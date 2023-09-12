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Не будет даже через год. ВСУ принесли страшные новости с фронта - РИА Новости, 12.09.2023
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10:36 12.09.2023 (обновлено: 12:06 12.09.2023)
https://ria.ru/20230912/vsu-1895764799.html
Не будет даже через год. ВСУ принесли страшные новости с фронта
Не будет даже через год. ВСУ принесли страшные новости с фронта - РИА Новости, 12.09.2023
Не будет даже через год. ВСУ принесли страшные новости с фронта
Глава медслужбы националистического подразделения ВСУ "Волки Да Винчи" Алина Михайлова рассказала о сложной обстановке на фронте, пишет украинское издание... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T10:36
2023-09-12T12:06
в мире
сша
европа
владимир путин
вооруженные силы украины
нато
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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Глава медслужбы националистического подразделения ВСУ "Волки Да Винчи" Алина Михайлова рассказала о сложной обстановке на фронте, пишет украинское издание "Страна.ua"."Мы несем большие потери. Никакой романтики в этом всем нет. То, что сейчас происходит на фронте, — это то, что вы не прочитаете в новостях", — сказала она.Михайлова добавила, что впервые в жизни была готова отдать абсолютно все и говорить с любыми людьми ради того, чтобы ее батальон выжил.Она также признала, что перспектив одержать победу в ближайшее время нет."Население очень расслаблено заявлениями о том, что сегодня-завтра будет победа. Ее не будет ни сегодня, ни завтра, ни, к сожалению, через год", — заключила она.ВСУ уже четвертый месяц ведут контрнаступление на Южно-Донецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной военной техникой. При этом им не удалось добиться успехов ни на одном из участков фронта.Как заявил Владимир Путин, контрнаступление ВСУ не просто буксует, а провалилось. СМИ и военные эксперты из США и Европы также пишут, что летняя кампания киевских властей обернулась неудачей, и отмечают эффективность российских минных полей и эшелонированной обороны.По данным российского Минобороны на начало сентября, за время контрнаступления украинская армия потеряла не менее 66 тысяч человек и 7,6 тысячи единиц вооружения, в том числе немецкие танки Leopard, французские AMX, американские БМП Bradley, а недавно впервые был уничтожен британский танк Challenger 2.
https://ria.ru/20230911/svo-1895594778.html
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в мире, сша, европа, владимир путин, вооруженные силы украины, нато
В мире, США, Европа, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, НАТО
Не будет даже через год. ВСУ принесли страшные новости с фронта

Глава медслужбы батальона ВСУ призвала не ждать победы даже через год

© AP Photo / LIBKOSРаненый украинский солдат
Раненый украинский солдат - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© AP Photo / LIBKOS
Раненый украинский солдат. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Глава медслужбы националистического подразделения ВСУ "Волки Да Винчи" Алина Михайлова рассказала о сложной обстановке на фронте, пишет украинское издание "Страна.ua".
"Мы несем большие потери. Никакой романтики в этом всем нет. То, что сейчас происходит на фронте, — это то, что вы не прочитаете в новостях", — сказала она.
Михайлова добавила, что впервые в жизни была готова отдать абсолютно все и говорить с любыми людьми ради того, чтобы ее батальон выжил.
Она также признала, что перспектив одержать победу в ближайшее время нет.
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"Население очень расслаблено заявлениями о том, что сегодня-завтра будет победа. Ее не будет ни сегодня, ни завтра, ни, к сожалению, через год", — заключила она.
ВСУ уже четвертый месяц ведут контрнаступление на Южно-Донецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной военной техникой. При этом им не удалось добиться успехов ни на одном из участков фронта.
Как заявил Владимир Путин, контрнаступление ВСУ не просто буксует, а провалилось. СМИ и военные эксперты из США и Европы также пишут, что летняя кампания киевских властей обернулась неудачей, и отмечают эффективность российских минных полей и эшелонированной обороны.
По данным российского Минобороны на начало сентября, за время контрнаступления украинская армия потеряла не менее 66 тысяч человек и 7,6 тысячи единиц вооружения, в том числе немецкие танки Leopard, французские AMX, американские БМП Bradley, а недавно впервые был уничтожен британский танк Challenger 2.
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