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Встреча Путина и Ким Чен Ына состоится на днях

Встреча Путина и Ким Чен Ына состоится на днях - РИА Новости, 12.09.2023

Встреча Путина и Ким Чен Ына состоится на днях

Переговоры делегаций России и КНДР состоятся на днях, будет также общение один на один и официальный обед в честь Ким Чен Ына, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T04:44

2023-09-12T04:44

2023-09-12T05:06

ким чен ын

владимир путин

кндр (северная корея)

россия

политика

дмитрий песков

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ВЛАДИВОСТОК, 12 сен – РИА Новости. Переговоры делегаций России и КНДР состоятся на днях, будет также общение один на один и официальный обед в честь Ким Чен Ына, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Как мы говорили, на днях у президента Путина будут контакты с нашим гостем - с руководителем Корейской Народной Демократической Республики (КНДР). Состоятся переговоры, речь идет о переговорах двух делегаций, которые, конечно, возглавляют лидеры двух стран. И будет общение один на один, будет официальный обед от имени Путина в честь Ким Чен Ына", - сказал Песков.

https://ria.ru/20230912/kim_chen_yn-1895667838.html

кндр (северная корея)

россия

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ким чен ын, владимир путин, кндр (северная корея), россия, политика, дмитрий песков