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Не будет даже через год. ВСУ принесли страшные новости с фронта
Не будет даже через год. ВСУ принесли страшные новости с фронта - РИА Новости, 12.09.2023
Не будет даже через год. ВСУ принесли страшные новости с фронта
Глава медслужбы националистического подразделения ВСУ "Волки Да Винчи" Алина Михайлова рассказала о сложной обстановке на фронте, пишет украинское издание... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T10:36
2023-09-12T10:36
2023-09-12T12:06
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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Глава медслужбы националистического подразделения ВСУ "Волки Да Винчи" Алина Михайлова рассказала о сложной обстановке на фронте, пишет украинское издание "Страна.ua"."Мы несем большие потери. Никакой романтики в этом всем нет. То, что сейчас происходит на фронте, — это то, что вы не прочитаете в новостях", — сказала она.Михайлова добавила, что впервые в жизни была готова отдать абсолютно все и говорить с любыми людьми ради того, чтобы ее батальон выжил.Она также признала, что перспектив одержать победу в ближайшее время нет."Население очень расслаблено заявлениями о том, что сегодня-завтра будет победа. Ее не будет ни сегодня, ни завтра, ни, к сожалению, через год", — заключила она.ВСУ уже четвертый месяц ведут контрнаступление на Южно-Донецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной военной техникой. При этом им не удалось добиться успехов ни на одном из участков фронта.Как заявил Владимир Путин, контрнаступление ВСУ не просто буксует, а провалилось. СМИ и военные эксперты из США и Европы также пишут, что летняя кампания киевских властей обернулась неудачей, и отмечают эффективность российских минных полей и эшелонированной обороны.По данным российского Минобороны на начало сентября, за время контрнаступления украинская армия потеряла не менее 66 тысяч человек и 7,6 тысячи единиц вооружения, в том числе немецкие танки Leopard, французские AMX, американские БМП Bradley, а недавно впервые был уничтожен британский танк Challenger 2.
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в мире, сша, европа, владимир путин, вооруженные силы украины, нато
В мире, США, Европа, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, НАТО
Не будет даже через год. ВСУ принесли страшные новости с фронта
Глава медслужбы батальона ВСУ призвала не ждать победы даже через год
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости.
Глава медслужбы националистического подразделения ВСУ "Волки Да Винчи" Алина Михайлова рассказала о сложной обстановке на фронте, пишет украинское издание "Страна.ua
".
"Мы несем большие потери. Никакой романтики в этом всем нет. То, что сейчас происходит на фронте, — это то, что вы не прочитаете в новостях", — сказала она.
Михайлова добавила, что впервые в жизни была готова отдать абсолютно все и говорить с любыми людьми ради того, чтобы ее батальон выжил.
Она также признала, что перспектив одержать победу в ближайшее время нет.
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"Население очень расслаблено заявлениями о том, что сегодня-завтра будет победа. Ее не будет ни сегодня, ни завтра, ни, к сожалению, через год", — заключила она.
ВСУ уже четвертый месяц ведут контрнаступление на Южно-Донецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО
и вооруженные западной военной техникой. При этом им не удалось добиться успехов ни на одном из участков фронта.
Как заявил Владимир Путин
, контрнаступление ВСУ не просто буксует, а провалилось. СМИ и военные эксперты из США
и Европы также пишут, что летняя кампания киевских властей обернулась неудачей, и отмечают эффективность российских минных полей и эшелонированной обороны.
По данным российского Минобороны на начало сентября, за время контрнаступления украинская армия потеряла не менее 66 тысяч человек и 7,6 тысячи единиц вооружения, в том числе немецкие танки Leopard, французские AMX, американские БМП Bradley, а недавно впервые был уничтожен британский танк Challenger 2.
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