матвиенко - РИА Новости, 12.09.2023
Выборы в этом году состоялись, заявила Матвиенко
Прошедшие региональные выборы состоялись, прошли в соответствии с законом, в самое ближайшее время мы ждем в Совфеде появления сенаторов от заксобраний... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T12:39
2023-09-12T13:27
валентина матвиенко
единый день голосования в россии — 2023
херсонская область
политика
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МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. Прошедшие региональные выборы состоялись, прошли в соответствии с законом, в самое ближайшее время мы ждем в Совфеде появления сенаторов от заксобраний Запорожской и Херсонской областей, написала в своем Telegram-канале спикер СФ Валентина Матвиенко."Выборы-2023 состоялись. Прошли успешно, демократично, в соответствии с законом. В том числе впервые – в новых субъектах Федерации", - написала спикер в своем телеграм-канале."В самое ближайшее время мы ждем появления коллег-сенаторов от законодательных органов Запорожской и Херсонской областей", - добавила она, отметив, что тем самым эти регионы получат полное представительство в верхней палате, согласно Конституции.Матвиенко полагает, что региональные парламенты, которые будут сформированы, не станут затягивать с наделением полномочиями своих сенаторов. "Рассчитываем на их эффективную работу, в том числе, в рамках Совета по интеграции новых регионов, который начнет действовать уже в эту осеннюю сессию", - отметила она.Парламентарий также поблагодарила "поистине героических жителей Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей, для которых это был первый опыт участия в общероссийском избирательном процессе"."Рекордная явка, несмотря на особые, мягко говоря, условия голосования, убедительно показала: Россия приросла, прежде всего, не территориями, а гражданами. Активными, неравнодушными, ответственными. Которые даже под обстрелами и колоссальным информационным давлением Запада не побоялись выразить свою волю", - написала спикер.Матвиенко считает, что результаты голосования в четырех новых регионах "имеют самый высокий уровень легитимности и, бесспорно, еще раз подтверждают сделанный ими ранее исторический выбор – быть частью Российской Федерации". Выбор, имеющий определяющее значение для судьбы всей нашей страны. Для каждого из нас, заключила она.
https://ria.ru/20230911/maduro-1895670680.html
https://ria.ru/20230910/vybory-1895336312.html
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валентина матвиенко, единый день голосования в россии — 2023, херсонская область , политика
Валентина Матвиенко, Единый день голосования в России — 2023, Херсонская область , Политика
Выборы в этом году состоялись, заявила Матвиенко

Матвиенко назвала прошедшие выборы успешными и демократичными

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкПодсчет голосов на выборах в единый день голосования
Подсчет голосов на выборах в единый день голосования - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© РИА Новости / Илья Наймушин
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МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. Прошедшие региональные выборы состоялись, прошли в соответствии с законом, в самое ближайшее время мы ждем в Совфеде появления сенаторов от заксобраний Запорожской и Херсонской областей, написала в своем Telegram-канале спикер СФ Валентина Матвиенко.
"Выборы-2023 состоялись. Прошли успешно, демократично, в соответствии с законом. В том числе впервые – в новых субъектах Федерации", - написала спикер в своем телеграм-канале.
«
"В самое ближайшее время мы ждем появления коллег-сенаторов от законодательных органов Запорожской и Херсонской областей", - добавила она, отметив, что тем самым эти регионы получат полное представительство в верхней палате, согласно Конституции.
Матвиенко полагает, что региональные парламенты, которые будут сформированы, не станут затягивать с наделением полномочиями своих сенаторов. "Рассчитываем на их эффективную работу, в том числе, в рамках Совета по интеграции новых регионов, который начнет действовать уже в эту осеннюю сессию", - отметила она.
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Парламентарий также поблагодарила "поистине героических жителей Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей, для которых это был первый опыт участия в общероссийском избирательном процессе".
"Рекордная явка, несмотря на особые, мягко говоря, условия голосования, убедительно показала: Россия приросла, прежде всего, не территориями, а гражданами. Активными, неравнодушными, ответственными. Которые даже под обстрелами и колоссальным информационным давлением Запада не побоялись выразить свою волю", - написала спикер.
Матвиенко считает, что результаты голосования в четырех новых регионах "имеют самый высокий уровень легитимности и, бесспорно, еще раз подтверждают сделанный ими ранее исторический выбор – быть частью Российской Федерации". Выбор, имеющий определяющее значение для судьбы всей нашей страны. Для каждого из нас, заключила она.
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Валентина МатвиенкоЕдиный день голосования в России — 2023Херсонская областьПолитика
 
 
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