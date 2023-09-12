https://ria.ru/20230912/vvoz-1895973739.html

Венгрия, Словакия и Болгария введут ограничения на ввоз зерна с Украины

Венгрия, Словакия и Болгария введут ограничения на ввоз зерна с Украины - РИА Новости, 12.09.2023

Венгрия, Словакия и Болгария введут ограничения на ввоз зерна с Украины

Венгрия, Словакия и Болгария хотят ввести ограничения на ввоз украинского зерна на национальном уровне до конца 2023 года, если ЕК не продлит их на... РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T22:15

2023-09-12T22:15

2023-09-12T22:15

венгрия

словакия

болгария

урсула фон дер ляйен

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зерновая сделка

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БУДАПЕШТ, 12 сен - РИА Новости. Венгрия, Словакия и Болгария хотят ввести ограничения на ввоз украинского зерна на национальном уровне до конца 2023 года, если ЕК не продлит их на общеевропейском уровне, заявил министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь после переговоров с коллегами. Ранее во вторник Надь заявил, что Румыния также согласна с Венгрией в необходимости продлить ограничения на импорт украинского зерна. "Если Брюссель не действует, мы на национальном уровне продлим ограничения на импорт украинского зерна", - написал Надь в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) после встречи с болгарским коллегой Кирилом Ватевым. После он встретился со словацким коллегой Йозефом Бирешом и сообщил, что Братислава также согласна с необходимостью продлить запрет. В конце марта премьер-министры ряда стран ЕС обратились к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерна с Украины. В письме премьер-министров Польши, Венгрии, Румынии, Болгарии и Словакии отмечалось, что "проблемы связаны со значительным увеличением поставок украинской продукции на рынки стран-членов ЕС, особенно граничащих с Украиной или находящихся рядом с ней", в частности "произошел беспрецедентный рост импорта зерновых, масличных культур, яиц, птицы, сахара, яблочного сока, ягод, яблок, муки, меда и макаронных изделий". Европейская комиссия сообщила, что приняла меры по импорту отдельных зерновых культур с Украины, которые нацелены на устранение логистических трудностей, связанных с этими продуктами в Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии и Словакии. Они вступили в силу 2 мая, позже запрет был продлен до 15 сентября. Пока ограничения ЕК действуют, пшеница, кукуруза, рапс и подсолнечные семена украинского происхождения могут по-прежнему передаваться для свободного обращения во всех государствах-членах ЕС, кроме этих пяти государств. Параллельно Болгария, Венгрия, Польша и Словакия обязались отменить свои односторонние меры в отношении пшеницы, кукурузы, рапса, семян подсолнечника и любых других продуктов, поступающих с Украины.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230717/sdelka-1884481342.html

https://ria.ru/20230903/evrosoyuz-1893841777.html

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словакия

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венгрия, словакия, болгария, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросоюз, facebook, зерновая сделка