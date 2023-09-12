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Встреча Путина и Ким Чен Ына состоится на днях - РИА Новости, 12.09.2023
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04:44 12.09.2023 (обновлено: 05:06 12.09.2023)
https://ria.ru/20230912/vstrecha-1895711673.html
Встреча Путина и Ким Чен Ына состоится на днях
Встреча Путина и Ким Чен Ына состоится на днях - РИА Новости, 12.09.2023
Встреча Путина и Ким Чен Ына состоится на днях
Переговоры делегаций России и КНДР состоятся на днях, будет также общение один на один и официальный обед в честь Ким Чен Ына, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T04:44
2023-09-12T05:06
ким чен ын
владимир путин
кндр (северная корея)
россия
политика
дмитрий песков
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ВЛАДИВОСТОК, 12 сен – РИА Новости. Переговоры делегаций России и КНДР состоятся на днях, будет также общение один на один и официальный обед в честь Ким Чен Ына, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Как мы говорили, на днях у президента Путина будут контакты с нашим гостем - с руководителем Корейской Народной Демократической Республики (КНДР). Состоятся переговоры, речь идет о переговорах двух делегаций, которые, конечно, возглавляют лидеры двух стран. И будет общение один на один, будет официальный обед от имени Путина в честь Ким Чен Ына", - сказал Песков.
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ким чен ын, владимир путин, кндр (северная корея), россия, политика, дмитрий песков
Ким Чен Ын, Владимир Путин, КНДР (Северная Корея), Россия, Политика, Дмитрий Песков
Встреча Путина и Ким Чен Ына состоится на днях

Песков: переговоры делегаций КНДР и России состоятся на днях

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын
Президент РФ Владимир Путин и председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Президент РФ Владимир Путин и председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 12 сен – РИА Новости. Переговоры делегаций России и КНДР состоятся на днях, будет также общение один на один и официальный обед в честь Ким Чен Ына, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Как мы говорили, на днях у президента Путина будут контакты с нашим гостем - с руководителем Корейской Народной Демократической Республики (КНДР). Состоятся переговоры, речь идет о переговорах двух делегаций, которые, конечно, возглавляют лидеры двух стран. И будет общение один на один, будет официальный обед от имени Путина в честь Ким Чен Ына", - сказал Песков.
Глава КНДР Ким Чен Ын - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
Биография Ким Чен Ына
03:02
 
Ким Чен ЫнВладимир ПутинКНДР (Северная Корея)РоссияПолитикаДмитрий Песков
 
 
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