https://ria.ru/20230912/vybory-1895807345.html

Выборы в этом году состоялись, заявила Матвиенко

Выборы в этом году состоялись, заявила Матвиенко - РИА Новости, 12.09.2023

Выборы в этом году состоялись, заявила Матвиенко

Прошедшие региональные выборы состоялись, прошли в соответствии с законом, в самое ближайшее время мы ждем в Совфеде появления сенаторов от заксобраний... РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T12:39

2023-09-12T12:39

2023-09-12T13:27

валентина матвиенко

единый день голосования в россии — 2023

херсонская область

политика

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МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. Прошедшие региональные выборы состоялись, прошли в соответствии с законом, в самое ближайшее время мы ждем в Совфеде появления сенаторов от заксобраний Запорожской и Херсонской областей, написала в своем Telegram-канале спикер СФ Валентина Матвиенко."Выборы-2023 состоялись. Прошли успешно, демократично, в соответствии с законом. В том числе впервые – в новых субъектах Федерации", - написала спикер в своем телеграм-канале."В самое ближайшее время мы ждем появления коллег-сенаторов от законодательных органов Запорожской и Херсонской областей", - добавила она, отметив, что тем самым эти регионы получат полное представительство в верхней палате, согласно Конституции.Матвиенко полагает, что региональные парламенты, которые будут сформированы, не станут затягивать с наделением полномочиями своих сенаторов. "Рассчитываем на их эффективную работу, в том числе, в рамках Совета по интеграции новых регионов, который начнет действовать уже в эту осеннюю сессию", - отметила она.Парламентарий также поблагодарила "поистине героических жителей Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей, для которых это был первый опыт участия в общероссийском избирательном процессе"."Рекордная явка, несмотря на особые, мягко говоря, условия голосования, убедительно показала: Россия приросла, прежде всего, не территориями, а гражданами. Активными, неравнодушными, ответственными. Которые даже под обстрелами и колоссальным информационным давлением Запада не побоялись выразить свою волю", - написала спикер.Матвиенко считает, что результаты голосования в четырех новых регионах "имеют самый высокий уровень легитимности и, бесспорно, еще раз подтверждают сделанный ими ранее исторический выбор – быть частью Российской Федерации". Выбор, имеющий определяющее значение для судьбы всей нашей страны. Для каждого из нас, заключила она.

https://ria.ru/20230911/maduro-1895670680.html

https://ria.ru/20230910/vybory-1895336312.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

валентина матвиенко, единый день голосования в россии — 2023, херсонская область , политика